https://sarabic.ae/20250210/حماس-ترد-على-خطة-ترامب-عبر-سبوتنيك-الخيار-العسكري-على-الطاولة-1097635764.html
"حماس" ترد على خطة ترامب عبر "سبوتنيك": الخيار العسكري على الطاولة
"حماس" ترد على خطة ترامب عبر "سبوتنيك": الخيار العسكري على الطاولة
سبوتنيك عربي
أكد محمود طه، مسؤول المكتب الإعلامي لحركة حماس في لبنان، "رفض الحركة القاطع لخطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والقاضية بترحيل الشعب الفلسطيني... 10.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-10T11:04+0000
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وقال طه لوكالة "سبوتنيك": "هذه الخطة لا تحظى بأي قبول من الشعب الفلسطيني أو الدول العربية والدول الأوروبية التي أبدت رفضها لها".وأضاف: "حماس ستواصل مقاومتها للخطة وستقف ضدها كما أفشلت "صفقة القرن" من قبل، معتبرا أن هذه الخطة التي تنكر الحقوق الفلسطينية لن ترى النور".وأشار إلى أنّ "حماس تعلن خيارها العسكري للتصدي لهذه المخططات"، مؤكداً أن "جميع الخيارات مفتوحة في هذا الصدد".وأضاف: "ما لم يستطع العدو تحقيقه خلال العدوان لن يستطيع تحقيقه عبر السياسة، ونحن باقون في غزة مهما زادت الضغوط والابتزاز".وتابع بالقول: "هذه السياسة الديكتاتورية الأمريكية تجاه قضيتنا لن تتغير، ونحن باقون في أرضنا ولن نقبل بهذه المشاريع".في ما يخص الموقف المصري، أشاد طه بـ"موقف مصر الثابت في دعم القضية الفلسطينية"، مؤكداً أن "التصريحات التي أدلى بها المسؤولون المصريون بعد طرح خطة ترامب كانت في صالح الشعب الفلسطيني، حيث أكدوا أن غزة هي جزء من فلسطين ولن يستطيع أحد إخراج الشعب الفلسطيني منها"، داعيًا "مصر إلى تطبيق هذه الأقوال على أرض الواقع وعدم السماح لأمريكا وترامب بتهجير الشعب الفلسطيني".وأشار ضيف "سبوتنيك" إلى أنّ "حماس تربطها علاقات مع العديد من الدول، بما في ذلك إيران، التي تعد داعمًا أساسيًا للقضية الفلسطينية، وذلك في سياق الزيارة التي قامت بها الحركة إلى طهران لتؤكد أنها منفتحة على هذه العلاقات رغم الحصار الذي تواجهه إيران بسبب دعمها لفلسطين"، وأردف قائلًا: "نحن ممتنون لإيران على مواقفها وندعو كل الدول لدعمنا كما فعلت إيران".كما أكد طه أنّ "الحركة لن تكون مشروعًا بيد أي طرف خارجي"، وقال: "نحن حركة فلسطينية خرجت من رحم الشعب الفلسطيني لتدافع عن قضيتنا، ولن نعمل على أجندات خارجية". وأوضح أنّ "حماس ستظل مستقلة عن أي تحالفات أو مشاريع إقليمية، وهو ما أثبته ما حدث خلال عملية 7 أكتوبر".طه تطرق إلى الحديث عن الوضع في الضفة الغربية، مؤكّدًا أنّ "ما يحدث من اعتداءات إسرائيلية على الفلسطينيين هناك هو جزء من المخطط الإسرائيلي لتهجير الشعب الفلسطيني وإنهاء القضية الفلسطينية".وشدّد على أنّ "حماس ليست صاحبة أجندات سياسية خاصة أو تسعى للسلطة، بل تسعى فقط للدفاع عن شعبها الفلسطيني بدليل أن معظم قيادات "حماس"، سواء على الصعيدين السياسي والعسكري، "استشهدوا" خلال المعركة".وفي ما يتعلق بالاتفاقات السياسية وطرح المرحلة الانتقالية من قبل الجانب الإسرائيلي، أكد المسؤول في "حماس" أنّ "الحركة ملتزمة بالاتفاقات التي تم التوصل إليها بشأن غزة"، وأوضح أنّ "أي مماطلة في تطبيق هذه الاتفاقات يتحمل مسؤوليتها "العدو" الاسرائيلي".مصر ترد على اتهامات نتنياهو بمنع الفلسطينيين من مغادرة غزة وتحويلها إلى سجن مفتوحأول تعليق عربي على اعتماد إسرائيل تسمية "يهودا والسامرة" بدلا من الضفة الغربيةأمريكا للدول العربية: كل من يعارض مقترح ترامب بشأن غزة فليقدم خطة أفضل
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أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, العالم, حصري, تقارير سبوتنيك, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, العالم, حصري, تقارير سبوتنيك, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية
"حماس" ترد على خطة ترامب عبر "سبوتنيك": الخيار العسكري على الطاولة
11:04 GMT 10.02.2025 (تم التحديث: 12:07 GMT 10.02.2025)
حصري
أكد محمود طه، مسؤول المكتب الإعلامي لحركة حماس في لبنان، "رفض الحركة القاطع لخطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والقاضية بترحيل الشعب الفلسطيني عن قطاع غزة".
وقال طه لوكالة "سبوتنيك": "هذه الخطة لا تحظى بأي قبول من الشعب الفلسطيني أو الدول العربية والدول الأوروبية التي أبدت رفضها لها".
وأوضح طه أن "شعب فلسطين لن يقبل بأي مشروع يهدد حقوقه، أرض غزة ليست للبيع".
وأضاف: "حماس ستواصل مقاومتها للخطة وستقف ضدها كما أفشلت "صفقة القرن" من قبل، معتبرا أن هذه الخطة التي تنكر الحقوق الفلسطينية لن ترى النور".
وأشار إلى أنّ "حماس تعلن خيارها العسكري للتصدي لهذه المخططات"، مؤكداً أن "جميع الخيارات مفتوحة في هذا الصدد".
طه وجه انتقادًا حادًا لحكومة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، قائلاً إن "الحكومة الإسرائيلية تعمل على عرقلة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، إذ أنها تمنع إدخال الخيم والمنازل الجاهزة التي تم الاتفاق على إدخالها". واعتبر أنّ "هذا يأتي في سياق الضغط على "المقاومة" والشعب الفلسطيني من أجل الرضوخ للمخططات الإسرائيلية التي تهدف إلى تهجيره من أرضه".
وأضاف: "ما لم يستطع العدو تحقيقه خلال العدوان لن يستطيع تحقيقه عبر السياسة، ونحن باقون في غزة مهما زادت الضغوط والابتزاز".
و شدّد على أن "أي خطة مشابهة لخطة ترامب سيكون مصيرها الفشل مثل سابقتها"، مشيرًا إلى أن "السياسة الأمريكية منحازة دائمًا لصالح الكيان الإسرائيلي"، لافتًا إلى أن "تصريحات ترامب بشأن "حماية الفلسطينيين" غير مقبولة، خاصة وأن سلاحه هو من قتل الفلسطينيين".
وتابع بالقول: "هذه السياسة الديكتاتورية الأمريكية تجاه قضيتنا لن تتغير، ونحن باقون في أرضنا ولن نقبل بهذه المشاريع".
في ما يخص الموقف المصري، أشاد طه بـ"موقف مصر الثابت في دعم القضية الفلسطينية"، مؤكداً أن "التصريحات التي أدلى بها المسؤولون المصريون بعد طرح خطة ترامب كانت في صالح الشعب الفلسطيني، حيث أكدوا أن غزة هي جزء من فلسطين ولن يستطيع أحد إخراج الشعب الفلسطيني منها"، داعيًا "مصر إلى تطبيق هذه الأقوال على أرض الواقع وعدم السماح لأمريكا وترامب بتهجير الشعب الفلسطيني".
وحول دور جامعة الدول العربية، دعا مسؤول المكتب الإعلامي لحركة "حماس" في لبنان إلى أن "تتخذ الجامعة خطوات فعالة لرفض خطة ترامب، عبر اتخاذ إجراءات قد تشمل قطع العلاقات مع إسرائيل وإغلاق السفارات الإسرائيلية في الدول العربية".
وأشار ضيف "سبوتنيك" إلى أنّ "حماس تربطها علاقات مع العديد من الدول، بما في ذلك إيران، التي تعد داعمًا أساسيًا للقضية الفلسطينية، وذلك في سياق الزيارة التي قامت بها الحركة إلى طهران لتؤكد أنها منفتحة على هذه العلاقات رغم الحصار الذي تواجهه إيران بسبب دعمها لفلسطين"، وأردف قائلًا: "نحن ممتنون لإيران على مواقفها وندعو كل الدول لدعمنا كما فعلت إيران".
كما أكد طه أنّ "الحركة لن تكون مشروعًا بيد أي طرف خارجي"، وقال: "نحن حركة فلسطينية خرجت من رحم الشعب الفلسطيني لتدافع عن قضيتنا، ولن نعمل على أجندات خارجية". وأوضح أنّ "حماس ستظل مستقلة عن أي تحالفات أو مشاريع إقليمية، وهو ما أثبته ما حدث خلال عملية 7 أكتوبر".
طه تطرق إلى الحديث عن الوضع في الضفة الغربية، مؤكّدًا أنّ "ما يحدث من اعتداءات إسرائيلية على الفلسطينيين هناك هو جزء من المخطط الإسرائيلي لتهجير الشعب الفلسطيني وإنهاء القضية الفلسطينية".
وأضاف: "كما فشلت المخططات الإسرائيلية في غزة بفضل صمود شعبنا، ستفشل في الضفة الغربية، لأن الشعب الفلسطيني في الضفة لن يرضخ للضغوط".
وشدّد على أنّ "حماس ليست صاحبة أجندات سياسية خاصة أو تسعى للسلطة، بل تسعى فقط للدفاع عن شعبها الفلسطيني بدليل أن معظم قيادات "حماس"، سواء على الصعيدين السياسي والعسكري، "استشهدوا" خلال المعركة".
وتحدث طه عن" إطلاق رسائل القسام عند إطلاق سراح الأسرى"، حيث أشار إلى أن "هذه الرسائل كانت واضحة بأن حماس موجودة على الأرض وفي كل مكان"، مؤكداً أن "الحركة ستظل حاضرة ومستمرة في مقاومتها للمخططات الإسرائيلية".
وفي ما يتعلق بالاتفاقات السياسية وطرح المرحلة الانتقالية من قبل الجانب الإسرائيلي، أكد المسؤول في "حماس" أنّ "الحركة ملتزمة بالاتفاقات التي تم التوصل إليها بشأن غزة"، وأوضح أنّ "أي مماطلة في تطبيق هذه الاتفاقات يتحمل مسؤوليتها "العدو" الاسرائيلي".