https://sarabic.ae/20250209/السعودية-ترد-ببيان-قوي-على-اقتراح-نتنياهو-إقامة-دولة-فلسطينية-في-أراضيها---عاجل-1097602389.html

السعودية ترد ببيان قوي على اقتراح نتنياهو إقامة دولة فلسطينية في أراضيها

السعودية ترد ببيان قوي على اقتراح نتنياهو إقامة دولة فلسطينية في أراضيها

سبوتنيك عربي

أكدت المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، عن رفضها القاطع لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه. 09.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-09T06:16+0000

2025-02-09T06:16+0000

2025-02-09T06:34+0000

السعودية

أخبار السعودية اليوم

إسرائيل

أخبار فلسطين اليوم

غزة

قطاع غزة

العالم العربي

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/101369/56/1013695607_0:0:5041:2836_1920x0_80_0_0_033884d549a75855bec249c4d0066c8b.jpg

وفي بيان رسمي، قالت وزارة الخارجية السعودية، إن "المملكة تثمن ما أعلنته الدول الشقيقة من شجب واستهجان ورفض تام حيال ما صرح به بنيامين نتنياهو بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، كما تثمن المملكة هذه المواقف التي تؤكد على مركزية القضية الفلسطينية لدى الدول العربية والإسلامية".وأضاف البيان: "تؤكد المملكة رفضها القاطع لمثل هذه التصريحات التي تستهدف صرف النظر عن الجرائم المتتالية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي تجاه الأشقاء الفلسطينيين في غزة، بما في ذلك ما يتعرضون له من تطهير عرقي".وأوضح البيان أن "الشعب الفلسطيني الشقيق صاحب حق في أرضه، وليسوا دخلاء عليها أو مهاجرين إليها يمكن طردهم متى شاء الاحتلال الإسرائيلي الغاشم".ولفت إلى أن "أصحاب هذه الأفكار المتطرفة هم الذين منعوا قبول إسرائيل للسلام، من خلال رفض التعايش السلمي، ورفض مبادرات السلام التي تبنتها الدول العربية، وممارسة الظلم بشكل ممنهج تجاه الشعب الفلسطيني لمدة تزيد على 75 عاماً، غير آبهين بالحق والعدل والقانون والقيم الراسخة في ميثاق الأمم المتحدة ومن ذلك حق الإنسان في العيش بكرامة على أرضه".كما شدد البيان على أن حق الشعب الفلسطيني الشقيق سيبقى راسخاً، ولن يستطيع أحد سلبه منه مهما طال الزمن، وأن السلام الدائم لن يتحقق إلا بالعودة إلى منطق العقل، والقبول بمبدأ التعايش السلمي من خلال حل الدولتين.وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد علق في مقابلة مع "القناة 14" على رد الرياض على تصريحات ترامب، ورفضها التطبيع دون "دولة فلسطينية"، فأجاب فيما بين السخرية أو الاستنكار: "دولة فلسطينية؟ إلا في حالة أنك تريد الدولة الفلسطينية في السعودية.. لديهم مناطق شاسعة".وتؤكد المملكة العربية السعودية مرارا وتكرارا أن موقفها من قيام الدولة الفلسطينية "راسخ وثابت لا يتزعزع"، وقد أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، هذا الموقف بشكل واضح وصريح، بأنه "لا تطبيع دون إقامة دولة فلسطينية".

https://sarabic.ae/20250208/مصر-تدين-بشدة-التصريحات-الإسرائيلية-المسيئة-للمملكة-العربية-السعودية---عاجل-1097589920.html

السعودية

إسرائيل

غزة

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

السعودية, أخبار السعودية اليوم, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة, العالم العربي, الأخبار