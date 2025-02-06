https://sarabic.ae/20250206/تقرير-يكشف-عن-3-مواقع-أفريقية-محتملة-لتهجير-سكان-غزة-1097535982.html
تقرير يكشف عن 3 مواقع أفريقية محتملة لتهجير سكان غزة
تقرير يكشف عن 3 مواقع أفريقية محتملة لتهجير سكان غزة
سبوتنيك عربي
أفاد تقرير إسرائيلي بأن ثلاث مناطق طرحت كوجهات محتملة لاستقبال الفلسطينيين في إطار المقترح الذي يروج له الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتهجير الفلسطينيين من... 06.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-06T13:20+0000
2025-02-06T13:20+0000
2025-02-06T13:20+0000
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غزة
قطاع غزة
التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
طوفان الأقصى
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ووفقا لتقرير أوردته "القناة 12" الإسرائيلية، مساء الأربعاء، فإن الدول التي يجري النظر فيها في إطار مقترح ترامب، هي المغرب وأرض البنط (بونتلاند) وأرض الصومال (صومالي لاند).وقد تكون هذه هي الأوراق التي قد تستخدمها إدارة ترامب لدفع مقترحه بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة وسيطرة الولايات المتحدة على القطاع، ودفع هذه الجهات لاستقبال الغزيين.وكانت القناة قد أشارت، في تقرير سابق، إلى أن ترامب يخطط لنقل 100 ألف لاجئ فلسطيني من قطاع غزة إلى دول أجنبية مثل ألبانيا وإندونيسيا، في إطار رؤيته لتهجير أهل القطاع.وأشار التقرير إلى ألبانيا باعتبارها "دولة أوروبية فقيرة بحاجة إلى قوة عاملة، مع إمكانية تقديم حوافز كبيرة لإقناعها باستيعاب أعداد كبيرة من اللاجئين" الفلسطينيين.يذكر أن إقليم أرض الصومال الانفصالي في الصومال يسعى للحصول على اعتراف دولي باستقلاله، كما أن منطقة بونتلاند، تتمتع بحكم شبه ذاتي في شمال الصومال، وتسعى للانفصال.وقال ترامب، في تصريحات جديدة، إن "إسرائيل ستسلم قطاع غزة إلى الولايات المتحدة في نهاية القتال"، مؤكدا أن واشنطن "ستحول القطاع لمشروع عقاري فريد من نوعه وستبدأ ببطء وحذر ببناء أحد أعظم وأروع المجتمعات هناك".وأضاف أنه "ستتم إعادة توطين الفلسطينين بالفعل في مجتمعات أكثر أمنا وجمالا مع منازل جديدة وحديثة في المنطقة"، وفق وصفه، متابعا: "سوف يسود الاستقرار في المنطقة".
https://sarabic.ae/20250206/ترامب-إسرائيل-ستسلم-قطاع-غزة-إلى-أمريكا-في-نهاية-القتال-1097533120.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي, غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي, غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى
تقرير يكشف عن 3 مواقع أفريقية محتملة لتهجير سكان غزة
أفاد تقرير إسرائيلي بأن ثلاث مناطق طرحت كوجهات محتملة لاستقبال الفلسطينيين في إطار المقترح الذي يروج له الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.
ووفقا لتقرير أوردته "القناة 12" الإسرائيلية، مساء الأربعاء، فإن الدول التي يجري النظر فيها في إطار مقترح ترامب، هي المغرب وأرض البنط (بونتلاند) وأرض الصومال (صومالي لاند).
وأشار التقرير إلى أن بونتلاند وأرض الصومال تسعيان للحصول على اعتراف دولي بسيادتهما على الأراضي الصومالية، في حين يبدي المغرب قلقا بشأن استمرار الاعتراف بسيادته على الصحراء الغربية.
وقد تكون هذه هي الأوراق التي قد تستخدمها إدارة ترامب لدفع مقترحه بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة وسيطرة الولايات المتحدة على القطاع، ودفع هذه الجهات لاستقبال الغزيين.
وكانت القناة قد أشارت، في تقرير سابق، إلى أن ترامب يخطط لنقل 100 ألف لاجئ فلسطيني من قطاع غزة إلى دول أجنبية مثل ألبانيا وإندونيسيا، في إطار رؤيته لتهجير أهل القطاع.
وأشار التقرير إلى ألبانيا باعتبارها "دولة أوروبية فقيرة بحاجة إلى قوة عاملة، مع إمكانية تقديم حوافز كبيرة لإقناعها باستيعاب أعداد كبيرة من اللاجئين" الفلسطينيين.
يذكر أن إقليم أرض الصومال الانفصالي في الصومال يسعى للحصول على اعتراف دولي باستقلاله، كما أن منطقة بونتلاند، تتمتع بحكم شبه ذاتي في شمال الصومال، وتسعى للانفصال.
وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أنه لا حاجة لقوات أمريكية في قطاع غزة.
وقال ترامب، في تصريحات جديدة، إن "إسرائيل ستسلم قطاع غزة إلى الولايات المتحدة في نهاية القتال"، مؤكدا أن واشنطن "ستحول القطاع لمشروع عقاري فريد من نوعه وستبدأ ببطء وحذر ببناء أحد أعظم وأروع المجتمعات هناك".
وأضاف أنه "ستتم إعادة توطين الفلسطينين بالفعل في مجتمعات أكثر أمنا وجمالا مع منازل جديدة وحديثة في المنطقة"، وفق وصفه، متابعا: "سوف يسود الاستقرار في المنطقة".