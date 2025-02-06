https://sarabic.ae/20250206/لا-أعذار-بن-غفير-ترامب-منح-الضوء-الأخضر-لتهجير-سكان-غزة-1097531095.html

"لا أعذار"... بن غفير: ترامب منح الضوء الأخضر لتهجير سكان غزة

"لا أعذار"... بن غفير: ترامب منح الضوء الأخضر لتهجير سكان غزة

سبوتنيك عربي

صرح إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي المستقيل، بأنه لا أعذار لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعدما منح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الضوء الأخضر... 06.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-06T10:28+0000

2025-02-06T10:28+0000

2025-02-06T10:28+0000

بنيامين نتنياهو

حركة حماس

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

العالم العربي

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/10/1091822525_0:0:1084:609_1920x0_80_0_0_e8b36b6eaa9f25054104ebf5b11b633a.jpg

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، اليوم الخميس، عن بن غفير، الوزير المستقيل، أنه لا أعذار لنتنياهو بشأن تهجير الأهالي الفلسطينيين من قطاع غزة.وكان نتنياهو قد صرح بأنه لا يوجد خطأ في فكرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير الفلسطينيين من غزة، وذلك بعد أن قوبل مقترح ترامب بانتقادات دولية واسعة النطاق، مشيرا إلى أنه يجب متابعة الفكرة وتنفيذها.وقال نتنياهو في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز": "الفكرة الفعلية هي السماح لسكان غزة الذين يريدون المغادرة بالمغادرة. أعني، ما الخطأ في ذلك؟ يمكنهم المغادرة، ثم يمكنهم العودة بعد ذلك، ويمكنهم الانتقال والعودة. لكن عليك إعادة بناء غزة".وأكد نتنياهو أن محاربة "حماس" تظل من مسؤولية إسرائيل، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي لم يتحدث عن إرسال قوات إلى غزة للمساعدة في هذه المهمة.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن "الولايات المتحدة سوف تسيطر على قطاع غزة وتشرف على تفكيك المتفجرات أو الذخائر هناك والتخلص من المباني المدمرة وستوفر الرعاية الاجتماعية التي ستمكن من توفير عدد لا يحصى من فرص العمل لسكان المنطقة".وأوضح ترامب أنه درس ملف إدارة الولايات المتحدة لقطاع غزة لأشهر طويلة، مضيفًا "هذا قرار لم نتخذه بسهولة، وكل من تحدثت معه أحب هذه الفكرة وتسلم الولايات المتحدة لتلك المنطقة واستحداث آلاف الوظائف هناك".وقد أثارت فكرة ترامب ردود فعل دولية منددة وبعض الاعتراضات من الجمهوريين في الكونغرس، الذين كانوا إلى حد كبير قد تبنوا مبادرات ترامب مثل تعليق المساعدات الخارجية وتقليص أعداد الموظفين الفيدراليين.وكان من غير الواضح ما إذا كان ترامب سيتابع اقتراحه أم أنه يتخذ موقفًا متطرفًا كاستراتيجية تفاوضية كما فعل في قضايا أخرى.

https://sarabic.ae/20250205/غير-مصر-والأردن-تقرير-يكشف-عن-مناطق-أخرى-يفكر-ترامب-في-تهجير-سكان-غزة-إليها-1097518144.html

https://sarabic.ae/20250206/مسؤول-في-فتح-مشاريع-تهجير-الشعب-الفلسطيني-ستفشل-وغزة-محتلة-من-شركات-أمنية-أمريكية-1097523969.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

بنيامين نتنياهو, حركة حماس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار