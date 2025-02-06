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https://sarabic.ae/20250206/تقرير-مصر-أوضحت-لإدارة-ترامب-أن-اتفاق-السلام-مع-إسرائيل-معرض-للخطر-1097548899.html
تقرير: مصر أوضحت لإدارة ترامب أن اتفاق السلام مع إسرائيل معرض للخطر
تقرير: مصر أوضحت لإدارة ترامب أن اتفاق السلام مع إسرائيل معرض للخطر
سبوتنيك عربي
صرحت وسائل إعلام أمريكية، بأن "مصر أطلقت حملة ضغط دبلوماسي، بعيدا عن الأنظار، ضد مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن قطاع غزة". 06.02.2025, سبوتنيك عربي
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2025-02-06T20:10+0000
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ونقلت وسائل الإعلام، اليوم الخميس، عن مسؤولين قولهم، إن "القاهرة حذّرت من أن مقترح ترامب، يضع اتفاق السلام بينها وبين تل أبيب في خطر".وتابعت: "يأتي ذلك في الوقت الذي تقول فيه إسرائيل إنها تستعد لترحيل الفلسطينيين من قطاع غزة، رغم الرفض الدولي لخطة ترامب، التي تهدف إلى تفريغ القطاع من الفلسطينيين".كما أشارت وسائل الإعلام الأمريكية إلى أن "الرفض الدولي الواسع لمقترح ترامب، جعل إدارته تتراجع عن بعض بنود المقترح، وتقول إن عملية نقل سكان غزة إلى مكان آخر ستكون مؤقتة، لكنها أشارت إلى أن مسؤولين أمريكيين لم يوضحوا كيف أو متى تخطط إدارة ترامب لتنفيذ مقترحها".وفي وقت سابق من اليوم، قال ‏ترامب إن "إسرائيل ستسلم قطاع غزة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، في نهاية القتال"، مؤكدًا أن واشنطن "ستحوّل القطاع لمشروع عقاري فريد من نوعه وستبدأ ببطء وحذر ببناء أحد أعظم وأروع المجتمعات هناك".وأضاف أنه "ستتم إعادة توطين الفلسطينيين بالفعل في مجتمعات أكثر أمنا وجمالا مع منازل جديدة وحديثة في المنطقة"، وفق وصفه، متابعا: "سوف يسود الاستقرار في المنطقة".وأعلن ترامب، في وقت سابق من يوم أمس الأربعاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية، ستتولى السيطرة على قطاع غزة وتشرف على إزالة المتفجرات والذخائر وتفكيك المباني المدمرة، مشيرًا إلى أن سكان القطاع يمكنهم العيش في مناطق أخرى "جميلة وآمنة" بدلاً من الأراضي المدمرة.يشار إلى أن مصر والأردن، أعربتا مرارا عن رفضهما أي محاولات لتهجير سكان قطاع غزة قسريا وتوطينهم في مصر والأردن أو أي دول أخرى، كما أكدتا ضرورة تطبيق حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بما يضمن قيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
https://sarabic.ae/20250206/الرئاسة-الفلسطينية-ردا-على-ترمب-فلسطين-ليست-مشروعا-استثماريا-1097534518.html
https://sarabic.ae/20250206/ترامب-إسرائيل-ستسلم-قطاع-غزة-إلى-أمريكا-في-نهاية-القتال-1097533120.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب
أخبار العالم الآن, العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب

تقرير: مصر أوضحت لإدارة ترامب أن اتفاق السلام مع إسرائيل معرض للخطر

20:10 GMT 06.02.2025
© Getty Images / Anadolu / Contributorالرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2025
© Getty Images / Anadolu / Contributor
تابعنا عبر
صرحت وسائل إعلام أمريكية، بأن "مصر أطلقت حملة ضغط دبلوماسي، بعيدا عن الأنظار، ضد مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن قطاع غزة".
ونقلت وسائل الإعلام، اليوم الخميس، عن مسؤولين قولهم، إن "القاهرة حذّرت من أن مقترح ترامب، يضع اتفاق السلام بينها وبين تل أبيب في خطر".
وتابعت: "يأتي ذلك في الوقت الذي تقول فيه إسرائيل إنها تستعد لترحيل الفلسطينيين من قطاع غزة، رغم الرفض الدولي لخطة ترامب، التي تهدف إلى تفريغ القطاع من الفلسطينيين".
الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مايو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2025
‌‏الرئاسة الفلسطينية ردا على ترامب: فلسطين ليست مشروعا استثماريا
12:31 GMT
كما أشارت وسائل الإعلام الأمريكية إلى أن "الرفض الدولي الواسع لمقترح ترامب، جعل إدارته تتراجع عن بعض بنود المقترح، وتقول إن عملية نقل سكان غزة إلى مكان آخر ستكون مؤقتة، لكنها أشارت إلى أن مسؤولين أمريكيين لم يوضحوا كيف أو متى تخطط إدارة ترامب لتنفيذ مقترحها".
وفي وقت سابق من اليوم، قال ‏ترامب إن "إسرائيل ستسلم قطاع غزة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، في نهاية القتال"، مؤكدًا أن واشنطن "ستحوّل القطاع لمشروع عقاري فريد من نوعه وستبدأ ببطء وحذر ببناء أحد أعظم وأروع المجتمعات هناك".
وأضاف أنه "ستتم إعادة توطين الفلسطينيين بالفعل في مجتمعات أكثر أمنا وجمالا مع منازل جديدة وحديثة في المنطقة"، وفق وصفه، متابعا: "سوف يسود الاستقرار في المنطقة".
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2025
ترامب: إسرائيل ستسلم قطاع غزة إلى أمريكا في نهاية القتال
11:55 GMT
وأعلن ترامب، في وقت سابق من يوم أمس الأربعاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية، ستتولى السيطرة على قطاع غزة وتشرف على إزالة المتفجرات والذخائر وتفكيك المباني المدمرة، مشيرًا إلى أن سكان القطاع يمكنهم العيش في مناطق أخرى "جميلة وآمنة" بدلاً من الأراضي المدمرة.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تصريحات سابقة، إن الأردن ومصر سيقبلان (ترحيل) الفلسطينيين من غزة، مشيرًا إلى إمكانية ممارسة ضغوط عليهما للقيام بذلك، على حد قوله.
يشار إلى أن مصر والأردن، أعربتا مرارا عن رفضهما أي محاولات لتهجير سكان قطاع غزة قسريا وتوطينهم في مصر والأردن أو أي دول أخرى، كما أكدتا ضرورة تطبيق حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بما يضمن قيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
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