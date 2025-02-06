https://sarabic.ae/20250206/خطة-ترامب-للسيطرة-على-غزة-مشروع-استثماري-أم-تدخل-أمريكي-جديد؟-1097534118.html

خطة ترامب للسيطرة على غزة... مشروع استثماري أم تدخل أمريكي جديد؟

خطة ترامب للسيطرة على غزة... مشروع استثماري أم تدخل أمريكي جديد؟

سبوتنيك عربي

كشف الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، عن خطة مثيرة للجدل تتضمن تولي الولايات المتحدة السيطرة على قطاع غزة وإعادة تطويره ليصبح "ريفييرا الشرق الأوسط"، وهي... 06.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-06T12:20+0000

2025-02-06T12:20+0000

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ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن مصادرها أن ترامب طرح الفكرة لأول مرة خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشيرة إلى أنها لم تكن جزءًا من مناقشات داخلية موسعة قبل إعلانها، بل جاءت مباشرة من الرئيس الأمريكي نفسه.مفاجأة للمسؤولين الأمريكيينلم يكن مستشارو ترامب في قضايا الشرق الأوسط على دراية بالمقترح قبل إعلانه، حيث أعرب بعضهم عن صدمتهم، فيما قال آخرون إن الرئيس كان يناقش الفكرة في الأيام التي سبقت اجتماعه مع نتنياهو.وأشار ستيف ويتكوف، مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط، إلى أن زيارته لغزة الأسبوع الماضي كشفت حجم الدمار الذي جعلها "غير صالحة للسكن"، مما عزز قناعة ترامب بضرورة "تطهير المنطقة" وإعادة إعمارها وفق رؤية جديدة.وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن الفكرة كانت قيد التفكير لبعض الوقت، لكنها لم تتحول إلى خطة رسمية حتى أعلنها ترامب علنًا، كما نقل مسؤولون أن ترامب يعتقد أنه قادر على إقناع الأردن ومصر بقبول النازحين من غزة، رغم الرفض العلني لأي خطة تتعلق بتهجير الفلسطينيين.رؤية ترامب لموقع غزة البحريوفقًا لمصادر مطلعة، فإن ترامب يرى في الموقع الساحلي لغزة فرصة استثمارية، وهو منظور شاركه معه صهره جاريد كوشنر، الذي وصف الواجهة البحرية للقطاع بأنها "ذات قيمة عالية".وفي إشارة إلى رغبته في تحويل غزة إلى منطقة استثمارية، صرح ترامب خلال يوم تنصيبه الشهر الماضي، قائلاً: "إنه موقع رائع، على البحر، يمتاز بأفضل طقس، يمكن عمل العديد من الأشياء الجميلة هناك"، وهو ما اعتبره البعض تلميحًا مبكرًا لرؤيته المستقبلية حول القطاع.هل يعيد ترامب النظر في سياسته العسكريةإعلان ترامب عن إمكانية إرسال قوات أمريكية للسيطرة على غزة يتناقض مع مواقفه السابقة المناهضة للتدخلات العسكرية الأجنبية، حيث سبق أن أكد خلال خطاب في أكاديمية "ويست بوينت" عام 2020، أنه "ليس من واجب القوات الأمريكية حل الصراعات القديمة في أراضٍ بعيدة".لكن مع طرحه لخطة السيطرة على غزة، يبدو أن ترامب يعيد النظر في استراتيجيته الخارجية، في خطوة قد تثير جدلًا واسعًا داخل الولايات المتحدة وخارجها، خاصة في ظل غياب أي تأييد إقليمي أو دولي واضح للخطة حتى الآن.وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، أن الولايات المتحدة ستتولى السيطرة على قطاع غزة وتشرف على إزالة المتفجرات والذخائر وتفكيك المباني المدمرة، مشيرًا إلى أن سكان القطاع يمكنهم العيش في مناطق أخرى "جميلة وآمنة" بدلاً من الأراضي المدمرة.وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن "الولايات المتحدة ستسيطر على قطاع غزة وتعمل على تفكيك المتفجرات وإزالة الأنقاض، كما ستوفر الرعاية الاجتماعية وفرص عمل لا حصر لها لسكان المنطقة".وأوضح أنه درس ملف إدارة غزة "لأشهر طويلة"، مشيرًا إلى أن "هذا القرار لم يُتخذ بسهولة، لكن كل من تحدثت معهم أحبوا الفكرة، وهناك دعم واسع على أعلى المستويات في البلاد".

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https://sarabic.ae/20250206/نتنياهو-معظم-الدول-العربية-لم-تعد-ترى-في-إسرائيل-العدو-الأول-1097522479.html

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