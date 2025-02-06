https://sarabic.ae/20250206/الرئاسة-الفلسطينية-ردا-على-ترمب-فلسطين-ليست-مشروعا-استثماريا-1097534518.html

‌‏الرئاسة الفلسطينية ردا على ترامب: فلسطين ليست مشروعا استثماريا

‌‏الرئاسة الفلسطينية ردا على ترامب: فلسطين ليست مشروعا استثماريا

سبوتنيك عربي

صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، اليوم الخميس، بأن فلسطين بأرضها وتاريخها ومقدساتها ليست للبيع. 06.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-06T12:31+0000

2025-02-06T12:31+0000

2025-02-06T13:10+0000

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ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، مساء اليوم الخميس، عن أبو ردينة، أن "فلسطين ليست مشروعا استثماريا، وحقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتفاوض وليست ورقة مساومة".وجدد أبو ردينة التأكيد على أن الشعب الفلسطيني الذي قدم التضحيات الجسام دفاعاً عن حقوقه الوطنية المشروعة، لن يتنازل عن شبر من أرضه سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين.وأضاف أن "الشعب الفلسطيني وقيادته لن يسمحا بتكرار نكبتي 1948 و1967، وسيُفشلان أي مخطط يهدف إلى تصفية قضيته العادلة عبر مشاريع استثمارية مكانها ليس في فلسطين ولا على أرضها".وأفاد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية بأن "الرد العربي والدولي على مخططات الإدارة الأمريكية بتهجير الفلسطينيين، أثبت أن العالم جميعه يتكلم بلغة واحدة نابعة من الشرعية الدولية والقانون الدولي، فيما تتكلم الإدارة الأمريكية وحدها لغة مختلفة، كما أن هناك أصواتا أمريكية وأعضاء كونغرس، وأصواتا إسرائيلية تعتبر أن هذا المشروع غير قابل للتنفيذ".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن "الولايات المتحدة سوف تسيطر على قطاع غزة وتشرف على تفكيك المتفجرات أو الذخائر هناك والتخلص من المباني المدمرة وستوفر الرعاية الاجتماعية التي ستمكن من توفير عدد لا يحصى من فرص العمل لسكان المنطقة".وقد أثارت فكرة ترامب ردود فعل دولية منددة وبعض الاعتراضات من الجمهوريين في الكونغرس، الذين كانوا إلى حد كبير قد تبنوا مبادرات ترامب مثل تعليق المساعدات الخارجية وتقليص أعداد الموظفين الفيدراليين.وكان من غير الواضح ما إذا كان ترامب سيتابع اقتراحه أم أنه يتخذ موقفًا متطرفًا كاستراتيجية تفاوضية كما فعل في قضايا أخرى.

https://sarabic.ae/20250205/غير-مصر-والأردن-تقرير-يكشف-عن-مناطق-أخرى-يفكر-ترامب-في-تهجير-سكان-غزة-إليها-1097518144.html

https://sarabic.ae/20250206/خطة-ترامب-للسيطرة-على-غزة-مشروع-استثماري-أم-تدخل-أمريكي-جديد؟-1097534118.html

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