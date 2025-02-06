https://sarabic.ae/20250206/نتنياهو-معظم-الدول-العربية-لم-تعد-ترى-في-إسرائيل-العدو-الأول-1097522479.html

نتنياهو: معظم الدول العربية لم تعد ترى في إسرائيل العدو الأول

نتنياهو: معظم الدول العربية لم تعد ترى في إسرائيل العدو الأول

سبوتنيك عربي

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الخميس، إن معظم الدول العربية لم تعد ترى في إسرائيل العدو الأول بل باتت ترى إيران التهديد الأكبر لها. 06.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-06T06:58+0000

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ونقلت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، مساء أمس الخميس، عن نتنياهو خلال وجوده في الولايات المتحدة الأمريكية على هامش لقائه بالرئيس دونالد ترامب، أنه لم تعد معظم الدول العربية ترى في تل أبيب العدو الأول.وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، إنه لا يوجد خطأ في فكرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير الفلسطينيين من غزة، وذلك بعد أن قوبل مقترح ترامب بانتقادات دولية واسعة النطاق، مشيرا إلى أنه يجب متابعة الفكرة وتنفيذها.وقال نتنياهو في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز": "الفكرة الفعلية هي السماح لسكان غزة الذين يريدون المغادرة بالمغادرة. أعني، ما الخطأ في ذلك؟ يمكنهم المغادرة، ثم يمكنهم العودة بعد ذلك، ويمكنهم الانتقال والعودة. لكن عليك إعادة بناء غزة".وأكد نتنياهو أن محاربة "حماس" تظل من مسؤولية إسرائيل، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي لم يتحدث عن إرسال قوات إلى غزة للمساعدة في هذه المهمة.وقال نتنياهو: "لا أعتقد أنه تحدث عن إرسال قوات أمريكية لإتمام مهمة تدمير حماس. هذه مسؤوليتنا. هذه مهمتنا، ونحن ملتزمون بها بشكل كامل".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن "الولايات المتحدة سوف تسيطر على قطاع غزة وتشرف على تفكيك المتفجرات أو الذخائر هناك والتخلص من المباني المدمرة وستوفر الرعاية الاجتماعية التي ستمكن من توفير عدد لا يحصى من فرص العمل لسكان المنطقة".وأوضح ترامب أنه درس ملف إدارة الولايات المتحدة لقطاع غزة لأشهر طويلة، مضيفًا "هذا قرار لم نتخذه بسهولة، وكل من تحدثت معه أحب هذه الفكرة وتسلم الولايات المتحدة لتلك المنطقة واستحداث آلاف الوظائف هناك".وقد أثارت فكرة ترامب ردود فعل دولية منددة وبعض الاعتراضات من الجمهوريين في الكونغرس، الذين كانوا إلى حد كبير قد تبنوا مبادرات ترامب مثل تعليق المساعدات الخارجية وتقليص أعداد الموظفين الفيدراليين.وكان من غير الواضح ما إذا كان ترامب سيتابع اقتراحه أم أنه يتخذ موقفًا متطرفًا كاستراتيجية تفاوضية كما فعل في قضايا أخرى.

https://sarabic.ae/20250205/غير-مصر-والأردن-تقرير-يكشف-عن-مناطق-أخرى-يفكر-ترامب-في-تهجير-سكان-غزة-إليها-1097518144.html

https://sarabic.ae/20250206/إيران-ترد-على-قرار-ترامب-بشأن-إعادة-فرض-العقوبات-القصوى-عليها-1097521736.html

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