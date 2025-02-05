https://sarabic.ae/20250205/برلماني-سلوفاكي-يصف-طلبات-زيلينسكي-بتسليم-أوكرانيا-أسلحة-نووية-بـالوقحة-1097511899.html
برلماني سلوفاكي يصف طلبات زيلينسكي بتسليم أوكرانيا أسلحة نووية بـ"الوقحة"
برلماني سلوفاكي يصف طلبات زيلينسكي بتسليم أوكرانيا أسلحة نووية بـ"الوقحة"
سبوتنيك عربي
صرح أندريه دانكو، نائب رئيس البرلمان السلوفاكي ورئيس الحزب الوطني السلوفاكي، مطالب فلاديمير زيلينسكي، بتسليم أوكرانيا أسلحة نووية، بـ"الوقحة". 05.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-05T17:30+0000
2025-02-05T17:30+0000
2025-02-05T17:30+0000
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وقال دانكو، في رسالة فيديو نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي: "في أوكرانيا، لا أحد يتفاجأ بالأحداث الأخيرة، وخاصة عندما تم اكتشاف أن أوكرانيا، سرقت الولايات المتحدة الأمريكية، وسرقت الاتحاد الأوروبي".وأضاف: "لكن أولئك الذين يقضون إجازاتهم في موناكو أو كان (فرنسا) أو غيرهما من الوجهات السياحية الغربية، لا يعانون، فقد تبيّن أن زيلينسكي كان يكذب، وأمس تجرأ على القول إن أوكرانيا تحتاج إلى أسلحة نووية إذا لم تكن عضواً في حلف شمال الأطلسي".وأشار دانكو إلى أن زيلينسكي "فقد عقله بالفعل"، وحقيقة أن زيلينسكي أوقف عبور الغاز الذي كان يتدفق عبر الأراضي الأوكرانية، إلى سلوفاكيا، هي "وقاحة قبيحة ونكران الجميل وغطرسة".وفي وقت سابق، قال زيلينسكي، خلال مقابلة، إن "عملية انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي، قد تستغرق سنوات وعقودا، وعلى الغرب أن يزود كييف بالأسلحة النووية لضمان الأمن"، بحسب زعمه.رئيس الوزراء السلوفاكي يصف زيلينسكي بـ"المتسول والمبتز"برلماني سلوفاكي: ليس هناك أي منطق في سياسة زيلينسكي فهو "عبد مأمور"
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روسيا, أخبار أوكرانيا, سلوفاكيا
روسيا, أخبار أوكرانيا, سلوفاكيا
برلماني سلوفاكي يصف طلبات زيلينسكي بتسليم أوكرانيا أسلحة نووية بـ"الوقحة"
صرح أندريه دانكو، نائب رئيس البرلمان السلوفاكي ورئيس الحزب الوطني السلوفاكي، مطالب فلاديمير زيلينسكي، بتسليم أوكرانيا أسلحة نووية، بـ"الوقحة".
وقال دانكو، في رسالة فيديو نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي: "في أوكرانيا، لا أحد يتفاجأ بالأحداث الأخيرة، وخاصة عندما تم اكتشاف أن أوكرانيا، سرقت الولايات المتحدة الأمريكية، وسرقت الاتحاد الأوروبي".
وتابع: "على مدى الأسبوعين الماضيين، عانت أوكرانيا من فضائح تتعلق بكيفية نهب الممتلكات وكيفية ضياع الأموال المخصصة للمساعدات المقدمة لأوكرانيا، سواء الأسلحة أو المساعدات الإنسانية".
وأضاف: "لكن أولئك الذين يقضون إجازاتهم في موناكو أو كان (فرنسا) أو غيرهما من الوجهات السياحية الغربية، لا يعانون، فقد تبيّن أن زيلينسكي كان يكذب، وأمس تجرأ على القول إن أوكرانيا تحتاج إلى أسلحة نووية إذا لم تكن عضواً في حلف شمال الأطلسي".
وأشار دانكو إلى أن زيلينسكي "فقد عقله بالفعل"، وحقيقة أن زيلينسكي أوقف عبور الغاز الذي كان يتدفق عبر الأراضي الأوكرانية، إلى سلوفاكيا، هي "وقاحة قبيحة ونكران الجميل وغطرسة".
وأعرب دانكو عن رأيه بأن الصراع في أوكرانيا "مصطنع"، خاتما حديثه، بالقول: "أعتقد أن الرئيسين ترامب (دونالد الرئيس الأمريكي) وبوتين (فلاديمير الرئيس الروسي)، سيحلان المشكلة من دون زيلينسكي".
وفي وقت سابق، قال زيلينسكي، خلال مقابلة، إن "عملية انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي، قد تستغرق سنوات وعقودا، وعلى الغرب أن يزود كييف بالأسلحة النووية لضمان الأمن"، بحسب زعمه.