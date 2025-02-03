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المجر: ترامب يقلب الاتحاد الأوروبي رأسا على عقب
المجر: ترامب يقلب الاتحاد الأوروبي رأسا على عقب
سبوتنيك عربي
أكد رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، أن "إعصار" الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وصل إلى الاتحاد الأوروبي وقلب كل شيء رأسا على عقب، وهناك جنون كامل في بروكسل... 03.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-03T17:24+0000
2025-02-03T17:24+0000
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وقال أوربان في رسالة مصورة نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي عقب القمة غير الرسمية للاتحاد الأوروبي: "لقد وصل إعصار ترامب إلى بروكسل وقلب كل شيء رأسًا على عقب".وأكد أن التغييرات اللازمة "لن تأتي من تلقاء نفسها" بل المهمة هي "تنفيذها". وفي وقت سابق، قال أوربان إن الغرب، بعدم إدراكه للواقع الجديد في الصراع في أوكرانيا، مخطئ تماما وسوف يدفع ثمنا باهظا لهذا الخطأ. وقال بوتين في لقاء مع الصحفي بافيل زاروبين، في برنامج "موسكو. الكرملين. بوتين"، على قناة "روسيا 1"، متحدثا عن العلاقات بين النخب السياسية الأوروبية وترامب: "أؤكد لكم ترامب، بشخصيته، بإصراره، سيعيد النظام هناك بسرعة كبيرة، وسترون أنتهم جميعا سيقفون جميعًا عند أقدام السيد ويهزون ذيولهم بلطف، سترون ذلك يحدث عاجلا".
https://sarabic.ae/20250203/ترامب-يتحدث-عن-إمكانية-فرض-رسوم-جمركية-على-الاتحاد-الأوروبي-1097415582.html
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المجر, روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الاتحاد الأوروبي
المجر, روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الاتحاد الأوروبي

المجر: ترامب يقلب الاتحاد الأوروبي رأسا على عقب

17:24 GMT 03.02.2025
© AP Photo / Omar Havanaرئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2025
© AP Photo / Omar Havana
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أكد رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، أن "إعصار" الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وصل إلى الاتحاد الأوروبي وقلب كل شيء رأسا على عقب، وهناك جنون كامل في بروكسل والتغييرات ضرورية، والصراع في أوكرانيا لا يمكن أن يستمر.
وقال أوربان في رسالة مصورة نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي عقب القمة غير الرسمية للاتحاد الأوروبي: "لقد وصل إعصار ترامب إلى بروكسل وقلب كل شيء رأسًا على عقب".

وتابع: "هناك جنون كامل هنا في بروكسل، والتغييرات مطلوبة، لا يمكننا مواصلة الحرب، ولا يمكننا الاستمرار في دعم الهجرة".

وأكد أن التغييرات اللازمة "لن تأتي من تلقاء نفسها" بل المهمة هي "تنفيذها".
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2025
بعد كندا والمكسيك.. ترامب يتحدث عن إمكانية فرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي
02:25 GMT
وفي وقت سابق، قال أوربان إن الغرب، بعدم إدراكه للواقع الجديد في الصراع في أوكرانيا، مخطئ تماما وسوف يدفع ثمنا باهظا لهذا الخطأ.

وفي وقت سابق، صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن نظيره الأمريكي دونالد ترامب، سيُعيد إرساء النظام بسرعة إلى حد ما عبر شخصيته، وأن النخب الأوروبية سترضخ أمام أوامره.

وقال بوتين في لقاء مع الصحفي بافيل زاروبين، في برنامج "موسكو. الكرملين. بوتين"، على قناة "روسيا 1"، متحدثا عن العلاقات بين النخب السياسية الأوروبية وترامب: "أؤكد لكم ترامب، بشخصيته، بإصراره، سيعيد النظام هناك بسرعة كبيرة، وسترون أنتهم جميعا سيقفون جميعًا عند أقدام السيد ويهزون ذيولهم بلطف، سترون ذلك يحدث عاجلا".
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