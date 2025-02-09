عربي
السعودية ترد ببيان قوي على اقتراح نتنياهو إقامة دولة فلسطينية في أراضيها
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:16 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:42 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
10:29 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
زيادة تدفق السياح العرب إلى روسيا والإمارات في الصدارة
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
12:03 GMT
26 د
شؤون عسكرية
خبير: إذا توقفت المساعدات الأمريكية ستكون الجبهة الأوكرانية في حالة كبيرة من الانهيار
12:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
13:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
الإنسان الطائر والذكاء الاصطناعي المارق القادر على الاستنساخ الذاتي
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل تنجح الدول العربية في إفشال خطة ترامب لتهجير الفلسطينيين؟
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
كيف ينعكس الانسحاب الأمريكي الوشيك من سوريا على الأمن والاستقرار هناك؟
17:33 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
دمشق مفتحة على الإبقاء على القواعد العسكرية الروسية في سوريا، ترامب: لا داعي للعجلة في تنفيذ خطة غزة
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
زيادة تدفق السياح العرب إلى روسيا والإمارات في الصدارة
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:29 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
11:34 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
افتتاح مراكز للتعليم المفتوح لدراسة اللغة الروسية في بلدان الخليج العربي
12:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
هل تنجح الدول العربية في إفشال خطة ترامب لتهجير الفلسطينيين؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير خط أنابيب الغاز القطري التركي عبر سوريا؟
13:33 GMT
23 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: إذا توقفت المساعدات الأمريكية ستكون الجبهة الأوكرانية في حالة كبيرة من الانهيار
17:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
طاقة الحواسيب البيولوجية ولغز الكوكب المستحيل والمادة العجيبة الجديدة
17:33 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250209/السعودية-ترد-ببيان-قوي-على-اقتراح-نتنياهو-إقامة-دولة-فلسطينية-في-أراضيها---عاجل-1097602389.html
السعودية ترد ببيان قوي على اقتراح نتنياهو إقامة دولة فلسطينية في أراضيها
السعودية ترد ببيان قوي على اقتراح نتنياهو إقامة دولة فلسطينية في أراضيها
سبوتنيك عربي
أكدت المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، عن رفضها القاطع لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه. 09.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-09T06:16+0000
2025-02-09T06:34+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم
غزة
قطاع غزة
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101369/56/1013695607_0:0:5041:2836_1920x0_80_0_0_033884d549a75855bec249c4d0066c8b.jpg
وفي بيان رسمي، قالت وزارة الخارجية السعودية، إن "المملكة تثمن ما أعلنته الدول الشقيقة من شجب واستهجان ورفض تام حيال ما صرح به بنيامين نتنياهو بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، كما تثمن المملكة هذه المواقف التي تؤكد على مركزية القضية الفلسطينية لدى الدول العربية والإسلامية".وأضاف البيان: "تؤكد المملكة رفضها القاطع لمثل هذه التصريحات التي تستهدف صرف النظر عن الجرائم المتتالية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي تجاه الأشقاء الفلسطينيين في غزة، بما في ذلك ما يتعرضون له من تطهير عرقي".وأوضح البيان أن "الشعب الفلسطيني الشقيق صاحب حق في أرضه، وليسوا دخلاء عليها أو مهاجرين إليها يمكن طردهم متى شاء الاحتلال الإسرائيلي الغاشم".ولفت إلى أن "أصحاب هذه الأفكار المتطرفة هم الذين منعوا قبول إسرائيل للسلام، من خلال رفض التعايش السلمي، ورفض مبادرات السلام التي تبنتها الدول العربية، وممارسة الظلم بشكل ممنهج تجاه الشعب الفلسطيني لمدة تزيد على 75 عاماً، غير آبهين بالحق والعدل والقانون والقيم الراسخة في ميثاق الأمم المتحدة ومن ذلك حق الإنسان في العيش بكرامة على أرضه".كما شدد البيان على أن حق الشعب الفلسطيني الشقيق سيبقى راسخاً، ولن يستطيع أحد سلبه منه مهما طال الزمن، وأن السلام الدائم لن يتحقق إلا بالعودة إلى منطق العقل، والقبول بمبدأ التعايش السلمي من خلال حل الدولتين.وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد علق في مقابلة مع "القناة 14" على رد الرياض على تصريحات ترامب، ورفضها التطبيع دون "دولة فلسطينية"، فأجاب فيما بين السخرية أو الاستنكار: "دولة فلسطينية؟ إلا في حالة أنك تريد الدولة الفلسطينية في السعودية.. لديهم مناطق شاسعة".وتؤكد المملكة العربية السعودية مرارا وتكرارا أن موقفها من قيام الدولة الفلسطينية "راسخ وثابت لا يتزعزع"، وقد أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، هذا الموقف بشكل واضح وصريح، بأنه "لا تطبيع دون إقامة دولة فلسطينية".
https://sarabic.ae/20250208/مصر-تدين-بشدة-التصريحات-الإسرائيلية-المسيئة-للمملكة-العربية-السعودية---عاجل-1097589920.html
السعودية
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101369/56/1013695607_373:0:4854:3361_1920x0_80_0_0_b4edfa293f1e3e006f4daefa0161a8a2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
السعودية, أخبار السعودية اليوم, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة, العالم العربي, الأخبار
السعودية, أخبار السعودية اليوم, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة, العالم العربي, الأخبار

السعودية ترد ببيان قوي على اقتراح نتنياهو إقامة دولة فلسطينية في أراضيها

06:16 GMT 09.02.2025 (تم التحديث: 06:34 GMT 09.02.2025)
© AP Photo / Jacquelyn Martinعلم السعودية
علم السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
تابعنا عبر
أكدت المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، عن رفضها القاطع لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.
وفي بيان رسمي، قالت وزارة الخارجية السعودية، إن "المملكة تثمن ما أعلنته الدول الشقيقة من شجب واستهجان ورفض تام حيال ما صرح به بنيامين نتنياهو بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، كما تثمن المملكة هذه المواقف التي تؤكد على مركزية القضية الفلسطينية لدى الدول العربية والإسلامية".
وأضاف البيان: "تؤكد المملكة رفضها القاطع لمثل هذه التصريحات التي تستهدف صرف النظر عن الجرائم المتتالية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي تجاه الأشقاء الفلسطينيين في غزة، بما في ذلك ما يتعرضون له من تطهير عرقي".

وأشار إلى أن "العقلية المتطرفة المحتلة لا تستوعب ما تعنيه الأرض الفلسطينية لشعب فلسطين الشقيق وارتباطه الوجداني والتاريخي والقانوني بهذه الأرض، ولا تنظر إلى أن الشعب الفلسطيني يستحق الحياة أساساً، فقد دمرت قطاع غزة بالكامل، وقتلت وأصابت ما يزيد على 160 ألف أكثرهم من الأطفال والنساء، دون أدنى شعور إنساني أو مسؤولية أخلاقية".

وأوضح البيان أن "الشعب الفلسطيني الشقيق صاحب حق في أرضه، وليسوا دخلاء عليها أو مهاجرين إليها يمكن طردهم متى شاء الاحتلال الإسرائيلي الغاشم".
علم مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2025
مصر تعلن موقفها من إقامة دولة فلسطينية في السعودية
أمس, 11:23 GMT
ولفت إلى أن "أصحاب هذه الأفكار المتطرفة هم الذين منعوا قبول إسرائيل للسلام، من خلال رفض التعايش السلمي، ورفض مبادرات السلام التي تبنتها الدول العربية، وممارسة الظلم بشكل ممنهج تجاه الشعب الفلسطيني لمدة تزيد على 75 عاماً، غير آبهين بالحق والعدل والقانون والقيم الراسخة في ميثاق الأمم المتحدة ومن ذلك حق الإنسان في العيش بكرامة على أرضه".
كما شدد البيان على أن حق الشعب الفلسطيني الشقيق سيبقى راسخاً، ولن يستطيع أحد سلبه منه مهما طال الزمن، وأن السلام الدائم لن يتحقق إلا بالعودة إلى منطق العقل، والقبول بمبدأ التعايش السلمي من خلال حل الدولتين.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد علق في مقابلة مع "القناة 14" على رد الرياض على تصريحات ترامب، ورفضها التطبيع دون "دولة فلسطينية"، فأجاب فيما بين السخرية أو الاستنكار: "دولة فلسطينية؟ إلا في حالة أنك تريد الدولة الفلسطينية في السعودية.. لديهم مناطق شاسعة".
وتؤكد المملكة العربية السعودية مرارا وتكرارا أن موقفها من قيام الدولة الفلسطينية "راسخ وثابت لا يتزعزع"، وقد أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، هذا الموقف بشكل واضح وصريح، بأنه "لا تطبيع دون إقامة دولة فلسطينية".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:20 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала