https://sarabic.ae/20250206/الخارجية-المصرية-نواصل-العمل-لبدء-إعادة-إعمار-غزة-بما-يضمن-بقاء-الفلسطينيين-على-أرضهم-1097536514.html

الخارجية المصرية: نواصل العمل لبدء إعادة إعمار غزة بما يضمن بقاء الفلسطينيين على أرضهم

الخارجية المصرية: نواصل العمل لبدء إعادة إعمار غزة بما يضمن بقاء الفلسطينيين على أرضهم

سبوتنيك عربي

جرى اتصال هاتفي بين وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، ونظيره البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، تناولا فيه مجمل أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين... 06.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-06T13:17+0000

2025-02-06T13:17+0000

2025-02-06T13:17+0000

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وقالت الخارجية المصرية في بيان لها إن الوزيرين ثمّنا عاليًا تنامي وتيرة تطور العلاقات بين الجانبين، مؤكدين أهمية مواصلة التنسيق والتشاور حيال سبل دفع مختلف أوجه التعاون الثنائي والارتقاء بها إلى آفاق أرحب، وبما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.وتبادل وزير الخارجية المصري مع نظيره البحريني وجهات النظر حول مستجدات التطورات في قطاع غزة والضفة الغربية، حيث أشار عبد العاطي إلى مواصلة مصر جهودها المكثفة في الدفع نحو تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بجميع مراحله الثلاث.وأكد الوزير المصري على مواصلة العمل لضمان نفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع بوتيرة مكثفة ومتسارعة على نحو يلبي احتياجات سكان القطاع في ظل الظروف الإنسانية الكارثية التي يعاني منها، وبدء الإعداد لتنفيذ برامج التعافى المبكر وإعادة الإعمار بشكل يضمن بقاء الفلسطينيين على أرضهم.كما تناول اللقاء التطورات في سوريا، حيث أكد الوزير عبد العاطي الحرص على دعم الشعب السوري الشقيق واحترام سيادة ووحدة وسلامة الأراضي السورية، وتدشين عملية سياسية شاملة لا تقصي طرفًا وأن تكون سوريا مصدر استقرار في المنطقة.وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، أن القاهرة "لديها رؤية واضحة لإعادة إعمار غزة دون خروج أي فلسطيني من أرضه".وقال عبد العاطي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الجيبوتي محمود علي يوسف: "لدينا رؤية واضحة في إعادة إعمار غزة، ولدينا توافق عربي في هذا الشأن، ونتحدث مع الأمم المتحدة في هذا الإطار".وذكر أن "هذه العملية تعتبر مرحلة أولى تقود إلى بدء عملية سياسية ذات مصداقية تؤدي لقيام الدولة الفلسطينية لمنع تكرار حلقات العنف والعدوان"، مشددا على أن هذا هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.ونوه وزير الخارجية المصري بأهمية تنفيذ مشروعات عاجلة للتعافي المبكر في قطاع غزة بالتوازي مع دخول المساعدات، خاصة في مجالات مياه الشرب والصرف الصحي والصحة، مضيفا أن مصر تعد خطة بالتعاون مع الأمم المتحدة في هذا الشأن.وأشار عبد العاطي إلى استمرار الجهود المصرية في تنفيذ استحقاقات اتفاق وقف إطلاق النار بمراحله الثلاث، بما يؤدي إلى استدامة وقف إطلاق النار، وما يتطلبه ذلك من دفع مشروعات التعافي المبكر والنفاذ الكامل للمواد الإيوائية والغذائية والطبية إلى داخل القطاع.

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