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مصر تستعد لقمة عربية طارئة لمواجهة مخطط تهجير الفلسطينيين من غزة
مصر تستعد لقمة عربية طارئة لمواجهة مخطط تهجير الفلسطينيين من غزة
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الكويتي، عبدالله اليحيا، على الموقف الخليجي العربي الموحّد لرفض تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة. 08.02.2025, سبوتنيك عربي
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وقال اليحيا، إن "مصر ستستضيف قمة عربية استثنائية في نهاية فبراير/ شباط الحالي، أو في مارس/ آذار المقبل من أجل رفض قضية التهجير"، وذلك بعد أيام من طرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خطة للسيطرة على قطاع غزة ونقل سكانه إلى أماكن أخرى.وأضاف أن "البيانات التي صدرت سواء الخليجية أو العربية أو الغربية كلها باتجاه رفض قضية تهجير الفلسطينيين"، مشددا على "ضرورة الالتزام بحل الدولتين حسب ما جاء في المبادرة العربية، وهو المعيار الأساسي".وأوضح وزير الخارجية الكويتي: "لا أرى على الطاولة أن موضوع التهجير قابل للنقاش والشعب الفلسطيني هو من يقرر مصيره، ونحن مستمرين بهذا الموقف خليجياً وعربياً"، لافتاً إلى أن "تحديد تاريخ انعقاد القمة سيكون بالتوافق مع الدول العربية".وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الجمعة، أنه ليس في عجلة من أمره لتنفيذ مقترحه الخاص بتولي الولايات المتحدة الأمريكية، إدارة قطاع غزة وإعادة توطين سكانه لتنفيذ مشاريع عقارية فيه، على حد قوله.جاء ذلك في تصريحات نقلتها وسائل إعلام أمريكية عن ترامب، خلال استقباله رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا، في البيت الأبيض، حيث قال ترامب للصحفيين: "لا داعي للعجلة على الإطلاق".وكان ترامب، قد اقترح سابقًا أن تتولى الولايات المتحدة الأمريكية، إدارة غزة من إسرائيل، وأن تنشئ ما أسماه "ريفييرا الشرق الأوسط" بعد إعادة توطين الفلسطينيين في دول أخرى، بما في ذلك مصر والأردن.وقد تكرر طرح ترامب لهذه الفكرة، منذ 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، لكنها قوبلت برفض قاطع من الدول العربية والفلسطينيين.وفي وقت سابق، أصدرت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، يوم الأربعاء الماضي، بيانا حاسما أدانت فيه التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واعتبرتها "محاولة لترويج سيناريو تهجير الفلسطينيين".ونقلت "الهيئة الوطنية للإعلام" في مصر، بيان الجامعة العربية، الذي أكدت فيه رفضها القاطع لهذا الطرح على المستويين العربي والدولي، محذرة من أن "مثل هذه التصريحات تُشكّل انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي، وتُهدّد الاستقرار الإقليمي، كما تُعطّل تحقيق حل الدولتين كمسار وحيد لضمان السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين".وشدد البيان على أن "القضية الفلسطينية تظل محور إجماع عربي"، مؤكدًا ثبات الموقف الداعم لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، بعاصمتها القدس الشرقية.وأشار بيان الجامعة العربية إلى أن "الضفة الغربية وقطاع غزة، يشكلان كيانًا واحدًا لا يتجزأ للإقليم الفلسطيني المستقبلي"، مُحذّرًا من "أي محاولات للفصل بينهما أو الانتقاص من حقوق الفلسطينيين التاريخية".في الوقت ذاته، أعربت الأمانة العامة للجامعة عن ثقتها "في نوايا الولايات المتحدة لتحقيق سلام عادل بالمنطقة"، ونوّهت إلى أن طرح ترامب "يُغذّي أجندة التهجير، والتي ستؤدي إلى تفاقم عدم الاستقرار، بدلًا من دفع عملية السلام القائمة على مبدأ التعايش بين دولتين".وحذّر البيان من أن "مثل هذه المقترحات تُهدّد الأمن الإقليمي الشامل، وتتعارض مع الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الصراع بشكل عادل ودائم".واختتم البيان بالتأكيد على أن "أي حل للقضية الفلسطينية يجب أن يرتكز على القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مع ضرورة ضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حق العودة وتقرير المصير".
https://sarabic.ae/20250208/مستشار-الرئيس-الفلسطيني-يدعو-ترامب-للالتزام-بالقانون-الدولي-والتخلي-عن-مخططات-التهجير-1097591843.html
https://sarabic.ae/20250207/عضو-فريق-فلسطين-بـالعدل-الدولية-تكشف-لـسبوتنيك-تداعيات-مشروع-ترامب-للتهجير-وعقوبات-الجنائية-1097576369.html
https://sarabic.ae/20250207/مصر-تكثف-اتصالاتها-مع-الدول-العربية-للتأكيد-على-رفض-تهجير-الفلسطينيين-1097571277.html
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جامعة الدول العربية, أخبار مصر الآن, مصر, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, الكويت, أخبار الكويت اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, أخبار العالم الآن, العالم العربي
جامعة الدول العربية, أخبار مصر الآن, مصر, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, الكويت, أخبار الكويت اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, أخبار العالم الآن, العالم العربي

مصر تستعد لقمة عربية طارئة لمواجهة مخطط تهجير الفلسطينيين من غزة

13:08 GMT 08.02.2025
© AP Photoجامعة الدول العربية
جامعة الدول العربية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2025
© AP Photo
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أكد وزير الخارجية الكويتي، عبدالله اليحيا، على الموقف الخليجي العربي الموحّد لرفض تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.
وقال اليحيا، إن "مصر ستستضيف قمة عربية استثنائية في نهاية فبراير/ شباط الحالي، أو في مارس/ آذار المقبل من أجل رفض قضية التهجير"، وذلك بعد أيام من طرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خطة للسيطرة على قطاع غزة ونقل سكانه إلى أماكن أخرى.
وأضاف أن "البيانات التي صدرت سواء الخليجية أو العربية أو الغربية كلها باتجاه رفض قضية تهجير الفلسطينيين"، مشددا على "ضرورة الالتزام بحل الدولتين حسب ما جاء في المبادرة العربية، وهو المعيار الأساسي".
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وأوضح وزير الخارجية الكويتي: "لا أرى على الطاولة أن موضوع التهجير قابل للنقاش والشعب الفلسطيني هو من يقرر مصيره، ونحن مستمرين بهذا الموقف خليجياً وعربياً"، لافتاً إلى أن "تحديد تاريخ انعقاد القمة سيكون بالتوافق مع الدول العربية".
وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الجمعة، أنه ليس في عجلة من أمره لتنفيذ مقترحه الخاص بتولي الولايات المتحدة الأمريكية، إدارة قطاع غزة وإعادة توطين سكانه لتنفيذ مشاريع عقارية فيه، على حد قوله.
جاء ذلك في تصريحات نقلتها وسائل إعلام أمريكية عن ترامب، خلال استقباله رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا، في البيت الأبيض، حيث قال ترامب للصحفيين: "لا داعي للعجلة على الإطلاق".
وكان ترامب، قد اقترح سابقًا أن تتولى الولايات المتحدة الأمريكية، إدارة غزة من إسرائيل، وأن تنشئ ما أسماه "ريفييرا الشرق الأوسط" بعد إعادة توطين الفلسطينيين في دول أخرى، بما في ذلك مصر والأردن.
وقد تكرر طرح ترامب لهذه الفكرة، منذ 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، لكنها قوبلت برفض قاطع من الدول العربية والفلسطينيين.
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وفي وقت سابق، أصدرت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، يوم الأربعاء الماضي، بيانا حاسما أدانت فيه التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واعتبرتها "محاولة لترويج سيناريو تهجير الفلسطينيين".
ونقلت "الهيئة الوطنية للإعلام" في مصر، بيان الجامعة العربية، الذي أكدت فيه رفضها القاطع لهذا الطرح على المستويين العربي والدولي، محذرة من أن "مثل هذه التصريحات تُشكّل انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي، وتُهدّد الاستقرار الإقليمي، كما تُعطّل تحقيق حل الدولتين كمسار وحيد لضمان السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين".
وشدد البيان على أن "القضية الفلسطينية تظل محور إجماع عربي"، مؤكدًا ثبات الموقف الداعم لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، بعاصمتها القدس الشرقية.
وأشار بيان الجامعة العربية إلى أن "الضفة الغربية وقطاع غزة، يشكلان كيانًا واحدًا لا يتجزأ للإقليم الفلسطيني المستقبلي"، مُحذّرًا من "أي محاولات للفصل بينهما أو الانتقاص من حقوق الفلسطينيين التاريخية".
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في الوقت ذاته، أعربت الأمانة العامة للجامعة عن ثقتها "في نوايا الولايات المتحدة لتحقيق سلام عادل بالمنطقة"، ونوّهت إلى أن طرح ترامب "يُغذّي أجندة التهجير، والتي ستؤدي إلى تفاقم عدم الاستقرار، بدلًا من دفع عملية السلام القائمة على مبدأ التعايش بين دولتين".
وحذّر البيان من أن "مثل هذه المقترحات تُهدّد الأمن الإقليمي الشامل، وتتعارض مع الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الصراع بشكل عادل ودائم".
واختتم البيان بالتأكيد على أن "أي حل للقضية الفلسطينية يجب أن يرتكز على القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مع ضرورة ضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حق العودة وتقرير المصير".
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