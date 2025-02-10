https://sarabic.ae/20250210/ترامب-يهدد-بإلغاء-اتفاق-غزة-إذا-لم-يتم-إطلاق-المحتجزين-حتى-السبت-1097655730.html

ترامب يهدد بإلغاء اتفاق غزة إذا لم يتم إطلاق الأسرى الإسرائيليين حتى السبت

ترامب يهدد بإلغاء اتفاق غزة إذا لم يتم إطلاق الأسرى الإسرائيليين حتى السبت

سبوتنيك عربي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين إنه إذا لم تتم إعادة جميع الأسرى المحتجزين في غزة بحلول ظهر يوم السبت، فإنه سيقترح إلغاء وقف إطلاق النار بين... 10.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-10T23:21+0000

2025-02-10T23:21+0000

2025-02-11T00:05+0000

ترامب

إسرائيل

قطاع غزة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/16/1097034158_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_912d8771416f386de3832b007c4d18e4.jpg

ووصف الرئيس الأميركي تهديد حماس بتأخير إطلاق سراح أسرى إسرائيليين بأنّه "مريع"، متوعدا الحركة الفلسطينية بـ"جحيم حقيقي" إذا لم "تتم إعادة جميع (الأسرى) بحلول ظهر السبت".وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض إنّه يتعيّن على إسرائيل أن "تلغي" اتفاق وقف إطلاق النار الساري في قطاع غزة منذ 19 يناير/ كانون الثاني إذا لم تفرج حماس عن جميع الرهائن بحلول ظهر السبت المقبل.وأضاف ترامب في تصريحات للصحفيين في المكتب البيضاوي أنه قد يحجب المساعدات عن الأردن ومصر إذا لم يستقبلا اللاجئين الفلسطينيين الذين سيتم نقلهم من غزة.وأمس الأحد، أعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، تأجيل تسليم الأسرى الإسرائيليين الذين كان من المقرر الإفراج عنهم، يوم السبت المقبل، حتى إشعار آخر، نتيجة "انتهاك إسرائيل لبنود اتفاق الهدنة".وقال المتحدث باسم "كتائب القسام" في بيان: "راقبت قيادة المقاومة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية انتهاكات العدو وعدم التزامه ببنود الاتفاق؛ من تأخير عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة، واستهدافهم بالقصف وإطلاق النار، في مختلف مناطق القطاع، وعدم إدخال المواد الإغاثية بكافة أشكالها بحسب ما اتفق عليه، في حين نفذت المقاومة كل ما عليها من التزامات".يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة دخل في مرحلته الأولى، التي تمتد لستة أسابيع (42 يوما)، حيز التنفيذ يوم الأحد، 19 يناير/ كانون الثاني الماضي.وينص الاتفاق على إطلاق سراح 33 رهينة إسرائيلية، مقابل إفراج إسرائيل عن مئات الأسرى الفلسطينيين، بمن فيهم ذوو الأحكام العالية والمؤبدة.كما يشمل السماح يوميا لـ50 جريحا فلسطينيا من العسكريين بمغادرة غزة إلى مصر لتلقي العلاج، برفقة ثلاثة من أفراد عائلاتهم، بالإضافة إلى ذلك، تلتزم إسرائيل بإدخال 600 شاحنة مساعدات إغاثية يوميا إلى القطاع.

https://sarabic.ae/20250210/إيران-والسعودية-يدينان-تصريحات-نتنياهو-الوقحة-ويؤكدان-رفضهما-لتهجير-الفلسطينيين-1097654579.html

https://sarabic.ae/20250210/حماس-ترد-على-خطة-ترامب-عبر-سبوتنيك-الخيار-العسكري-على-الطاولة-1097635764.html

إسرائيل

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

ترامب, إسرائيل, قطاع غزة