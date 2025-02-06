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ترامب: إسرائيل ستسلم قطاع غزة إلى أمريكا في نهاية القتال
ترامب: إسرائيل ستسلم قطاع غزة إلى أمريكا في نهاية القتال
سبوتنيك عربي
أ‌كد الرئيس الأمريكي دونالد ‏ترامب، اليوم الخميس، أنه لا حاجة لقوات أمريكية في قطاع غزة. 06.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-06T11:55+0000
2025-02-06T11:55+0000
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وقال ترامب، في تصريحات جديدة، إن "إسرائيل ستسلم قطاع غزة إلى الولايات المتحدة في نهاية القتال"، مؤكدا أن واشنطن "ستحول القطاع لمشروع عقاري فريد من نوعه وستبدأ ببطء وحذر ببناء أحد أعظم وأروع المجتمعات هناك".وأضاف أنه "ستتم إعادة توطين الفلسطينين بالفعل في مجتمعات أكثر أمنا وجمالا مع منازل جديدة وحديثة في المنطقة"، وفق وصفه، متابعا: "سوف يسود الاستقرار في المنطقة".وأشار إلى أن "أمريكا ستبدأ ببطء وحرص بناء ما سيصبح أحد أكبر وأروع مشروعات التطوير بغزة"، مؤكدا العمل مع كل فرق التنمية في العالم لإعادة بناء القطاع.وأعلن ترامب، في وقت سابق أمس الأربعاء، أن الولايات المتحدة ستتولى السيطرة على قطاع غزة وتشرف على إزالة المتفجرات والذخائر وتفكيك المباني المدمرة، مشيرًا إلى أن سكان القطاع يمكنهم العيش في مناطق أخرى "جميلة وآمنة" بدلاً من الأراضي المدمرة.وأوضح أنه درس ملف إدارة غزة "لأشهر طويلة"، مشيرًا إلى أن "هذا القرار لم يُتخذ بسهولة، لكن كل من تحدثت معهم أحبوا الفكرة، وهناك دعم واسع على أعلى المستويات في البلاد".وكان ترامب قد دعا، سابقا، إلى نقل وتوطين عدد كبير من الفلسطينيين إلى كل من الأردن ومصر و"دول عربية أخرى"، الأمر الذي أثار ردود أفعال فلسطينية وأردنية ومصرية وعربية رافضة لهذا الطرح، ومؤكدة على حق الشعب الفلسطيني في التمسك بأرضه والبقاء فيها.وشدد وزراء خارجية مصر والأردن والإمارات والسعودية وقطر، إلى جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في بيان مشترك عقب اجتماعهم بالقاهرة بشأن الأوضاع في غزة، على "استمرار الدعم الكامل لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه، وتمسكه بحقوقه المشروعة وفقًا للقانون الدولي".وأكدوا على "رفض المساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف، سواء من خلال الأنشطة الاستيطانية، أو الطرد وهدم المنازل، أو ضم الأرض، أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم بأي صورة من الصور أو تحت أي ظروف ومبررات، بما يهدد الاستقرار وينذر بمزيد من امتداد الصراع إلى المنطقة، ويقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها".
https://sarabic.ae/20250206/لا-أعذار-بن-غفير-ترامب-منح-الضوء-الأخضر-لتهجير-سكان-غزة-1097531095.html
https://sarabic.ae/20250206/بعد-تصريح-ترامب-بشأن-غزة-وزير-الدفاع-الإسرائيلي-يصدر-قرارا-عاجلا-لبدء-خطة-التهجير-من-القطاع-1097522283.html
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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, أخبار العالم الآن, العالم
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, أخبار العالم الآن, العالم

ترامب: إسرائيل ستسلم قطاع غزة إلى أمريكا في نهاية القتال

11:55 GMT 06.02.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinsonالرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
تابعنا عبر
أ‌كد الرئيس الأمريكي دونالد ‏ترامب، اليوم الخميس، أنه لا حاجة لقوات أمريكية في قطاع غزة.
وقال ترامب، في تصريحات جديدة، إن "إسرائيل ستسلم قطاع غزة إلى الولايات المتحدة في نهاية القتال"، مؤكدا أن واشنطن "ستحول القطاع لمشروع عقاري فريد من نوعه وستبدأ ببطء وحذر ببناء أحد أعظم وأروع المجتمعات هناك".
وأضاف أنه "ستتم إعادة توطين الفلسطينين بالفعل في مجتمعات أكثر أمنا وجمالا مع منازل جديدة وحديثة في المنطقة"، وفق وصفه، متابعا: "سوف يسود الاستقرار في المنطقة".
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وأشار إلى أن "أمريكا ستبدأ ببطء وحرص بناء ما سيصبح أحد أكبر وأروع مشروعات التطوير بغزة"، مؤكدا العمل مع كل فرق التنمية في العالم لإعادة بناء القطاع.
وأعلن ترامب، في وقت سابق أمس الأربعاء، أن الولايات المتحدة ستتولى السيطرة على قطاع غزة وتشرف على إزالة المتفجرات والذخائر وتفكيك المباني المدمرة، مشيرًا إلى أن سكان القطاع يمكنهم العيش في مناطق أخرى "جميلة وآمنة" بدلاً من الأراضي المدمرة.
وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن "الولايات المتحدة ستسيطر على قطاع غزة وتعمل على تفكيك المتفجرات وإزالة الأنقاض، كما ستوفر الرعاية الاجتماعية وفرص عمل لا حصر لها لسكان المنطقة".
وأوضح أنه درس ملف إدارة غزة "لأشهر طويلة"، مشيرًا إلى أن "هذا القرار لم يُتخذ بسهولة، لكن كل من تحدثت معهم أحبوا الفكرة، وهناك دعم واسع على أعلى المستويات في البلاد".
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وكان ترامب قد دعا، سابقا، إلى نقل وتوطين عدد كبير من الفلسطينيين إلى كل من الأردن ومصر و"دول عربية أخرى"، الأمر الذي أثار ردود أفعال فلسطينية وأردنية ومصرية وعربية رافضة لهذا الطرح، ومؤكدة على حق الشعب الفلسطيني في التمسك بأرضه والبقاء فيها.
وفي هذا السياق، أكد اجتماع عربي رفيع المستوى استضافته القاهرة، السبت الماضي، على استمرار دعم صمود الشعب الفلسطيني وحقه في البقاء على أرضه وحمايته من أي محاولات للتهجير، والرفض التام لأي محاولات لتقسيم قطاع غزة.
وشدد وزراء خارجية مصر والأردن والإمارات والسعودية وقطر، إلى جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في بيان مشترك عقب اجتماعهم بالقاهرة بشأن الأوضاع في غزة، على "استمرار الدعم الكامل لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه، وتمسكه بحقوقه المشروعة وفقًا للقانون الدولي".
وأكدوا على "رفض المساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف، سواء من خلال الأنشطة الاستيطانية، أو الطرد وهدم المنازل، أو ضم الأرض، أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم بأي صورة من الصور أو تحت أي ظروف ومبررات، بما يهدد الاستقرار وينذر بمزيد من امتداد الصراع إلى المنطقة، ويقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها".
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