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تصعيد دبلوماسي.. مصر تحذر إسرائيل من عواقب تهجير الفلسطينيين من أرضهم
تصعيد دبلوماسي.. مصر تحذر إسرائيل من عواقب تهجير الفلسطينيين من أرضهم
سبوتنيك عربي
أصدرت مصر، اليوم الخميس، ردًا على تصريحات عدد من أعضاء الحكومة الإسرائيلية، التي يترأسها بنيامين نتنياهو، بشأن تنفيذ بدء مخطط لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه. 06.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-06T15:37+0000
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وحذّرت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها، من اتخاذ هذه الخطوة، معتبرة ذلك "خرقا صارخا وسافرا للقانون الدولي والإنساني، ويستدعي المحاسبة".وأكدت مصر على "المخاطر الكارثية التي قد تترتب على هذا التصعيد، مشيرة إلى تأثيره السلبي على جهود التفاوض لوقف إطلاق النار، واحتمال عودة القتال من جديد، فضلا عن تهديد استقرار المنطقة وأسس السلام".كما شددت مصر على رفضها التام لهذه التصريحات، مؤكدة "رفضها لأي طرح يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية أو تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه التاريخية"، وحذّرت من تداعيات هذه الأفكار، التي "تُعد إجحافا وتعديا على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، ولن تكون مصر جزءا منها".وأعادت مصر التأكيد على "ضرورة معالجة جذور الصراع، التي تتمثل في الاحتلال المستمر للشعب الفلسطيني منذ عقود، مع ضرورة إنهاء معاناته واستعادة حقوقه، وفقا للشرعية الدولية".وفي ختام بيانها، جددت وزارة الخارجية المصرية التأكيد على "أهمية تنفيذ وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بشكل دائم"، وذكرت عزمها "العمل مع المجتمع الدولي، في مرحلة التعافي وإعادة الإعمار، دون أن يغادر الفلسطينيون قطاع غزة، حيث يرفضون الخروج من أرضهم التاريخية".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن أمس الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن "الولايات المتحدة سوف تسيطر على قطاع غزة وتشرف على تفكيك المتفجرات أو الذخائر هناك والتخلص من المباني المدمرة وستوفر الرعاية الاجتماعية التي ستمكن من توفير عدد لا يحصى من فرص العمل لسكان المنطقة".وأوضح ترامب أنه درس ملف إدارة الولايات المتحدة لقطاع غزة لأشهر طويلة، مضيفًا "هذا قرار لم نتخذه بسهولة، وكل من تحدثت معه أحب هذه الفكرة وتسلم الولايات المتحدة لتلك المنطقة واستحداث آلاف الوظائف هناك".وكان من غير الواضح ما إذا كان ترامب سيتابع اقتراحه أم أنه يتخذ موقفًا متطرفًا كاستراتيجية تفاوضية كما فعل في قضايا أخرى.
https://sarabic.ae/20250205/السعودية-تؤكد-لن-تدنقيم-علاقات-دبلوماسية-مع-إسرائيل-دون-قيام-دولة-فلسطينية-مستقلة-1097481915.html
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غزة, قطاع غزة, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية
غزة, قطاع غزة, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية

تصعيد دبلوماسي.. مصر تحذر إسرائيل من عواقب تهجير الفلسطينيين من أرضهم

15:37 GMT 06.02.2025
© Photo / Unsplash/ aboodi vesakaranعلم مصر
علم مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2025
علم مصر
© Photo / Unsplash/ aboodi vesakaran
تابعنا عبر
أصدرت مصر، اليوم الخميس، ردًا على تصريحات عدد من أعضاء الحكومة الإسرائيلية، التي يترأسها بنيامين نتنياهو، بشأن تنفيذ بدء مخطط لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.
وحذّرت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها، من اتخاذ هذه الخطوة، معتبرة ذلك "خرقا صارخا وسافرا للقانون الدولي والإنساني، ويستدعي المحاسبة".
وأكدت مصر على "المخاطر الكارثية التي قد تترتب على هذا التصعيد، مشيرة إلى تأثيره السلبي على جهود التفاوض لوقف إطلاق النار، واحتمال عودة القتال من جديد، فضلا عن تهديد استقرار المنطقة وأسس السلام".
كما شددت مصر على رفضها التام لهذه التصريحات، مؤكدة "رفضها لأي طرح يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية أو تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه التاريخية"، وحذّرت من تداعيات هذه الأفكار، التي "تُعد إجحافا وتعديا على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، ولن تكون مصر جزءا منها".
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أمس, 01:36 GMT
وأعادت مصر التأكيد على "ضرورة معالجة جذور الصراع، التي تتمثل في الاحتلال المستمر للشعب الفلسطيني منذ عقود، مع ضرورة إنهاء معاناته واستعادة حقوقه، وفقا للشرعية الدولية".
وفي ختام بيانها، جددت وزارة الخارجية المصرية التأكيد على "أهمية تنفيذ وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بشكل دائم"، وذكرت عزمها "العمل مع المجتمع الدولي، في مرحلة التعافي وإعادة الإعمار، دون أن يغادر الفلسطينيون قطاع غزة، حيث يرفضون الخروج من أرضهم التاريخية".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن أمس الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن "الولايات المتحدة سوف تسيطر على قطاع غزة وتشرف على تفكيك المتفجرات أو الذخائر هناك والتخلص من المباني المدمرة وستوفر الرعاية الاجتماعية التي ستمكن من توفير عدد لا يحصى من فرص العمل لسكان المنطقة".
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08:59 GMT
وأوضح ترامب أنه درس ملف إدارة الولايات المتحدة لقطاع غزة لأشهر طويلة، مضيفًا "هذا قرار لم نتخذه بسهولة، وكل من تحدثت معه أحب هذه الفكرة وتسلم الولايات المتحدة لتلك المنطقة واستحداث آلاف الوظائف هناك".

وقد أثارت تصريحات ترامب، ردود فعل دولية منددة وبعض الاعتراضات من الجمهوريين في الكونغرس، الذين كانوا إلى حد كبير قد تبنوا مبادرات ترامب، مثل تعليق المساعدات الخارجية وتقليص أعداد الموظفين الفيدراليين.

وكان من غير الواضح ما إذا كان ترامب سيتابع اقتراحه أم أنه يتخذ موقفًا متطرفًا كاستراتيجية تفاوضية كما فعل في قضايا أخرى.
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