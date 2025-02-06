https://sarabic.ae/20250206/وزير-الخارجية-الإيطالي-لا-يمكن-إجبار-الفلسطينيين-على-أي-خيار-1097541817.html
وزير الخارجية الإيطالي: لا يمكن إجبار الفلسطينيين على أي خيار
وزير الخارجية الإيطالي: لا يمكن إجبار الفلسطينيين على أي خيار
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، بأنه لا يمكن تحقيق الأمن دون التوصل إلى السلام في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن إيطاليا تُؤمن بحل الدولتين. 06.02.2025, سبوتنيك عربي
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وتابع تاياني، في تصريحات صحفية خلال زيارته إلى إسرائيل، اليوم الخميس: "موقفنا واضح وهو أننا نؤيد حل الدولتين وشعبين يعيشان بسلام"، مضيفا: "لا يمكن إجبار الفلسطينيين على أي خيار ولا يمكن تحقيق شيء من دون الفلسطينيين".وأردف: "من المهم الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة"، وتابع: "إذا أردنا السلام في المنطقة فيجب أن تخرج حماس من القطاع".ووصل تاياني إلى تل أبيب، في وقت سابق من اليوم، لمتابعة مبادرة بلاده التي تحمل عنوان "الغذاء لأجل غزة"، بحسب وسائل إعلام إيطالية، أشارت إلى أن الزيارة تشمل مدينة أشدود الساحلية، جنوبي إسرائيل، للمشاركة في تسليم شاحنات المساعدات الإنسانية لبرنامج الأغذية العالمي، إضافة إلى إجراء مباحثات مع نظيره الإسرائيلي جدعون ساعر.وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في واشنطن يوم 4 فبراير/ شباط 2025، إنه يريد نقل جميع سكان غزة إلى خارج القطاع.وردا على سؤال حول عدد من يريد تهجيرهم من القطاع، قال ترامب: "جميعهم"، مشيرًا إلى أن عدد الفلسطينيين في قطاع غزة يتراوح بين 1.7 و1.8 مليون نسمة، وأن هذا العدد يجب نقله خارج القطاع، إلى مناطق مجاورة، على حد قوله.
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https://sarabic.ae/20250206/خطة-ترامب-للسيطرة-على-غزة-مشروع-استثماري-أم-تدخل-أمريكي-جديد؟-1097534118.html
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أخبار العالم الآن, العالم, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, إسرائيل, إيطاليا
أخبار العالم الآن, العالم, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, إسرائيل, إيطاليا
وزير الخارجية الإيطالي: لا يمكن إجبار الفلسطينيين على أي خيار
صرح وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، بأنه لا يمكن تحقيق الأمن دون التوصل إلى السلام في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن إيطاليا تُؤمن بحل الدولتين.
وتابع تاياني، في تصريحات صحفية خلال زيارته إلى إسرائيل،
اليوم الخميس: "موقفنا واضح وهو أننا نؤيد حل الدولتين وشعبين يعيشان بسلام"، مضيفا: "لا يمكن إجبار الفلسطينيين على أي خيار ولا يمكن تحقيق شيء من دون الفلسطينيين".
وأردف: "من المهم الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار
في غزة"، وتابع: "إذا أردنا السلام في المنطقة فيجب أن تخرج حماس من القطاع".
ووصل تاياني إلى تل أبيب، في وقت سابق من اليوم، لمتابعة مبادرة بلاده التي تحمل عنوان "الغذاء لأجل غزة"، بحسب وسائل إعلام إيطالية، أشارت إلى أن الزيارة تشمل مدينة أشدود الساحلية، جنوبي إسرائيل، للمشاركة في تسليم شاحنات المساعدات الإنسانية لبرنامج الأغذية العالمي، إضافة إلى إجراء مباحثات مع نظيره الإسرائيلي جدعون ساعر.
وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في واشنطن يوم 4 فبراير/ شباط 2025، إنه يريد نقل جميع سكان غزة
إلى خارج القطاع.
وردا على سؤال حول عدد من يريد تهجيرهم من القطاع، قال ترامب: "جميعهم"، مشيرًا إلى أن عدد الفلسطينيين في قطاع غزة يتراوح بين 1.7 و1.8 مليون نسمة، وأن هذا العدد يجب نقله خارج القطاع، إلى مناطق مجاورة، على حد قوله.