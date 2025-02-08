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"حماس": لن نسمح للقوات الأمريكية بدخول غزة تحت أي ظرف
"حماس": لن نسمح للقوات الأمريكية بدخول غزة تحت أي ظرف
سبوتنيك عربي
صرح المتحدث باسم حركة حماس الفلسطينية، سامي أبو زهري، أن الحركة تعول على عبث تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن توطين الفلسطينيين، ولن تسمح للقوات... 08.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-08T07:45+0000
2025-02-08T07:48+0000
حركة حماس
غزة
قطاع غزة
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وقال أبو زهري، في مقابلة مع صحيفة "حرييت" التركية: "نأمل ألا تكون هذه الكلمات (تصريحات ترامب) جدية".ووفقا له، في هذا السياق، تقترح حماس إنشاء تحالف "لمواجهة سلوك ترامب ومنع محاولاته الحكم بشكل مستقل ومهاجمة غزة". وجدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 4 فبراير/ شباط، الحديث عن مقترحه حول نقل الأهالي الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر والأردن.وفي 5 فبراير، أعلن ترامب، أن الولايات المتحدة ستتولى السيطرة على قطاع غزة، وتشرف على إزالة المتفجرات والذخائر وتفكيك المباني المدمرة، مشيرًا إلى أن سكان القطاع يمكنهم العيش في مناطق أخرى "جميلة وآمنة" بدلاً من الأراضي المدمرة.
https://sarabic.ae/20250206/الأمير-تركي-الفيصل-عن-خطة-ترامب-بشأن-غزة-لن-أقول-تعليقا-غير-محترم-1097543059.html
https://sarabic.ae/20250207/ترامب-لست-مستعجلا-في-تنفيذ-مقترح-إدارة-غزة-وإعادة-توطين-سكانها-1097575225.html
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حركة حماس, غزة, قطاع غزة
حركة حماس, غزة, قطاع غزة

"حماس": لن نسمح للقوات الأمريكية بدخول غزة تحت أي ظرف

07:45 GMT 08.02.2025 (تم التحديث: 07:48 GMT 08.02.2025)
© AP Photo / Abed Hajjarمقاتلون من كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أثناء الإفراج عن رهائن إسرائيليين بموجب اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في قطاع مدينة غزة
مقاتلون من كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أثناء الإفراج عن رهائن إسرائيليين بموجب اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في قطاع مدينة غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2025
© AP Photo / Abed Hajjar
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صرح المتحدث باسم حركة حماس الفلسطينية، سامي أبو زهري، أن الحركة تعول على عبث تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن توطين الفلسطينيين، ولن تسمح للقوات الأمريكية بدخول غزة.
وقال أبو زهري، في مقابلة مع صحيفة "حرييت" التركية: "نأمل ألا تكون هذه الكلمات (تصريحات ترامب) جدية".
نحن نحارب الاحتلال الإسرائيلي منذ سنوات عديدة، وبالطبع لن نسمح باحتلال جديد، نحن نعتبر تصريحات ترامب غير عادلة ومهينة لشعبنا، ولن نسمح تحت أي ظرف من الظروف لقوات ترامب بدخول غزة.
ووفقا له، في هذا السياق، تقترح حماس إنشاء تحالف "لمواجهة سلوك ترامب ومنع محاولاته الحكم بشكل مستقل ومهاجمة غزة".
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الأمير تركي الفيصل عن خطة ترامب بشأن غزة: لن أقول تعليقا غير محترم
6 فبراير, 16:50 GMT
وأضاف: "على هذا التحالف أن ينقل إلى ترامب رسالة مفادها أن شعوب هذه المنطقة، ليست ملكية وأنه إذا أراد حماية المصالح الأمريكية فعليه احترام سيادتها (الشعوب) وحقوقها".
وجدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 4 فبراير/ شباط، الحديث عن مقترحه حول نقل الأهالي الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر والأردن.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2025
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أمس, 19:31 GMT
وأوضح ترامب في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، أن "الفلسطينيين ليس لديهم بديل سوى مغادرة القطاع الساحلي، وأريد أن أرى الأردن ومصر يأخذان فلسطينيين من غزة".
وفي 5 فبراير، أعلن ترامب، أن الولايات المتحدة ستتولى السيطرة على قطاع غزة، وتشرف على إزالة المتفجرات والذخائر وتفكيك المباني المدمرة، مشيرًا إلى أن سكان القطاع يمكنهم العيش في مناطق أخرى "جميلة وآمنة" بدلاً من الأراضي المدمرة.
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