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نتنياهو يكشف عن "أكبر مشكلة" تواجه إسرائيل في تهجير الفلسطينيين
نتنياهو يكشف عن "أكبر مشكلة" تواجه إسرائيل في تهجير الفلسطينيين
سبوتنيك عربي
وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خطة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن نقل الفلسطينيين من قطاع غزة بأنها "أول فكرة جديدة منذ سنوات". 09.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-09T07:31+0000
2025-02-09T07:31+0000
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وقال نتنياهو في مقابلة مسجلة مع وسائل إعلام غربية، أمس السبت: "إن مقترح ترامب قادر على تغيير كل شيء في غزة".وقال نتنياهو، وهو يشرح الخطة التي قدمها ترامب الأسبوع الماضي، إنها "ليست إخلاء قسريا، وليست تطهيرا عرقيا، الخروج مما يقوله الجميع عن أن غزة هي سجن مفتوح في الهواء الطلق. لماذا تريدون إبقاءهم في السجن؟"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وزعم أن سكان غزة سوف يتمكنون في نهاية المطاف من العودة إلى ديارهم، وهو ما كان ترامب صرح في البداية بأنه لن يحدث.وتابع نتنياهو: "امنح سكان غزة خيارا بالانتقال مؤقتا بينما نعيد بناء المكان ماديا، وأيضا نعيد بناءه من حيث التطرف. تريدون العودة؟ عليكم التبرؤ من الإرهاب، ولكن يمكنكم العودة".وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي في تصريحاته المتلفزة، أن "التحدي الرئيسي هو أين نرسل سكان غزة".ووصف نتنياهو مقترح ترامب بشأن سكان غزة بأنه "نهج جديد جيد للغاية".وتستضيف مصر قمة عربية استثنائية في نهاية فبراير/ شباط الجاري، أو في مارس/ آذار المقبل من أجل رفض قضية التهجير"، وذلك بعد أيام من طرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خطة للسيطرة على قطاع غزة ونقل سكانه إلى أماكن أخرى.وأضاف وزير الخارجية الكويتي، عبد الله اليحيا، أن "البيانات التي صدرت سواء الخليجية أو العربية أو الغربية كلها باتجاه رفض قضية تهجير الفلسطينيين"، مشددا على "ضرورة الالتزام بحل الدولتين حسب ما جاء في المبادرة العربية، وهو المعيار الأساسي".أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الجمعة، أنه ليس في عجلة من أمره لتنفيذ مقترحه الخاص بتولي الولايات المتحدة الأمريكية، إدارة قطاع غزة وإعادة توطين سكانه لتنفيذ مشاريع عقارية فيه، على حد قوله.جاء ذلك في تصريحات نقلتها وسائل إعلام أمريكية عن ترامب، خلال استقباله رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا، في البيت الأبيض، حيث قال ترامب للصحفيين: "لا داعي للعجلة على الإطلاق".وكان ترامب، قد اقترح سابقًا أن تتولى الولايات المتحدة الأمريكية، إدارة غزة من إسرائيل، وأن تنشئ ما أسماه "ريفييرا الشرق الأوسط" بعد إعادة توطين الفلسطينيين في دول أخرى، بما في ذلك مصر والأردن.وقد تكرر طرح ترامب لهذه الفكرة، منذ 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، لكنها قوبلت برفض قاطع من الدول العربية والفلسطينيين.
https://sarabic.ae/20250209/السعودية-ترد-ببيان-قوي-على-اقتراح-نتنياهو-إقامة-دولة-فلسطينية-في-أراضيها---عاجل-1097602389.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, العالم, أخبار العالم الآن

نتنياهو يكشف عن "أكبر مشكلة" تواجه إسرائيل في تهجير الفلسطينيين

07:31 GMT 09.02.2025
© AP Photo / Richard Drewرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2025
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
© AP Photo / Richard Drew
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وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خطة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن نقل الفلسطينيين من قطاع غزة بأنها "أول فكرة جديدة منذ سنوات".
وقال نتنياهو في مقابلة مسجلة مع وسائل إعلام غربية، أمس السبت: "إن مقترح ترامب قادر على تغيير كل شيء في غزة".
وقال نتنياهو، وهو يشرح الخطة التي قدمها ترامب الأسبوع الماضي، إنها "ليست إخلاء قسريا، وليست تطهيرا عرقيا، الخروج مما يقوله الجميع عن أن غزة هي سجن مفتوح في الهواء الطلق. لماذا تريدون إبقاءهم في السجن؟"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وزعم أن سكان غزة سوف يتمكنون في نهاية المطاف من العودة إلى ديارهم، وهو ما كان ترامب صرح في البداية بأنه لن يحدث.
وتابع نتنياهو: "امنح سكان غزة خيارا بالانتقال مؤقتا بينما نعيد بناء المكان ماديا، وأيضا نعيد بناءه من حيث التطرف. تريدون العودة؟ عليكم التبرؤ من الإرهاب، ولكن يمكنكم العودة".
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وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي في تصريحاته المتلفزة، أن "التحدي الرئيسي هو أين نرسل سكان غزة".
ووصف نتنياهو مقترح ترامب بشأن سكان غزة بأنه "نهج جديد جيد للغاية".
وتستضيف مصر قمة عربية استثنائية في نهاية فبراير/ شباط الجاري، أو في مارس/ آذار المقبل من أجل رفض قضية التهجير"، وذلك بعد أيام من طرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خطة للسيطرة على قطاع غزة ونقل سكانه إلى أماكن أخرى.
وأضاف وزير الخارجية الكويتي، عبد الله اليحيا، أن "البيانات التي صدرت سواء الخليجية أو العربية أو الغربية كلها باتجاه رفض قضية تهجير الفلسطينيين"، مشددا على "ضرورة الالتزام بحل الدولتين حسب ما جاء في المبادرة العربية، وهو المعيار الأساسي".
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أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الجمعة، أنه ليس في عجلة من أمره لتنفيذ مقترحه الخاص بتولي الولايات المتحدة الأمريكية، إدارة قطاع غزة وإعادة توطين سكانه لتنفيذ مشاريع عقارية فيه، على حد قوله.
جاء ذلك في تصريحات نقلتها وسائل إعلام أمريكية عن ترامب، خلال استقباله رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا، في البيت الأبيض، حيث قال ترامب للصحفيين: "لا داعي للعجلة على الإطلاق".
وكان ترامب، قد اقترح سابقًا أن تتولى الولايات المتحدة الأمريكية، إدارة غزة من إسرائيل، وأن تنشئ ما أسماه "ريفييرا الشرق الأوسط" بعد إعادة توطين الفلسطينيين في دول أخرى، بما في ذلك مصر والأردن.
وقد تكرر طرح ترامب لهذه الفكرة، منذ 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، لكنها قوبلت برفض قاطع من الدول العربية والفلسطينيين.
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