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https://sarabic.ae/20250206/دول-غير-صديقة-تتواصل-مع-روسيا-للتنسيق-في-المجال-العلمي-وإنشاء-المشاريع-الجديدة-1097532560.html
دول "غير صديقة" تتواصل مع روسيا للتنسيق في المجال العلمي وإنشاء المشاريع الجديدة
دول "غير صديقة" تتواصل مع روسيا للتنسيق في المجال العلمي وإنشاء المشاريع الجديدة
سبوتنيك عربي
أكد مساعد الرئيس الروسي للعلوم والتعليم، أندريه فورسينكو، أن الدول غير الصديقة تغير سياستها تجاه روسيا في مجال العلوم بشكل كبير، وهناك محاولات لتجديد الاتصالات... 06.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-06T11:33+0000
2025-02-06T11:33+0000
روسيا
علوم
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وقال فورسينكو في مؤتمر صحفي، متحدثا عن الاتصالات في مجال العلوم: "أستطيع أن أقول إن الدول التي توصف بأنها غير صديقة تعمل اليوم على تغيير سياساتها إلى حد كبير".وأضاف فورسينكو: "لا أريد أن أعطي أمثلة محددة، لأن كل مثال محدد يتم طرحه سيؤدي إلى مهاجمة هؤلاء الأشخاص، وهذه المؤسسات... لكن يمكنني القول إنه في بلدان مختلفة، على سبيل المثال في ألمانيا، هناك محاولات جدية للغاية لاستئناف ما كان بهدوء، ودون ضجيج، وربما حتى بدء أبحاث جديدة".
https://sarabic.ae/20250206/الكرملين-يرد-على-تهديدات-مجلس-أوروبا-بإنشاء-محكمة-خاصة-بروسيا-1097531347.html
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روسيا, علوم
روسيا, علوم

دول "غير صديقة" تتواصل مع روسيا للتنسيق في المجال العلمي وإنشاء المشاريع الجديدة

11:33 GMT 06.02.2025
© Sputnik . Виталий Тимкив / الانتقال إلى بنك الصورأحد أعضاء الطاقم الطبي يعمل على أنظمة اختبار لتشخيص فيروس كورونا جديد في مركز أبحاث الصحة وعلم الأوبئة في كراسنودار في روسيا
أحد أعضاء الطاقم الطبي يعمل على أنظمة اختبار لتشخيص فيروس كورونا جديد في مركز أبحاث الصحة وعلم الأوبئة في كراسنودار في روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2025
© Sputnik . Виталий Тимкив
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أكد مساعد الرئيس الروسي للعلوم والتعليم، أندريه فورسينكو، أن الدول غير الصديقة تغير سياستها تجاه روسيا في مجال العلوم بشكل كبير، وهناك محاولات لتجديد الاتصالات وبدء مشاريع جديدة.
وقال فورسينكو في مؤتمر صحفي، متحدثا عن الاتصالات في مجال العلوم: "أستطيع أن أقول إن الدول التي توصف بأنها غير صديقة تعمل اليوم على تغيير سياساتها إلى حد كبير".
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2025
الكرملين يرد على تهديدات مجلس أوروبا بإنشاء محكمة خاصة بروسيا
10:45 GMT

وبحسب قوله فإن "هناك محاولات جادة للغاية في بلدان مختلفة لاستئناف أبحاث جديدة بهدوء وسكينة، وربما حتى البدء فيها".

وأضاف فورسينكو: "لا أريد أن أعطي أمثلة محددة، لأن كل مثال محدد يتم طرحه سيؤدي إلى مهاجمة هؤلاء الأشخاص، وهذه المؤسسات... لكن يمكنني القول إنه في بلدان مختلفة، على سبيل المثال في ألمانيا، هناك محاولات جدية للغاية لاستئناف ما كان بهدوء، ودون ضجيج، وربما حتى بدء أبحاث جديدة".
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