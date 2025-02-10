https://sarabic.ae/20250210/حماس-ترد-على-خطة-ترامب-عبر-سبوتنيك-الخيار-العسكري-على-الطاولة-1097635764.html

"حماس" ترد على خطة ترامب عبر "سبوتنيك": الخيار العسكري على الطاولة

"حماس" ترد على خطة ترامب عبر "سبوتنيك": الخيار العسكري على الطاولة

سبوتنيك عربي

أكد محمود طه، مسؤول المكتب الإعلامي لحركة حماس في لبنان، "رفض الحركة القاطع لخطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والقاضية بترحيل الشعب الفلسطيني... 10.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-10T11:04+0000

2025-02-10T11:04+0000

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وقال طه لوكالة "سبوتنيك": "هذه الخطة لا تحظى بأي قبول من الشعب الفلسطيني أو الدول العربية والدول الأوروبية التي أبدت رفضها لها".وأضاف: "حماس ستواصل مقاومتها للخطة وستقف ضدها كما أفشلت "صفقة القرن" من قبل، معتبرا أن هذه الخطة التي تنكر الحقوق الفلسطينية لن ترى النور".وأشار إلى أنّ "حماس تعلن خيارها العسكري للتصدي لهذه المخططات"، مؤكداً أن "جميع الخيارات مفتوحة في هذا الصدد".وأضاف: "ما لم يستطع العدو تحقيقه خلال العدوان لن يستطيع تحقيقه عبر السياسة، ونحن باقون في غزة مهما زادت الضغوط والابتزاز".وتابع بالقول: "هذه السياسة الديكتاتورية الأمريكية تجاه قضيتنا لن تتغير، ونحن باقون في أرضنا ولن نقبل بهذه المشاريع".في ما يخص الموقف المصري، أشاد طه بـ"موقف مصر الثابت في دعم القضية الفلسطينية"، مؤكداً أن "التصريحات التي أدلى بها المسؤولون المصريون بعد طرح خطة ترامب كانت في صالح الشعب الفلسطيني، حيث أكدوا أن غزة هي جزء من فلسطين ولن يستطيع أحد إخراج الشعب الفلسطيني منها"، داعيًا "مصر إلى تطبيق هذه الأقوال على أرض الواقع وعدم السماح لأمريكا وترامب بتهجير الشعب الفلسطيني".وأشار ضيف "سبوتنيك" إلى أنّ "حماس تربطها علاقات مع العديد من الدول، بما في ذلك إيران، التي تعد داعمًا أساسيًا للقضية الفلسطينية، وذلك في سياق الزيارة التي قامت بها الحركة إلى طهران لتؤكد أنها منفتحة على هذه العلاقات رغم الحصار الذي تواجهه إيران بسبب دعمها لفلسطين"، وأردف قائلًا: "نحن ممتنون لإيران على مواقفها وندعو كل الدول لدعمنا كما فعلت إيران".كما أكد طه أنّ "الحركة لن تكون مشروعًا بيد أي طرف خارجي"، وقال: "نحن حركة فلسطينية خرجت من رحم الشعب الفلسطيني لتدافع عن قضيتنا، ولن نعمل على أجندات خارجية". وأوضح أنّ "حماس ستظل مستقلة عن أي تحالفات أو مشاريع إقليمية، وهو ما أثبته ما حدث خلال عملية 7 أكتوبر".طه تطرق إلى الحديث عن الوضع في الضفة الغربية، مؤكّدًا أنّ "ما يحدث من اعتداءات إسرائيلية على الفلسطينيين هناك هو جزء من المخطط الإسرائيلي لتهجير الشعب الفلسطيني وإنهاء القضية الفلسطينية".وشدّد على أنّ "حماس ليست صاحبة أجندات سياسية خاصة أو تسعى للسلطة، بل تسعى فقط للدفاع عن شعبها الفلسطيني بدليل أن معظم قيادات "حماس"، سواء على الصعيدين السياسي والعسكري، "استشهدوا" خلال المعركة".وفي ما يتعلق بالاتفاقات السياسية وطرح المرحلة الانتقالية من قبل الجانب الإسرائيلي، أكد المسؤول في "حماس" أنّ "الحركة ملتزمة بالاتفاقات التي تم التوصل إليها بشأن غزة"، وأوضح أنّ "أي مماطلة في تطبيق هذه الاتفاقات يتحمل مسؤوليتها "العدو" الاسرائيلي".مصر ترد على اتهامات نتنياهو بمنع الفلسطينيين من مغادرة غزة وتحويلها إلى سجن مفتوحأول تعليق عربي على اعتماد إسرائيل تسمية "يهودا والسامرة" بدلا من الضفة الغربيةأمريكا للدول العربية: كل من يعارض مقترح ترامب بشأن غزة فليقدم خطة أفضل

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