https://sarabic.ae/20250208/حماس-لن-نسمح-للقوات-الأمريكية-بدخول-غزة-تحت-أي-ظرف-1097584468.html

"حماس": لن نسمح للقوات الأمريكية بدخول غزة تحت أي ظرف

"حماس": لن نسمح للقوات الأمريكية بدخول غزة تحت أي ظرف

سبوتنيك عربي

صرح المتحدث باسم حركة حماس الفلسطينية، سامي أبو زهري، أن الحركة تعول على عبث تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن توطين الفلسطينيين، ولن تسمح للقوات... 08.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-08T07:45+0000

2025-02-08T07:45+0000

2025-02-08T07:48+0000

حركة حماس

غزة

قطاع غزة

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وقال أبو زهري، في مقابلة مع صحيفة "حرييت" التركية: "نأمل ألا تكون هذه الكلمات (تصريحات ترامب) جدية".ووفقا له، في هذا السياق، تقترح حماس إنشاء تحالف "لمواجهة سلوك ترامب ومنع محاولاته الحكم بشكل مستقل ومهاجمة غزة". وجدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 4 فبراير/ شباط، الحديث عن مقترحه حول نقل الأهالي الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر والأردن.وفي 5 فبراير، أعلن ترامب، أن الولايات المتحدة ستتولى السيطرة على قطاع غزة، وتشرف على إزالة المتفجرات والذخائر وتفكيك المباني المدمرة، مشيرًا إلى أن سكان القطاع يمكنهم العيش في مناطق أخرى "جميلة وآمنة" بدلاً من الأراضي المدمرة.

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حركة حماس, غزة, قطاع غزة