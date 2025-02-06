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وزير الخارجية الإيطالي: لا يمكن إجبار الفلسطينيين على أي خيار
وزير الخارجية الإيطالي: لا يمكن إجبار الفلسطينيين على أي خيار
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، بأنه لا يمكن تحقيق الأمن دون التوصل إلى السلام في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن إيطاليا تُؤمن بحل الدولتين. 06.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-06T15:49+0000
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وتابع تاياني، في تصريحات صحفية خلال زيارته إلى إسرائيل، اليوم الخميس: "موقفنا واضح وهو أننا نؤيد حل الدولتين وشعبين يعيشان بسلام"، مضيفا: "لا يمكن إجبار الفلسطينيين على أي خيار ولا يمكن تحقيق شيء من دون الفلسطينيين".وأردف: "من المهم الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة"، وتابع: "إذا أردنا السلام في المنطقة فيجب أن تخرج حماس من القطاع".ووصل تاياني إلى تل أبيب، في وقت سابق من اليوم، لمتابعة مبادرة بلاده التي تحمل عنوان "الغذاء لأجل غزة"، بحسب وسائل إعلام إيطالية، أشارت إلى أن الزيارة تشمل مدينة أشدود الساحلية، جنوبي إسرائيل، للمشاركة في تسليم شاحنات المساعدات الإنسانية لبرنامج الأغذية العالمي، إضافة إلى إجراء مباحثات مع نظيره الإسرائيلي جدعون ساعر.وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في واشنطن يوم 4 فبراير/ شباط 2025، إنه يريد نقل جميع سكان غزة إلى خارج القطاع.وردا على سؤال حول عدد من يريد تهجيرهم من القطاع، قال ترامب: "جميعهم"، مشيرًا إلى أن عدد الفلسطينيين في قطاع غزة يتراوح بين 1.7 و1.8 مليون نسمة، وأن هذا العدد يجب نقله خارج القطاع، إلى مناطق مجاورة، على حد قوله.
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أخبار العالم الآن, العالم, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, إسرائيل, إيطاليا
أخبار العالم الآن, العالم, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, إسرائيل, إيطاليا

وزير الخارجية الإيطالي: لا يمكن إجبار الفلسطينيين على أي خيار

15:49 GMT 06.02.2025
© Getty Images / Anadolu / Contributorقطاع غزة
قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2025
© Getty Images / Anadolu / Contributor
تابعنا عبر
صرح وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، بأنه لا يمكن تحقيق الأمن دون التوصل إلى السلام في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن إيطاليا تُؤمن بحل الدولتين.
وتابع تاياني، في تصريحات صحفية خلال زيارته إلى إسرائيل، اليوم الخميس: "موقفنا واضح وهو أننا نؤيد حل الدولتين وشعبين يعيشان بسلام"، مضيفا: "لا يمكن إجبار الفلسطينيين على أي خيار ولا يمكن تحقيق شيء من دون الفلسطينيين".
وأردف: "من المهم الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة"، وتابع: "إذا أردنا السلام في المنطقة فيجب أن تخرج حماس من القطاع".
صورة جوية التقطتها طائرة بدون طيار تظهر نازحين فلسطينيين يتجمعون مع أمتعتهم بالقرب من حاجز في شارع الرشيد، في انتظار العودة إلى منازلهم في الجزء الشمالي من قطاع غزة، 26 يناير 2025، بعد أيام من دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس حيز التنفيذ. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2025
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ووصل تاياني إلى تل أبيب، في وقت سابق من اليوم، لمتابعة مبادرة بلاده التي تحمل عنوان "الغذاء لأجل غزة"، بحسب وسائل إعلام إيطالية، أشارت إلى أن الزيارة تشمل مدينة أشدود الساحلية، جنوبي إسرائيل، للمشاركة في تسليم شاحنات المساعدات الإنسانية لبرنامج الأغذية العالمي، إضافة إلى إجراء مباحثات مع نظيره الإسرائيلي جدعون ساعر.
منظر جوي لفلسطينيين هجروا قسراً نتيجة للهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة لأكثر من 15 شهراً، ينتظرون في نقطة قريبة من ممر نتساريم في شارع الرشيد العودة إلى منازلهم في الشمال بعد اكتمال المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في 26 يناير 2025 في مدينة غزة، قطاع غزة. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2025
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وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في واشنطن يوم 4 فبراير/ شباط 2025، إنه يريد نقل جميع سكان غزة إلى خارج القطاع.
وردا على سؤال حول عدد من يريد تهجيرهم من القطاع، قال ترامب: "جميعهم"، مشيرًا إلى أن عدد الفلسطينيين في قطاع غزة يتراوح بين 1.7 و1.8 مليون نسمة، وأن هذا العدد يجب نقله خارج القطاع، إلى مناطق مجاورة، على حد قوله.
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