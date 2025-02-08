https://sarabic.ae/20250208/مستشار-الرئيس-الفلسطيني-يدعو-ترامب-للالتزام-بالقانون-الدولي-والتخلي-عن-مخططات-التهجير-1097591843.html

مستشار الرئيس الفلسطيني يدعو ترامب للالتزام بالقانون الدولي والتخلي عن مخططات التهجير

مستشار الرئيس الفلسطيني يدعو ترامب للالتزام بالقانون الدولي والتخلي عن مخططات التهجير

سبوتنيك عربي

أكد مستشار الرئيس الفلسطيني، محمود الهباش، أن الموقف الفلسطيني ثابت وغير قابل للمساومة أو النقاش، ورفضه كل الأفكار التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول... 08.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-08T12:14+0000

2025-02-08T12:14+0000

2025-02-08T12:15+0000

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وشدد في تصريحات، لإذاعة "سبوتنيك"، على أن "كل الدول العربية والإسلامية والعالم أجمع باستثناء أمريكا وإسرائيل ترفض هذه الخطط جملة وتفصيلا، وليس لدينا أي الاستعداد لمجرد الاستماع إليها".وأوضح أنه "ليس أمام الرئيس ترامب سوى الالتزام بالقانون الدولي والشرعية الدولية، لأن هذه الأفكار لا تحقق سلاما ولا أمنا ولا استقرارا في المنطقة، وتنتهك حقوق الإنسان والقوانين الدولية وتضر بأمن دول المنطقة بما فيها إسرائيل ومصالح الولايات المتحدة".وأضاف الهباش، أن "فلسطين ملتزمة بالقانون الدولي والشرعية الدولية التي ظلمتها كثيرا ولم تعطها كل حقها ومع ذلك نلتزم بها وعلى الرئيس الأمريكي الالتزام بها،" بحسب قوله.وذكر أن "هناك سبعة ملايين فلسطيني يهددهم خطر محدق، إذا مضى ترامب في تنفيذ أفكاره، مما يعني تأجيج مشاعر الغضب والكراهية لدى ملايين الفلسطينيين في الداخل والخارج، وملياري مسلم في العالم، وينتج عن ذلك دخول المنطقة والعالم في مخاطر أمنية جمّة".وشدد على أن "العالم لن يعود إلى عصور الفاشية والاستعمار والغطرسة والتكبر والسيطرة على أراضي الغير بالقوة، مضى الوقت الذي تنفذ فيه بعض الدول مخططاتها على أراضي الشعوب الأخرى دون تحرك ومحاسبة".وتوقع الهباش، أن "يستمر العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين في الضفة وغزة، لأن الجيش الإسرائيلي لديه مخططات قديمة وجديدة يقوم بتطبيقها".وجدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 4 فبراير/ شباط، الحديث عن مقترحه حول نقل الأهالي الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر والأردن.وأوضح، في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، أن "الفلسطينيين ليس لديهم بديل سوى مغادرة القطاع الساحلي، وأريد أن أرى الأردن ومصر يأخذان فلسطينيين من غزة".وبعدها بيوم أعلن ترامب، أن الولايات المتحدة ستتولى السيطرة على قطاع غزة، وتشرف على إزالة المتفجرات والذخائر وتفكيك المباني المدمرة، مشيرًا إلى أن سكان القطاع يمكنهم العيش في مناطق أخرى "جميلة وآمنة" بدلاً من الأراضي المدمرة.

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