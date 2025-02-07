https://sarabic.ae/20250207/مصر-تكثف-اتصالاتها-مع-الدول-العربية-للتأكيد-على-رفض-تهجير-الفلسطينيين-1097571277.html

مصر تكثف اتصالاتها مع الدول العربية للتأكيد على رفض تهجير الفلسطينيين

مصر تكثف اتصالاتها مع الدول العربية للتأكيد على رفض تهجير الفلسطينيين

سبوتنيك عربي

أجرى وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي، اتصالات مكثفة مع عدد من وزراء الخارجية العرب، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي. 07.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-07T16:01+0000

2025-02-07T16:01+0000

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وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان نشرته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إن "هذه الاتصالات تأتي في إطار تنسيق المواقف العربية والتشاور بشأن مستجدات القضية الفلسطينية والأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية".وشملت الاتصالات وزراء خارجية السعودية والإمارات والكويت وسلطنة عمان والبحرين والأردن والعراق والجزائر وتونس وموريتانيا والسودان.وتم خلال الاتصالات تبادل الرؤى حول تطورات القضية الفلسطينية، والتأكيد على الموقف العربي الرافض لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، أو تشجيع نقله إلى دول أخرى، بحسب الخارجية المصرية.واستعرض الوزير عبد العاطي، جهود مصر لضمان استدامة وقف إطلاق النار في غزة، وتنفيذ بنوده، ونفاذ المساعدات الإنسانية والمساعي لإعادة الإعمار، كما تم الاتفاق بين الوزراء العرب على تكثيف الاتصالات بينهم خلال الفترة المقبلة، بحسب البيان.وفي وقت سابق، صرحت وسائل إعلام أمريكية، بأن "مصر أطلقت حملة ضغط دبلوماسي، بعيدا عن الأنظار، ضد مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن قطاع غزة".ونقلت وسائل إعلام أمريكية، أمس الخميس، عن مسؤولين قولهم، إن "القاهرة حذّرت من أن مقترح ترامب، يضع اتفاق السلام بينها وبين تل أبيب في خطر".كما أشارت وسائل الإعلام الأمريكية إلى أن "الرفض الدولي الواسع لمقترح ترامب، جعل إدارته تتراجع عن بعض بنود المقترح، وتقول إن عملية نقل سكان غزة إلى مكان آخر ستكون مؤقتة، لكنها أشارت إلى أن مسؤولين أمريكيين لم يوضحوا كيف أو متى تخطط إدارة ترامب لتنفيذ مقترحها".وفي وقت سابق من يوم أمس، قال ‏ترامب إن "إسرائيل ستسلم قطاع غزة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، في نهاية القتال"، مؤكدًا أن واشنطن "ستحوّل القطاع لمشروع عقاري فريد من نوعه وستبدأ ببطء وحذر ببناء أحد أعظم وأروع المجتمعات هناك".وأعلن ترامب، يوم الأربعاء الماضي، أن الولايات المتحدة الأمريكية، ستتولى السيطرة على قطاع غزة، وتشرف على إزالة المتفجرات والذخائر وتفكيك المباني المدمرة، مشيرًا إلى أن سكان القطاع يمكنهم العيش في مناطق أخرى "جميلة وآمنة" بدلاً من الأراضي المدمرة.

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