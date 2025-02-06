https://sarabic.ae/20250206/الكرملين-يرد-على-تهديدات-مجلس-أوروبا-بإنشاء-محكمة-خاصة-بروسيا-1097531347.html

الكرملين يرد على تهديدات مجلس أوروبا بإنشاء محكمة خاصة بروسيا

الكرملين يرد على تهديدات مجلس أوروبا بإنشاء محكمة خاصة بروسيا

سبوتنيك عربي

صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، تعليقا على تصريحات مجلس أوروبا بإنشاء محكمة خاصة بروسيا، بأن هؤلاء الخبراء يتبنون عمدًا موقفا... 06.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-06T10:45+0000

2025-02-06T10:45+0000

2025-02-06T10:46+0000

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وقال بيسكوف للصحفيين ردًا على سؤال في هذا الشأن: "نعتقد أن كل هذه الهياكل الدولية وكل هؤلاء الخبراء المزعومين يتخذون عمدًا موقفًا متحيزًا وغير بنّاء على الإطلاق، وهم ليسوا مستعدين للنظر إلى الواقع". وأضاف: "إنهم صامتون منذ عام 2014، عندما أرسل نظام كييف الدبابات إلى داخل بلاده وضد شعبه الذي لم يرغب في قبول نتائج التغيير القسري للنظام والسلطة في بلاده".وفي وقت سابق، قال لافروف خلال كلمة ألقاها في الجمعية العامة للمجلس الروسي للشؤون الدولية: "في أي صراع أو موقف دولي نشأ بعد الحرب العالمية الثانية وبعد إنشاء الأمم المتحدة، لم تلتزم الولايات المتحدة وحلفاؤها أبدا بالمبدأ الأساسي للميثاق الذي ينص على أن الأمم المتحدة تقوم على المساواة في السيادة بين الدول".وأوضح أنه "إذا نظرنا إلى تاريخ ما بعد الحرب، خاصة في أكثر المواقف حرجاً وصعوبة، سنرى أن الغرب لم يحترم هذا المبدأ أبدا".يعود الجدل حول احترام مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وخاصة مبدأ المساواة السيادية بين الدول، إلى عقود من التوترات بين القوى الكبرى والدول الأخرى. وقد تأسست الأمم المتحدة عام 1945 بعد الحرب العالمية الثانية كمنصة لتعزيز السلام والتعاون الدولي بناء على مبادئ واضحة، أبرزها: المساواة في السيادة بين جميع الأعضاء وحظر استخدام القوة في العلاقات الدولية وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية.برلماني سلوفاكي يصف طلبات زيلينسكي بتسليم أوكرانيا أسلحة نووية بـ"الوقحة"لافروف: روسيا ترحب بتصريحات ترامب حول عدم صوابية جر أوكرانيا إلى الناتو

https://sarabic.ae/20250203/المجر-ترامب-يقلب-الاتحاد-الأوروبي-رأسا-على-عقب-1097440347.html

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