https://sarabic.ae/20250208/كتائب-القسام-تسلم-الصليب-الأحمر-3-أسرى-إسرائيليين-من-دير-البلح-وسط-غزة-فيديو-1097588283.html

"كتائب القسام" تسلم الصليب الأحمر 3 أسرى إسرائيليين في دير البلح وسط غزة... فيديو

"كتائب القسام" تسلم الصليب الأحمر 3 أسرى إسرائيليين في دير البلح وسط غزة... فيديو

سبوتنيك عربي

سلمت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، اليوم السبت، الصليب الأحمر، 3 محتجزين إسرائيليين في إطار اتفاق التبادل بين حركة حماس وإسرائيل. 08.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-08T09:44+0000

2025-02-08T09:44+0000

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وقال المركز الفلسطيني للإعلام، إن "المحتجزين الإسرائيليين الثلاثة ضمن الدفعة الخامسة من المرحلة الأولى لاتفاق تبادل الأسرى مع إسرائيل"، فيما أكد الجيش الإسرائيلي أن "الرهائن الثلاثة دخلوا نقطة الالتقاء مع القوات الإسرائيلية داخل قطاع غزة".وطالب أحد الأسرى الإسرائيليين المفرج عنهم، عائلات الأسرى بمواصلة جهودها لإتمام الصفقة، كما طالب الحكومة الإسرائيلية بأن تسير في مفاوضات المرحلة الثانية.فيما دعا أسير آخر إلى إتمام مراحل اتفاق وقف إطلاق النار، معربا عن أمله في أن تستمر المفاوضات وأن تنتهي الحرب المستمرة منذ أكثر من 15 شهر.وينص الاتفاق في مرحلته الأولى، التي تستمر لمدة 6 أسابيع (42 يومًا)، على وقف إطلاق النار وإطلاق سراح 33 رهينة إسرائيلية، فيما سيسمح يوميًا لـ50 جريحًا فلسطينيًا من العسكريين بالمرور إلى مصر للعلاج، بمرافقة 3 من أفراد عائلة كل جريح.كما تلتزم إسرائيل بإطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين من ذوي الأحكام العالية والمؤبدة، بالإضافة إلى إدخال 600 شاحنة مساعدات إغاثية يوميًا إلى قطاع غزة.وشارك في المفاوضات، إلى جانب المسؤولين القطريين والمصريين، ممثلون عن الإدارة الأمريكية السابقة (الرئيس السابق جو بايدن)، إضافة إلى ممثل عن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (قبل تنصيبه).ودخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ ظهر الأحد، 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، وذلك بعد حرب مدمرة شنتها القوات الإسرائيلية على قطاع غزة استمرت لأكثر من 15 شهرًا، وأسفرت عن سقوط أكثر من 200 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح ومفقود.ومنذ يوم الاثنين 27 يناير الماضي، بدأ الفلسطينيون النازحون من شمال قطاع غزة إلى جنوبه بالعودة إلى منازلهم التي هُجّروا منها منذ ما يقارب 15 شهرًا، حيث شهد شارع "الرشيد" (البحر) تدفق مئات الآلاف من النازحين سيرًا على الأقدام نحو شمال القطاع.

https://sarabic.ae/20250208/حماس-لن-نسمح-للقوات-الأمريكية-بدخول-غزة-تحت-أي-ظرف-1097584468.html

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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي