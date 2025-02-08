https://sarabic.ae/20250208/حماس-لن-نسمح-للقوات-الأمريكية-بدخول-غزة-تحت-أي-ظرف-1097584468.html
"حماس": لن نسمح للقوات الأمريكية بدخول غزة تحت أي ظرف
"حماس": لن نسمح للقوات الأمريكية بدخول غزة تحت أي ظرف
سبوتنيك عربي
صرح المتحدث باسم حركة حماس الفلسطينية، سامي أبو زهري، أن الحركة تعول على عبث تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن توطين الفلسطينيين، ولن تسمح للقوات... 08.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-08T07:45+0000
2025-02-08T07:45+0000
2025-02-08T07:48+0000
حركة حماس
غزة
قطاع غزة
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وقال أبو زهري، في مقابلة مع صحيفة "حرييت" التركية: "نأمل ألا تكون هذه الكلمات (تصريحات ترامب) جدية".ووفقا له، في هذا السياق، تقترح حماس إنشاء تحالف "لمواجهة سلوك ترامب ومنع محاولاته الحكم بشكل مستقل ومهاجمة غزة". وجدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 4 فبراير/ شباط، الحديث عن مقترحه حول نقل الأهالي الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر والأردن.وفي 5 فبراير، أعلن ترامب، أن الولايات المتحدة ستتولى السيطرة على قطاع غزة، وتشرف على إزالة المتفجرات والذخائر وتفكيك المباني المدمرة، مشيرًا إلى أن سكان القطاع يمكنهم العيش في مناطق أخرى "جميلة وآمنة" بدلاً من الأراضي المدمرة.
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حركة حماس, غزة, قطاع غزة
"حماس": لن نسمح للقوات الأمريكية بدخول غزة تحت أي ظرف
07:45 GMT 08.02.2025 (تم التحديث: 07:48 GMT 08.02.2025)
صرح المتحدث باسم حركة حماس الفلسطينية، سامي أبو زهري، أن الحركة تعول على عبث تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن توطين الفلسطينيين، ولن تسمح للقوات الأمريكية بدخول غزة.
وقال أبو زهري، في مقابلة مع صحيفة "حرييت" التركية: "نأمل ألا تكون هذه الكلمات (تصريحات ترامب) جدية".
نحن نحارب الاحتلال الإسرائيلي منذ سنوات عديدة، وبالطبع لن نسمح باحتلال جديد، نحن نعتبر تصريحات ترامب غير عادلة ومهينة لشعبنا، ولن نسمح تحت أي ظرف من الظروف لقوات ترامب بدخول غزة.
ووفقا له، في هذا السياق، تقترح حماس إنشاء تحالف "لمواجهة سلوك ترامب ومنع محاولاته الحكم بشكل مستقل ومهاجمة غزة".
وأضاف: "على هذا التحالف أن ينقل إلى ترامب رسالة مفادها أن شعوب هذه المنطقة، ليست ملكية وأنه إذا أراد حماية المصالح الأمريكية فعليه احترام سيادتها (الشعوب) وحقوقها".
وجدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
، في 4 فبراير/ شباط، الحديث عن مقترحه حول نقل الأهالي الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر والأردن.
وأوضح ترامب في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، أن "الفلسطينيين ليس لديهم بديل سوى مغادرة القطاع الساحلي، وأريد أن أرى الأردن ومصر يأخذان فلسطينيين من غزة".
وفي 5 فبراير، أعلن ترامب، أن الولايات المتحدة
ستتولى السيطرة على قطاع غزة، وتشرف على إزالة المتفجرات والذخائر وتفكيك المباني المدمرة، مشيرًا إلى أن سكان القطاع يمكنهم العيش في مناطق أخرى "جميلة وآمنة" بدلاً من الأراضي المدمرة.