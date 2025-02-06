https://sarabic.ae/20250206/مسؤول-في-فتح-مشاريع-تهجير-الشعب-الفلسطيني-ستفشل-وغزة-محتلة-من-شركات-أمنية-أمريكية-1097523969.html
مسؤول في "فتح": مشاريع تهجير الشعب الفلسطيني ستفشل وغزة محتلة من شركات أمنية أمريكية
مسؤول في "فتح": مشاريع تهجير الشعب الفلسطيني ستفشل وغزة محتلة من شركات أمنية أمريكية
سبوتنيك عربي
اعتبر نائب أمين سر حركة "فتح" الفلسطينية في لبنان، الدكتور سرحان أسعد، أن مشاريع تهجير الشعب الفلسطيني من غزة قديمة وكل الرؤساء الأمريكيين ورؤساء الوزراء... 06.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-06T07:51+0000
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وفي حديث عبر إذاعة "سبوتنك" لفت أسعد إلى أن ترامب سيفشل الآن في تهجير الشعب الفلسطيني بعد فشله في صفقة القرن في السابق، مشدداً على أن الفلسطينيين سيواجهون هذه المشاريع بالوحدة الوطنية، متمنياً في الوقت عينه على حركة حماس "الالتحاق بمنظمة التحرير الفلسطينية في ظل قيادة واحدة لمواجهة نتنياهو والعنصريين الصهاينة وترامب".وأضاف: "المجازر التي ترتكبها إسرائيل الآن في الضفة الغربية لا تقل فظاعة عما قامت به في غزة، وهذا يجب أن يشكل حافزا إضافيا لحماس للانضمام إلى منظمة التحرير".وقال: "يجب أن نواجه هذه المرحلة بالوحدة الوطنية الفلسطينية وأن يكون قرارنا فلسطينيا ولا نكون مرتهنين لأي دولة".وختم أسعد قائلا: "غزة ليست أرض أب ترامب والحل يكون لأهل غزة بالعودة إلى قراهم وبلداتهم التي طردوا منها في العام 1948 .الآن غزة محتلة من قبل شركات أمنية أمريكية وهي التي تقيم الحواجز وتقوم بتفتيش شعبنا".وأوضح ترامب أنه درس ملف إدارة الولايات المتحدة لقطاع غزة لأشهر طويلة، مضيفًا "هذا قرار لم نتخذه بسهولة، وكل من تحدثت معه أحب هذه الفكرة وتسلم الولايات المتحدة لتلك المنطقة واستحداث آلاف الوظائف هناك".وزير الدفاع الأمريكي: كل الخيارات مطروحة على الطاولة بخصوص مقترح السيطرة على غزةفي اتصال هاتفي مع ماكرون.. السيسي يؤكد ضرورة تنفيذ "حل الدولتين"
https://sarabic.ae/20250206/نتنياهو-يجب-متابعة-فكرة-السماح-لسكان-قطاع-غزة-بالمغادرة-وتنفيذها-1097520075.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, العالم, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة
مسؤول في "فتح": مشاريع تهجير الشعب الفلسطيني ستفشل وغزة محتلة من شركات أمنية أمريكية
07:51 GMT 06.02.2025 (تم التحديث: 07:54 GMT 06.02.2025)
حصري
اعتبر نائب أمين سر حركة "فتح" الفلسطينية في لبنان، الدكتور سرحان أسعد، أن مشاريع تهجير الشعب الفلسطيني من غزة قديمة وكل الرؤساء الأمريكيين ورؤساء الوزراء الإسرائيليين فشلوا في ذلك.
وفي حديث عبر إذاعة "سبوتنك" لفت أسعد إلى أن ترامب سيفشل الآن في تهجير الشعب الفلسطيني بعد فشله في صفقة القرن في السابق، مشدداً على أن الفلسطينيين سيواجهون هذه المشاريع بالوحدة الوطنية، متمنياً في الوقت عينه على حركة حماس "الالتحاق بمنظمة التحرير الفلسطينية في ظل قيادة واحدة لمواجهة نتنياهو والعنصريين الصهاينة وترامب".
وأكد أسعد في حديثه على موقف روسيا المهم جدا بالتمسك بحل الدولتين للقضية الفلسطينية، معتبراً أن الرئيس الأمريكي بسياساته يريد إشعال حرب عالمية في العالم كله.
وأضاف: "المجازر التي ترتكبها إسرائيل الآن في الضفة الغربية لا تقل فظاعة عما قامت به في غزة، وهذا يجب أن يشكل حافزا إضافيا لحماس للانضمام إلى منظمة التحرير".
ورأى ضيف "سبوتنيك" أن القضية الفلسطينية تمر بأكثر المراحل دقة وخطورة في تاريخها.
وقال: "يجب أن نواجه هذه المرحلة بالوحدة الوطنية الفلسطينية وأن يكون قرارنا فلسطينيا ولا نكون مرتهنين لأي دولة".
وحيّا أسعد الدول العربية مثل السعودية والإمارات والأردن ومصر على تمسكها بحل الدولتين ورفض مشاريع تهجير للفلسطينيين. كما شدد على أهمية الموقفين الروسي والصيني بالتمسك بحل الدولتين وفقا للمقررات الدولية.
وختم أسعد قائلا: "غزة ليست أرض أب ترامب والحل يكون لأهل غزة بالعودة إلى قراهم وبلداتهم التي طردوا منها في العام 1948 .الآن غزة محتلة من قبل شركات أمنية أمريكية وهي التي تقيم الحواجز وتقوم بتفتيش شعبنا".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن "الولايات المتحدة سوف تسيطر على قطاع غزة وتشرف على تفكيك المتفجرات أو الذخائر هناك والتخلص من المباني المدمرة وستوفر الرعاية الاجتماعية التي ستمكن من توفير عدد لا يحصى من فرص العمل لسكان المنطقة".
وأوضح ترامب أنه درس ملف إدارة الولايات المتحدة لقطاع غزة لأشهر طويلة، مضيفًا "هذا قرار لم نتخذه بسهولة، وكل من تحدثت معه أحب هذه الفكرة وتسلم الولايات المتحدة لتلك المنطقة واستحداث آلاف الوظائف هناك".