https://sarabic.ae/20250125/سلوفاكيا-تتهم-زيلينكسي-بالتدخل-في-شؤونها-الداخلية-1097149525.html
سلوفاكيا تتهم زيلينكسي بالتدخل في شؤونها الداخلية
سلوفاكيا تتهم زيلينكسي بالتدخل في شؤونها الداخلية
سبوتنيك عربي
وصف رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيكو، تعليق فلاديمير زيلينسكي على الاحتجاجات في سلوفاكيا بأنه تدخل غير مبرر على الإطلاق في الشؤون الداخلية للبلاد. 25.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-25T14:35+0000
2025-01-25T14:35+0000
2025-01-25T14:35+0000
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وأضاف فيكو على الهواء في برنامج "حوارات السبت"، أن "هذا تدخل غير مبرر على الإطلاق في الشؤون الداخلية لسلوفاكيا، مرة أخرى: ثلث الأشخاص الذين يذهبون إلى الاحتجاجات هم من الأوكرانيين الذين يثيرون ضجة ضد الحكومة السلوفاكية، وزيلينسكي يشارك ريزمان في مواقفه".ونظمت، الجمعة، مسيرات مناهضة للحكومة تحت شعار "سلوفاكيا هي أوروبا" في أكثر من عشرين مدينة في سلوفاكيا، تم تنظيمها من قبل منظمة عامة موالية لكييف.وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء السلوفاكي إن نشطاء المنظمة الموالية لكييف، والتي تنظم احتجاجات في سلوفاكيا، مرتبطون بخبراء أجانب، وأوضح فيكو أنها (الاحتجاجات) مرتبطة أيضًا بالأحداث في جورجيا والميدان في أوكرانيا.
https://sarabic.ae/20250125/خيرسون-مقتل-3-مدنيين-بقصف-أوكراني-على-مدينة-أليوشكا-بالقذائف-العنقودية-1097145690.html
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روسيا, العالم
سلوفاكيا تتهم زيلينكسي بالتدخل في شؤونها الداخلية
وصف رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيكو، تعليق فلاديمير زيلينسكي على الاحتجاجات في سلوفاكيا بأنه تدخل غير مبرر على الإطلاق في الشؤون الداخلية للبلاد.
وأضاف فيكو على الهواء في برنامج "حوارات السبت"، أن "هذا تدخل غير مبرر على الإطلاق في الشؤون الداخلية لسلوفاكيا، مرة أخرى: ثلث الأشخاص الذين يذهبون إلى الاحتجاجات هم من الأوكرانيين الذين يثيرون ضجة ضد الحكومة السلوفاكية، وزيلينسكي يشارك ريزمان في مواقفه".
ووفقا لفيكو، تم جلب الناس إلى الشوارع تحت ذريعة كاذبة حول مغادرة الاتحاد الأوروبي.
ونظمت، الجمعة، مسيرات مناهضة للحكومة تحت شعار "سلوفاكيا هي أوروبا" في أكثر من عشرين مدينة في سلوفاكيا، تم تنظيمها من قبل منظمة عامة موالية لكييف.
وشارك زيلينسكي على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس" منشورًا لزوج رئيسة سلوفاكيا السابقة زوزانا كابوتوفا، يوراج ريزمان، مع صورة للمتظاهرين، وكتب: "براتيسلافا ليست موسكو، سلوفاكيا هي أوروبا".
وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء السلوفاكي إن نشطاء المنظمة الموالية لكييف، والتي تنظم احتجاجات في سلوفاكيا، مرتبطون بخبراء أجانب، وأوضح فيكو أنها (الاحتجاجات) مرتبطة أيضًا بالأحداث في جورجيا والميدان في أوكرانيا.