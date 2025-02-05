برلماني سلوفاكي يصف طلبات زيلينسكي بتسليم أوكرانيا أسلحة نووية بـ"الوقحة"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بعد زيارة الشرع للرياض ما هي آفاق العلاقات بين السعودية وسوريا
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
من الملعب
أرسنال يدك شباك السيتي بخماسية وصدارة ريال مدريد مهددة
10:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: إيران تهدد بأن أي محاولة لضرب أراضيها سيجر المنطقة برمتها إلى حرب طويلة
10:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
11:03 GMT
57 د
مساحة حرة
أسباب توجه الجزائر لمراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
12:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:50 GMT
10 د
لقاء سبوتنيك
سوريا وتحديات بناء دولة جديدة بكل مؤسساتها مع ترقب محيطها العربي والدولي
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: السعودية وتركيا قوتان للشرع في الإقليم
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
أي مصير ينتظر المنطقة بعد لقاء ترامب – نتنياهو
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل بدأت الحرب التجارية بين أوروبا وواشنطن؟
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل بدأت الحرب التجارية بين أوروبا وواشنطن؟
09:18 GMT
29 د
ملفات ساخنة
أي مصير ينتظر المنطقة بعد لقاء ترامب – نتنياهو
10:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:33 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: إيران تهدد بأن أي محاولة لضرب أراضيها سيجر المنطقة برمتها إلى حرب طويلة
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
11:33 GMT
27 د
من الملعب
أرسنال يدك شباك السيتي بخماسية وصدارة ريال مدريد مهددة
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الشاعر يوسف برودسكي... أصغر حاصل على جائزة نوبل
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
13:03 GMT
14 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
13:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
13:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبيرة: غزة والضفة تبادل هدايا بين ترامب ونتنياهو
17:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
بوتين وترمب.. لقاء مرتقب لإنهاء التوترات الدولية
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250205/برلماني-سلوفاكي-يصف-طلبات-زيلينسكي-بتسليم-أوكرانيا-أسلحة-نووية-بـالوقحة-1097511899.html
برلماني سلوفاكي يصف طلبات زيلينسكي بتسليم أوكرانيا أسلحة نووية بـ"الوقحة"
برلماني سلوفاكي يصف طلبات زيلينسكي بتسليم أوكرانيا أسلحة نووية بـ"الوقحة"
سبوتنيك عربي
صرح أندريه دانكو، نائب رئيس البرلمان السلوفاكي ورئيس الحزب الوطني السلوفاكي، مطالب فلاديمير زيلينسكي، بتسليم أوكرانيا أسلحة نووية، بـ"الوقحة". 05.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-05T17:30+0000
2025-02-05T17:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
سلوفاكيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/15/1097017056_0:0:2898:1631_1920x0_80_0_0_64e3a004a71f75c09315b0217964e3ac.jpg
وقال دانكو، في رسالة فيديو نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي: "في أوكرانيا، لا أحد يتفاجأ بالأحداث الأخيرة، وخاصة عندما تم اكتشاف أن أوكرانيا، سرقت الولايات المتحدة الأمريكية، وسرقت الاتحاد الأوروبي".وأضاف: "لكن أولئك الذين يقضون إجازاتهم في موناكو أو كان (فرنسا) أو غيرهما من الوجهات السياحية الغربية، لا يعانون، فقد تبيّن أن زيلينسكي كان يكذب، وأمس تجرأ على القول إن أوكرانيا تحتاج إلى أسلحة نووية إذا لم تكن عضواً في حلف شمال الأطلسي".وأشار دانكو إلى أن زيلينسكي "فقد عقله بالفعل"، وحقيقة أن زيلينسكي أوقف عبور الغاز الذي كان يتدفق عبر الأراضي الأوكرانية، إلى سلوفاكيا، هي "وقاحة قبيحة ونكران الجميل وغطرسة".وفي وقت سابق، قال زيلينسكي، خلال مقابلة، إن "عملية انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي، قد تستغرق سنوات وعقودا، وعلى الغرب أن يزود كييف بالأسلحة النووية لضمان الأمن"، بحسب زعمه.رئيس الوزراء السلوفاكي يصف زيلينسكي بـ"المتسول والمبتز"برلماني سلوفاكي: ليس هناك أي منطق في سياسة زيلينسكي فهو "عبد مأمور"
https://sarabic.ae/20250125/سلوفاكيا-تتهم-زيلينكسي-بالتدخل-في-شؤونها-الداخلية-1097149525.html
سلوفاكيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/15/1097017056_322:0:2898:1932_1920x0_80_0_0_48aac22fd24100822f7e1ec4834761f0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار أوكرانيا, سلوفاكيا
روسيا, أخبار أوكرانيا, سلوفاكيا

برلماني سلوفاكي يصف طلبات زيلينسكي بتسليم أوكرانيا أسلحة نووية بـ"الوقحة"

17:30 GMT 05.02.2025
© AP Photo / Czarek Sokolowskiفلاديمير زيلينسكي
فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2025
© AP Photo / Czarek Sokolowski
تابعنا عبر
صرح أندريه دانكو، نائب رئيس البرلمان السلوفاكي ورئيس الحزب الوطني السلوفاكي، مطالب فلاديمير زيلينسكي، بتسليم أوكرانيا أسلحة نووية، بـ"الوقحة".
وقال دانكو، في رسالة فيديو نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي: "في أوكرانيا، لا أحد يتفاجأ بالأحداث الأخيرة، وخاصة عندما تم اكتشاف أن أوكرانيا، سرقت الولايات المتحدة الأمريكية، وسرقت الاتحاد الأوروبي".

وتابع: "على مدى الأسبوعين الماضيين، عانت أوكرانيا من فضائح تتعلق بكيفية نهب الممتلكات وكيفية ضياع الأموال المخصصة للمساعدات المقدمة لأوكرانيا، سواء الأسلحة أو المساعدات الإنسانية".

وأضاف: "لكن أولئك الذين يقضون إجازاتهم في موناكو أو كان (فرنسا) أو غيرهما من الوجهات السياحية الغربية، لا يعانون، فقد تبيّن أن زيلينسكي كان يكذب، وأمس تجرأ على القول إن أوكرانيا تحتاج إلى أسلحة نووية إذا لم تكن عضواً في حلف شمال الأطلسي".
رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2025
سلوفاكيا تتهم زيلينكسي بالتدخل في شؤونها الداخلية
25 يناير, 14:35 GMT
وأشار دانكو إلى أن زيلينسكي "فقد عقله بالفعل"، وحقيقة أن زيلينسكي أوقف عبور الغاز الذي كان يتدفق عبر الأراضي الأوكرانية، إلى سلوفاكيا، هي "وقاحة قبيحة ونكران الجميل وغطرسة".

وأعرب دانكو عن رأيه بأن الصراع في أوكرانيا "مصطنع"، خاتما حديثه، بالقول: "أعتقد أن الرئيسين ترامب (دونالد الرئيس الأمريكي) وبوتين (فلاديمير الرئيس الروسي)، سيحلان المشكلة من دون زيلينسكي".

وفي وقت سابق، قال زيلينسكي، خلال مقابلة، إن "عملية انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي، قد تستغرق سنوات وعقودا، وعلى الغرب أن يزود كييف بالأسلحة النووية لضمان الأمن"، بحسب زعمه.
رئيس الوزراء السلوفاكي يصف زيلينسكي بـ"المتسول والمبتز"
برلماني سلوفاكي: ليس هناك أي منطق في سياسة زيلينسكي فهو "عبد مأمور"
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня БМ-21 Град Центрального военного округа ведет огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:46 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала