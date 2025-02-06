https://sarabic.ae/20250206/اعتمادا-على-التجربة-اليابانية-عالم-مصري-يقدم-خطة-سريعة-لمواجهة-تهجير-غزة-1097533635.html

اعتمادا على التجربة اليابانية... عالم مصري يقدم خطة سريعة لمواجهة تهجير غزة

اعتمادا على التجربة اليابانية... عالم مصري يقدم خطة سريعة لمواجهة تهجير غزة

سبوتنيك عربي

قدم المهندس والأكاديمي المصري في اليابان، محمد سيد علي حسن، مقترحا بديلا نال الكثير من الاهتمام على وسائل التواصل مؤخرا، مستندا إلى التجربة اليابانية في ردم... 06.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-06T12:22+0000

2025-02-06T12:22+0000

2025-02-06T12:22+0000

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العالم العربي

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وقال على صفحته في موقع فيسبوك (المحظور في روسيا)، إن "هذا الحل يمكن أن يوسع مساحة القطاع ويوفر حلا عمليا وسريعا في مواجهة خطة التهجير". ويوضح حسن أنه في حالة القطاع توجد عشرات وربما مئات ملايين الأطنان من الأنقاض والركام التي خلفها العدوان الهمجي، سيحتاج اقتراح الدكتور حمزة إلى عدد هائل من الكسارات والطواحين وكميات طاقة ضخمة لتشغيلها، وبعد انتهاء تلك الكسارات والطواحين من مهمتها الشاقة ستصبح هي نفسها عالة، أي لا حاجة إليها في المستقبل القريب، وهذا يعني أموالا أخرى ضخمة مهدرة. وخلص حسن من ذلك إلى طرح البديل، وهو الاستفادة من تجربة اليابان في "تحويل الدمار إلى فرصة للبناء والتمكين والتوسع وفي وقت أقصر"، وهو ما حدث بعد الحرب العالمية الثانية، وبعد زلزال كوبي المدمر في عام 1995.

https://sarabic.ae/20250206/دول-غير-صديقة-تتواصل-مع-روسيا-للتنسيق-في-المجال-العلمي-وإنشاء-المشاريع-الجديدة-1097532560.html

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