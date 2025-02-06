https://sarabic.ae/20250206/ترامب-إسرائيل-ستسلم-قطاع-غزة-إلى-أمريكا-في-نهاية-القتال-1097533120.html

ترامب: إسرائيل ستسلم قطاع غزة إلى أمريكا في نهاية القتال

ترامب: إسرائيل ستسلم قطاع غزة إلى أمريكا في نهاية القتال

سبوتنيك عربي

أ‌كد الرئيس الأمريكي دونالد ‏ترامب، اليوم الخميس، أنه لا حاجة لقوات أمريكية في قطاع غزة. 06.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-06T11:55+0000

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وقال ترامب، في تصريحات جديدة، إن "إسرائيل ستسلم قطاع غزة إلى الولايات المتحدة في نهاية القتال"، مؤكدا أن واشنطن "ستحول القطاع لمشروع عقاري فريد من نوعه وستبدأ ببطء وحذر ببناء أحد أعظم وأروع المجتمعات هناك".وأضاف أنه "ستتم إعادة توطين الفلسطينين بالفعل في مجتمعات أكثر أمنا وجمالا مع منازل جديدة وحديثة في المنطقة"، وفق وصفه، متابعا: "سوف يسود الاستقرار في المنطقة".وأشار إلى أن "أمريكا ستبدأ ببطء وحرص بناء ما سيصبح أحد أكبر وأروع مشروعات التطوير بغزة"، مؤكدا العمل مع كل فرق التنمية في العالم لإعادة بناء القطاع.وأعلن ترامب، في وقت سابق أمس الأربعاء، أن الولايات المتحدة ستتولى السيطرة على قطاع غزة وتشرف على إزالة المتفجرات والذخائر وتفكيك المباني المدمرة، مشيرًا إلى أن سكان القطاع يمكنهم العيش في مناطق أخرى "جميلة وآمنة" بدلاً من الأراضي المدمرة.وأوضح أنه درس ملف إدارة غزة "لأشهر طويلة"، مشيرًا إلى أن "هذا القرار لم يُتخذ بسهولة، لكن كل من تحدثت معهم أحبوا الفكرة، وهناك دعم واسع على أعلى المستويات في البلاد".وكان ترامب قد دعا، سابقا، إلى نقل وتوطين عدد كبير من الفلسطينيين إلى كل من الأردن ومصر و"دول عربية أخرى"، الأمر الذي أثار ردود أفعال فلسطينية وأردنية ومصرية وعربية رافضة لهذا الطرح، ومؤكدة على حق الشعب الفلسطيني في التمسك بأرضه والبقاء فيها.وشدد وزراء خارجية مصر والأردن والإمارات والسعودية وقطر، إلى جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في بيان مشترك عقب اجتماعهم بالقاهرة بشأن الأوضاع في غزة، على "استمرار الدعم الكامل لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه، وتمسكه بحقوقه المشروعة وفقًا للقانون الدولي".وأكدوا على "رفض المساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف، سواء من خلال الأنشطة الاستيطانية، أو الطرد وهدم المنازل، أو ضم الأرض، أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم بأي صورة من الصور أو تحت أي ظروف ومبررات، بما يهدد الاستقرار وينذر بمزيد من امتداد الصراع إلى المنطقة، ويقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها".

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https://sarabic.ae/20250206/بعد-تصريح-ترامب-بشأن-غزة-وزير-الدفاع-الإسرائيلي-يصدر-قرارا-عاجلا-لبدء-خطة-التهجير-من-القطاع-1097522283.html

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