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https://sarabic.ae/20250206/وزير-الدفاع-الأمريكي-كل-الخيارات-مطروحة-على-الطاولة-بخصوص-مقترح-السيطرة-على-غزة-1097519680.html
وزير الدفاع الأمريكي: كل الخيارات مطروحة على الطاولة بخصوص مقترح السيطرة على غزة
وزير الدفاع الأمريكي: كل الخيارات مطروحة على الطاولة بخصوص مقترح السيطرة على غزة
سبوتنيك عربي
قال وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسث، اليوم الخميس، إن البنتاغون مستعد للنظر في جميع الخيارات المتعلقة بغزة، وذلك بعد يوم من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد... 06.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-06T01:10+0000
2025-02-06T01:33+0000
قطاع غزة
ترامب
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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وأضاف هيغسث، قبل بدء اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البنتاغون: "فيما يتعلق بغزة، تعريف الجنون هو محاولة القيام بنفس الشيء مرارًا وتكرارًا".وتابع هيغسث قائلاً: "الرئيس مستعد للتفكير خارج الصندوق، والبحث عن طرق جديدة وفريدة لحل المشكلات التي كانت تبدو مستعصية... نحن مستعدون للنظر في جميع الخيارات".وأشار هيغسث إلى أن البنتاغون سيسعى لتوريد الأسلحة إلى إسرائيل التي "لم يتم تزويدها بها من قبل، وتكون مفيدة في القضاء على الأعداء الراديكاليين".وقد أصدر ترامب تعليمات للجيش الأمريكي برفع تعليق فرضه الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن على توريد القنابل التي تزن 2000 رطل إلى إسرائيل.وأفاد البيت الأبيض في وقت سابق من يوم الأربعاء أن ترامب لم يلتزم بعد بإرسال قوات أمريكية إلى قطاع غزة كجزء من اقتراحه الخاص بالسيطرة الأمريكية على القطاع الفلسطيني.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن "الولايات المتحدة سوف تسيطر على قطاع غزة وتشرف على تفكيك المتفجرات أو الذخائر هناك والتخلص من المباني المدمرة وستوفر الرعاية الاجتماعية التي ستمكن من توفير عدد لا يحصى من فرص العمل لسكان المنطقة".وأوضح ترامب أنه درس ملف إدارة الولايات المتحدة لقطاع غزة لأشهر طويلة، مضيفًا "هذا قرار لم نتخذه بسهولة، وكل من تحدثت معه أحب هذه الفكرة وتسلم الولايات المتحدة لتلك المنطقة واستحداث آلاف الوظائف هناك".وقد أثارت فكرة ترامب ردود فعل دولية منددة وبعض الاعتراضات من الجمهوريين في الكونغرس، الذين كانوا إلى حد كبير قد تبنوا مبادرات ترامب مثل تعليق المساعدات الخارجية وتقليص أعداد الموظفين الفيدراليين.وكان من غير الواضح ما إذا كان ترامب سيتابع اقتراحه أم أنه يتخذ موقفًا متطرفًا كاستراتيجية تفاوضية كما فعل في قضايا أخرى.
https://sarabic.ae/20250205/في-اتصال-هاتفي-مع-ماكرون-السيسي-يؤكد-ضرورة-تنفيذ-حل-الدولتين-1097518864.html
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قطاع غزة, ترامب, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
قطاع غزة, ترامب, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

وزير الدفاع الأمريكي: كل الخيارات مطروحة على الطاولة بخصوص مقترح السيطرة على غزة

01:10 GMT 06.02.2025 (تم التحديث: 01:33 GMT 06.02.2025)
© AP Photo / Alex Brandonوزير الدفاع الأمريكي، بيث هيغسيث
وزير الدفاع الأمريكي، بيث هيغسيث - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2025
© AP Photo / Alex Brandon
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قال وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسث، اليوم الخميس، إن البنتاغون مستعد للنظر في جميع الخيارات المتعلقة بغزة، وذلك بعد يوم من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أبدى فيها رغبته في أن تتولى الولايات المتحدة السيطرة على قطاع غزة وإعادة تطويره.
وأضاف هيغسث، قبل بدء اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البنتاغون: "فيما يتعلق بغزة، تعريف الجنون هو محاولة القيام بنفس الشيء مرارًا وتكرارًا".
وتابع هيغسث قائلاً: "الرئيس مستعد للتفكير خارج الصندوق، والبحث عن طرق جديدة وفريدة لحل المشكلات التي كانت تبدو مستعصية... نحن مستعدون للنظر في جميع الخيارات".
وأشار هيغسث إلى أن البنتاغون سيسعى لتوريد الأسلحة إلى إسرائيل التي "لم يتم تزويدها بها من قبل، وتكون مفيدة في القضاء على الأعداء الراديكاليين".
وقد أصدر ترامب تعليمات للجيش الأمريكي برفع تعليق فرضه الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن على توريد القنابل التي تزن 2000 رطل إلى إسرائيل.
وأفاد البيت الأبيض في وقت سابق من يوم الأربعاء أن ترامب لم يلتزم بعد بإرسال قوات أمريكية إلى قطاع غزة كجزء من اقتراحه الخاص بالسيطرة الأمريكية على القطاع الفلسطيني.
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أمس, 21:37 GMT
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن "الولايات المتحدة سوف تسيطر على قطاع غزة وتشرف على تفكيك المتفجرات أو الذخائر هناك والتخلص من المباني المدمرة وستوفر الرعاية الاجتماعية التي ستمكن من توفير عدد لا يحصى من فرص العمل لسكان المنطقة".
وأوضح ترامب أنه درس ملف إدارة الولايات المتحدة لقطاع غزة لأشهر طويلة، مضيفًا "هذا قرار لم نتخذه بسهولة، وكل من تحدثت معه أحب هذه الفكرة وتسلم الولايات المتحدة لتلك المنطقة واستحداث آلاف الوظائف هناك".
وقد أثارت فكرة ترامب ردود فعل دولية منددة وبعض الاعتراضات من الجمهوريين في الكونغرس، الذين كانوا إلى حد كبير قد تبنوا مبادرات ترامب مثل تعليق المساعدات الخارجية وتقليص أعداد الموظفين الفيدراليين.
وكان من غير الواضح ما إذا كان ترامب سيتابع اقتراحه أم أنه يتخذ موقفًا متطرفًا كاستراتيجية تفاوضية كما فعل في قضايا أخرى.
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