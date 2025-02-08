https://sarabic.ae/20250208/مستشار-الرئيس-الفلسطيني-يدعو-ترامب-للالتزام-بالقانون-الدولي-والتخلي-عن-مخططات-التهجير-1097591843.html
مستشار الرئيس الفلسطيني يدعو ترامب للالتزام بالقانون الدولي والتخلي عن مخططات التهجير
مستشار الرئيس الفلسطيني يدعو ترامب للالتزام بالقانون الدولي والتخلي عن مخططات التهجير
سبوتنيك عربي
أكد مستشار الرئيس الفلسطيني، محمود الهباش، أن الموقف الفلسطيني ثابت وغير قابل للمساومة أو النقاش، ورفضه كل الأفكار التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول... 08.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-08T12:14+0000
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2025-02-08T12:15+0000
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وشدد في تصريحات، لإذاعة "سبوتنيك"، على أن "كل الدول العربية والإسلامية والعالم أجمع باستثناء أمريكا وإسرائيل ترفض هذه الخطط جملة وتفصيلا، وليس لدينا أي الاستعداد لمجرد الاستماع إليها".وأوضح أنه "ليس أمام الرئيس ترامب سوى الالتزام بالقانون الدولي والشرعية الدولية، لأن هذه الأفكار لا تحقق سلاما ولا أمنا ولا استقرارا في المنطقة، وتنتهك حقوق الإنسان والقوانين الدولية وتضر بأمن دول المنطقة بما فيها إسرائيل ومصالح الولايات المتحدة".وأضاف الهباش، أن "فلسطين ملتزمة بالقانون الدولي والشرعية الدولية التي ظلمتها كثيرا ولم تعطها كل حقها ومع ذلك نلتزم بها وعلى الرئيس الأمريكي الالتزام بها،" بحسب قوله.وذكر أن "هناك سبعة ملايين فلسطيني يهددهم خطر محدق، إذا مضى ترامب في تنفيذ أفكاره، مما يعني تأجيج مشاعر الغضب والكراهية لدى ملايين الفلسطينيين في الداخل والخارج، وملياري مسلم في العالم، وينتج عن ذلك دخول المنطقة والعالم في مخاطر أمنية جمّة".وشدد على أن "العالم لن يعود إلى عصور الفاشية والاستعمار والغطرسة والتكبر والسيطرة على أراضي الغير بالقوة، مضى الوقت الذي تنفذ فيه بعض الدول مخططاتها على أراضي الشعوب الأخرى دون تحرك ومحاسبة".وتوقع الهباش، أن "يستمر العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين في الضفة وغزة، لأن الجيش الإسرائيلي لديه مخططات قديمة وجديدة يقوم بتطبيقها".وجدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 4 فبراير/ شباط، الحديث عن مقترحه حول نقل الأهالي الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر والأردن.وأوضح، في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، أن "الفلسطينيين ليس لديهم بديل سوى مغادرة القطاع الساحلي، وأريد أن أرى الأردن ومصر يأخذان فلسطينيين من غزة".وبعدها بيوم أعلن ترامب، أن الولايات المتحدة ستتولى السيطرة على قطاع غزة، وتشرف على إزالة المتفجرات والذخائر وتفكيك المباني المدمرة، مشيرًا إلى أن سكان القطاع يمكنهم العيش في مناطق أخرى "جميلة وآمنة" بدلاً من الأراضي المدمرة.
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https://sarabic.ae/20250208/وزير-الخارجية-المصري-أي-تصورات-لليوم-التالي-يجب-أن-تضمن-وحدة-غزة-والضفة-1097584147.html
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حصري, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, أخبار العالم الآن, العالم العربي
حصري, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, أخبار العالم الآن, العالم العربي
مستشار الرئيس الفلسطيني يدعو ترامب للالتزام بالقانون الدولي والتخلي عن مخططات التهجير
12:14 GMT 08.02.2025 (تم التحديث: 12:15 GMT 08.02.2025)
حصري
أكد مستشار الرئيس الفلسطيني، محمود الهباش، أن الموقف الفلسطيني ثابت وغير قابل للمساومة أو النقاش، ورفضه كل الأفكار التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول تهجيرسكان قطاع غزة من أرضهم.
وشدد في تصريحات، لإذاعة "سبوتنيك
"، على أن "كل الدول العربية والإسلامية والعالم أجمع باستثناء أمريكا وإسرائيل ترفض هذه الخطط جملة وتفصيلا، وليس لدينا أي الاستعداد لمجرد الاستماع إليها".
وأوضح أنه "ليس أمام الرئيس ترامب سوى الالتزام بالقانون الدولي والشرعية الدولية، لأن هذه الأفكار لا تحقق سلاما ولا أمنا ولا استقرارا في المنطقة، وتنتهك حقوق الإنسان والقوانين الدولية وتضر بأمن دول المنطقة بما فيها إسرائيل ومصالح الولايات المتحدة".
وأضاف الهباش، أن "فلسطين ملتزمة بالقانون الدولي والشرعية الدولية التي ظلمتها كثيرا ولم تعطها كل حقها ومع ذلك نلتزم بها وعلى الرئيس الأمريكي الالتزام بها،" بحسب قوله.
وذكر أن "هناك سبعة ملايين فلسطيني يهددهم خطر محدق، إذا مضى ترامب في تنفيذ أفكاره، مما يعني تأجيج مشاعر الغضب والكراهية لدى ملايين الفلسطينيين في الداخل والخارج، وملياري مسلم في العالم، وينتج عن ذلك دخول المنطقة والعالم في مخاطر أمنية جمّة".
وشدد على أن "العالم لن يعود إلى عصور الفاشية والاستعمار والغطرسة والتكبر والسيطرة على أراضي الغير بالقوة، مضى الوقت الذي تنفذ فيه بعض الدول مخططاتها على أراضي الشعوب الأخرى دون تحرك ومحاسبة".
وتوقع الهباش، أن "يستمر العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين في الضفة وغزة، لأن الجيش الإسرائيلي لديه مخططات قديمة وجديدة يقوم بتطبيقها".
وجدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
، في 4 فبراير/ شباط، الحديث عن مقترحه حول نقل الأهالي الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر والأردن.
وأوضح، في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، أن "الفلسطينيين ليس لديهم بديل سوى مغادرة القطاع الساحلي، وأريد أن أرى الأردن ومصر يأخذان فلسطينيين من غزة".
وبعدها بيوم أعلن ترامب، أن الولايات المتحدة
ستتولى السيطرة على قطاع غزة، وتشرف على إزالة المتفجرات والذخائر وتفكيك المباني المدمرة، مشيرًا إلى أن سكان القطاع يمكنهم العيش في مناطق أخرى "جميلة وآمنة" بدلاً من الأراضي المدمرة.