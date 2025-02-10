إيران والسعودية يدينان تصريحات نتنياهو "الوقحة" ويؤكدان رفضهما لتهجير الفلسطينيين

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
زيادة تدفق السياح العرب إلى روسيا والإمارات في الصدارة
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:29 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
11:34 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
افتتاح مراكز للتعليم المفتوح لدراسة اللغة الروسية في بلدان الخليج العربي
12:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
هل تنجح الدول العربية في إفشال خطة ترامب لتهجير الفلسطينيين؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير خط أنابيب الغاز القطري التركي عبر سوريا؟
13:33 GMT
23 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: إذا توقفت المساعدات الأمريكية ستكون الجبهة الأوكرانية في حالة كبيرة من الانهيار
17:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
طاقة الحواسيب البيولوجية ولغز الكوكب المستحيل والمادة العجيبة الجديدة
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
وفد إسرائيلي في قطر لبحث المرحلة القادمة من الاتفاق، السعودية ترفض تصريحات نتنياهو وتعتبرها أسلوبا لصرف النظر عن جرائم الاحتلال
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف ينعكس الانسحاب الأمريكي الوشيك من سوريا على الأمن والاستقرار هناك؟
10:30 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
زيادة تدفق السياح العرب إلى روسيا والإمارات في الصدارة
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
12:03 GMT
22 د
مرايا العلوم
من أين جاءت أغلب النيازك التي سقطت على الأرض؟
12:25 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
12:55 GMT
5 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
13:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
13:36 GMT
24 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: أوروبا تسعى لإيجاد موطئ قدم له على الأراضي السورية تحت أي مسمى وأي شعار
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
ماهي بدائل الدول العربية لمقترح ترامب بشأن غزة
18:03 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
32 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250210/إيران-والسعودية-يدينان-تصريحات-نتنياهو-الوقحة-ويؤكدان-رفضهما-لتهجير-الفلسطينيين-1097654579.html
إيران والسعودية يدينان تصريحات نتنياهو "الوقحة" ويؤكدان رفضهما لتهجير الفلسطينيين
إيران والسعودية يدينان تصريحات نتنياهو "الوقحة" ويؤكدان رفضهما لتهجير الفلسطينيين
سبوتنيك عربي
وصف وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الاثنين، "المخطط الأمريكي الصهيوني القاضي بتهجير سكان غزة قسرا وإبعادهم إلى دول أخرى بأنه امتداد لمخطط استعماري... 10.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-10T21:11+0000
2025-02-10T21:11+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار فلسطين اليوم
حركة حماس
أخبار السعودية اليوم
السعودية
أخبار إيران
إيران
بنيامين نتنياهو
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/1c/1097234376_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ec94892580556d463961055e33155da8.jpg
وخلال اتصال هاتفي مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، شدد عراقجي، على "ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي موقفًا حاسمًا لمواجهة هذه المؤامرة والتصدي لها"، مستنكرا "التصريحات "الوقحة" لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول فكرة إقامة دولة فلسطينية على الأراضي السعودية"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.واعتبر "هذه التصريحات دليلًا على تمادي كيان الاحتلال في سياساته العدوانية وتهديدا مباشرا للسلام والأمن في المنطقة"، مشيرا إلى مشاوراته مع وزراء خارجية الدول الإسلامية والدعم المتزايد داخل منظمة التعاون الإسلامي لاتخاذ خطوات جدية ضد المخططات الأمريكية الصهيونية الهادفة إلى القضاء على فلسطين.وأكد عراقجي، أن "المجتمع الدولي، وخاصة دول المنطقة والعالم الإسلامي، يجب أن يتخذ إجراءات عاجلة لمنع تطبيع الإبادة الجماعية وانتهاكات الكيان المحتل"، مشددا على "ضرورة عقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي لمناقشة هذا الأمر".من جهته، أكد وزير الخارجية السعودي، على الموقف الثابت للمملكة في رفض أي مخطط لتهجير الفلسطينيين قسرا من غزة إلى دول أخرى، معلنا دعم السعودية لمقترح إيران بعقد اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي لتوحيد الموقف إزاء هذه المؤامرة.وكان وزير الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد علق في مقابلة، على رد الرياض على تصريحات ترامب، ورفضها التطبيع دون دولة فلسطينية، فأجاب ساخرا، قائلا: "دولة فلسطينية؟ إلا في حالة أنك تريد الدولة الفلسطينية في السعودية.. لديهم مناطق شاسعة".وتؤكد المملكة العربية السعودية مرارا وتكرارا أن موقفها من قيام الدولة الفلسطينية "راسخ وثابت لا يتزعزع"، وقد أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، هذا الموقف بشكل واضح وصريح، بأنه "لا تطبيع دون إقامة دولة فلسطينية".حيث أكدت، في وقت سابق، عن رفضها القاطع لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.وفي بيان رسمي، قالت وزارة الخارجية السعودية، إن "المملكة تثمن ما أعلنته الدول الشقيقة من شجب واستهجان ورفض تام حيال ما صرح به بنيامين نتنياهو بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، كما تثمن المملكة هذه المواقف التي تؤكد على مركزية القضية الفلسطينية لدى الدول العربية والإسلامية".وأضاف البيان: "تؤكد المملكة رفضها القاطع لمثل هذه التصريحات التي تستهدف صرف النظر عن الجرائم المتتالية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي تجاه الأشقاء الفلسطينيين في غزة، بما في ذلك ما يتعرضون له من تطهير عرقي".وأشار إلى أن "العقلية المتطرفة المحتلة لا تستوعب ما تعنيه الأرض الفلسطينية لشعب فلسطين الشقيق وارتباطه الوجداني والتاريخي والقانوني بهذه الأرض، ولا تنظر إلى أن الشعب الفلسطيني يستحق الحياة أساساً، فقد دمرت قطاع غزة بالكامل، وقتلت وأصابت ما يزيد على 160 ألف أكثرهم من الأطفال والنساء، دون أدنى شعور إنساني أو مسؤولية أخلاقية".وأوضح البيان أن "الشعب الفلسطيني الشقيق صاحب حق في أرضه، وليسوا دخلاء عليها أو مهاجرين إليها يمكن طردهم متى شاء الاحتلال الإسرائيلي الغاشم".ولفت إلى أن "أصحاب هذه الأفكار المتطرفة هم الذين منعوا قبول إسرائيل للسلام، من خلال رفض التعايش السلمي، ورفض مبادرات السلام التي تبنتها الدول العربية، وممارسة الظلم بشكل ممنهج تجاه الشعب الفلسطيني لمدة تزيد على 75 عاماً، غير آبهين بالحق والعدل والقانون والقيم الراسخة في ميثاق الأمم المتحدة ومن ذلك حق الإنسان في العيش بكرامة على أرضه".كما شدد البيان على أن حق الشعب الفلسطيني الشقيق سيبقى راسخاً، ولن يستطيع أحد سلبه منه مهما طال الزمن، وأن السلام الدائم لن يتحقق إلا بالعودة إلى منطق العقل، والقبول بمبدأ التعايش السلمي من خلال حل الدولتين.
https://sarabic.ae/20250210/اختراق-هاكر-مصري-لقناة-إسرائيلية-بعد-تصريحات-ترامب-عن-التهجير-ما-الحقيقة-1097628319.html
https://sarabic.ae/20250209/تصويت-هل-تعتقد-أن-تصريحات-نتنياهو-حول-تهجير-الفلسطينيين-ستؤثر-على-إتمام-اتفاق-غزة؟--1097616312.html
https://sarabic.ae/20250208/مصر-تستعد-لقمة-عربية-طارئة-لمواجهة-مخطط-تهجير-الفلسطينيين-من-غزة-1097593264.html
https://sarabic.ae/20250209/نتنياهو-يكشف-عن-أكبر-مشكلة-تواجه-إسرائيل-في-تهجير-الفلسطينيين-1097603095.html
إسرائيل
السعودية
أخبار إيران
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/1c/1097234376_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_18c0716799aa3520fd8027c43ed7eeea.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, أخبار السعودية اليوم, السعودية, أخبار إيران, إيران, بنيامين نتنياهو, العالم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, أخبار السعودية اليوم, السعودية, أخبار إيران, إيران, بنيامين نتنياهو, العالم

إيران والسعودية يدينان تصريحات نتنياهو "الوقحة" ويؤكدان رفضهما لتهجير الفلسطينيين

21:11 GMT 10.02.2025
© Sputnik . Ajwad Jradatآلاف الفلسطينيين النازحين يعودون إلى شمال قطاع غزة
آلاف الفلسطينيين النازحين يعودون إلى شمال قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2025
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
وصف وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الاثنين، "المخطط الأمريكي الصهيوني القاضي بتهجير سكان غزة قسرا وإبعادهم إلى دول أخرى بأنه امتداد لمخطط استعماري يهدف إلى طمس القضية الفلسطينية".
وخلال اتصال هاتفي مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، شدد عراقجي، على "ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي موقفًا حاسمًا لمواجهة هذه المؤامرة والتصدي لها"، مستنكرا "التصريحات "الوقحة" لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول فكرة إقامة دولة فلسطينية على الأراضي السعودية"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.
واعتبر "هذه التصريحات دليلًا على تمادي كيان الاحتلال في سياساته العدوانية وتهديدا مباشرا للسلام والأمن في المنطقة"، مشيرا إلى مشاوراته مع وزراء خارجية الدول الإسلامية والدعم المتزايد داخل منظمة التعاون الإسلامي لاتخاذ خطوات جدية ضد المخططات الأمريكية الصهيونية الهادفة إلى القضاء على فلسطين.
هاكر - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2025
اختراق هاكر مصري لقناة إسرائيلية بعد تصريحات ترامب عن التهجير.. ما الحقيقة؟
07:20 GMT
وأكد عراقجي، أن "المجتمع الدولي، وخاصة دول المنطقة والعالم الإسلامي، يجب أن يتخذ إجراءات عاجلة لمنع تطبيع الإبادة الجماعية وانتهاكات الكيان المحتل"، مشددا على "ضرورة عقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي لمناقشة هذا الأمر".
من جهته، أكد وزير الخارجية السعودي، على الموقف الثابت للمملكة في رفض أي مخطط لتهجير الفلسطينيين قسرا من غزة إلى دول أخرى، معلنا دعم السعودية لمقترح إيران بعقد اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي لتوحيد الموقف إزاء هذه المؤامرة.
وكان وزير الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد علق في مقابلة، على رد الرياض على تصريحات ترامب، ورفضها التطبيع دون دولة فلسطينية، فأجاب ساخرا، قائلا: "دولة فلسطينية؟ إلا في حالة أنك تريد الدولة الفلسطينية في السعودية.. لديهم مناطق شاسعة".
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2025
وسائط متعددة
تصويت... هل تعتقد أن تصريحات نتنياهو حول تهجير الفلسطينيين ستؤثر على إتمام اتفاق غزة؟
أمس, 16:31 GMT
وتؤكد المملكة العربية السعودية مرارا وتكرارا أن موقفها من قيام الدولة الفلسطينية "راسخ وثابت لا يتزعزع"، وقد أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، هذا الموقف بشكل واضح وصريح، بأنه "لا تطبيع دون إقامة دولة فلسطينية".
حيث أكدت، في وقت سابق، عن رفضها القاطع لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.
وفي بيان رسمي، قالت وزارة الخارجية السعودية، إن "المملكة تثمن ما أعلنته الدول الشقيقة من شجب واستهجان ورفض تام حيال ما صرح به بنيامين نتنياهو بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، كما تثمن المملكة هذه المواقف التي تؤكد على مركزية القضية الفلسطينية لدى الدول العربية والإسلامية".
جامعة الدول العربية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2025
مصر تستعد لقمة عربية طارئة لمواجهة مخطط تهجير الفلسطينيين من غزة
8 فبراير, 13:08 GMT
وأضاف البيان: "تؤكد المملكة رفضها القاطع لمثل هذه التصريحات التي تستهدف صرف النظر عن الجرائم المتتالية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي تجاه الأشقاء الفلسطينيين في غزة، بما في ذلك ما يتعرضون له من تطهير عرقي".
وأشار إلى أن "العقلية المتطرفة المحتلة لا تستوعب ما تعنيه الأرض الفلسطينية لشعب فلسطين الشقيق وارتباطه الوجداني والتاريخي والقانوني بهذه الأرض، ولا تنظر إلى أن الشعب الفلسطيني يستحق الحياة أساساً، فقد دمرت قطاع غزة بالكامل، وقتلت وأصابت ما يزيد على 160 ألف أكثرهم من الأطفال والنساء، دون أدنى شعور إنساني أو مسؤولية أخلاقية".
وأوضح البيان أن "الشعب الفلسطيني الشقيق صاحب حق في أرضه، وليسوا دخلاء عليها أو مهاجرين إليها يمكن طردهم متى شاء الاحتلال الإسرائيلي الغاشم".
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2025
نتنياهو يكشف عن "أكبر مشكلة" تواجه إسرائيل في تهجير الفلسطينيين
أمس, 07:31 GMT
ولفت إلى أن "أصحاب هذه الأفكار المتطرفة هم الذين منعوا قبول إسرائيل للسلام، من خلال رفض التعايش السلمي، ورفض مبادرات السلام التي تبنتها الدول العربية، وممارسة الظلم بشكل ممنهج تجاه الشعب الفلسطيني لمدة تزيد على 75 عاماً، غير آبهين بالحق والعدل والقانون والقيم الراسخة في ميثاق الأمم المتحدة ومن ذلك حق الإنسان في العيش بكرامة على أرضه".
كما شدد البيان على أن حق الشعب الفلسطيني الشقيق سيبقى راسخاً، ولن يستطيع أحد سلبه منه مهما طال الزمن، وأن السلام الدائم لن يتحقق إلا بالعودة إلى منطق العقل، والقبول بمبدأ التعايش السلمي من خلال حل الدولتين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала