https://sarabic.ae/20250209/مصر-ترد-على-اتهامات-نتنياهو-بمنع-الفلسطينيين-من-مغادرة-غزة-وتحويلها-إلى-سجن-مفتوح-1097623685.html

مصر ترد على اتهامات نتنياهو بمنع الفلسطينيين من مغادرة غزة وتحويلها إلى سجن مفتوح

مصر ترد على اتهامات نتنياهو بمنع الفلسطينيين من مغادرة غزة وتحويلها إلى سجن مفتوح

سبوتنيك عربي

أعربت جمهورية مصر العربية، عن "استهجانها للتصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإحدى القنوات الإعلامية الأمريكية". 09.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-09T20:59+0000

2025-02-09T20:59+0000

2025-02-09T20:59+0000

مصر

أخبار مصر الآن

قطاع غزة

غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

بنيامين نتنياهو

حركة حماس

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/1d/1096312291_0:0:1529:861_1920x0_80_0_0_b8020d4f5ebe6bea7b227e22175ef4cf.jpg

وقالت الخارجية المصرية، في بيان لها، إن "التصريحات تتضمن ادعاءات وتضليل متعمد ومرفوض يتنافى مع الجهود التي بذلتها وتبذلها مصر منذ بدء العدوان على غزة، وقيامها بإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة للشعب الفلسطيني وآخرها أكثر من ٥٠٠٠ شاحنة من مصر منذ وقف إطلاق النار وتسهيل عبور الجرحى والمصابين ومزدوجي الجنسية".وأكدت مصر، على أن "تلك التصريحات تستهدف التغطية وتشتيت الانتباه عن الانتهاكات الصارخة التي ارتكبتها إسرائيل ضد المدنيين وتدمير المنشآت الحيوية الفلسطينية من مستشفيات ومؤسسات تعليمية ومحطات كهرباء ومياه الشرب، فضلاً عن استخدام الحصار والتجويع كسلاح ضد المدنيين".وأعربت الخارجية المصرية عن "رفضها التام لأية تصريحات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني إلى مصر أو الأردن أو السعودية، وتعرب عن تضامنها مع أبناء غزة البواسل الذين يتمسكون بأرضهم رغم كل ما يتعرضون له من أهوال للدفاع عن قضيتهم العادلة والمشروعة، كما تؤكد على التمسك بالثوابت المصرية والعربية الراسخة والمرتكزة على حق الشعب الفلسطيني في اقامة دولته على حدود الرابع من يونيو عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية".واتهم نتنياهو، في تصريحات تليفزيونية، أمس السبت، مصر بمنع الفلسطينيين من مغادرة غزة وتحويل القطاع إلى سجن مفتوح، على حد قوله.وقال نتنياهو، وهو يشرح الخطة التي قدمها ترامب الأسبوع الماضي، إنها "ليست إخلاء قسريا، وليست تطهيرا عرقيا، الخروج مما يقوله الجميع عن أن غزة هي سجن مفتوح في الهواء الطلق. لماذا تريدون إبقاءهم في السجن؟"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وزعم أن سكان غزة سوف يتمكنون في نهاية المطاف من العودة إلى ديارهم، وهو ما كان ترامب صرح في البداية بأنه لن يحدث.وتابع نتنياهو: "امنح سكان غزة خيارا بالانتقال مؤقتا بينما نعيد بناء المكان ماديا، وأيضا نعيد بناءه من حيث التطرف. تريدون العودة؟ عليكم التبرؤ من الإرهاب، ولكن يمكنكم العودة".وكان ترامب قد دعا، سابقا، إلى نقل وتوطين عدد كبير من الفلسطينيين إلى كل من الأردن ومصر و"دول عربية أخرى"، الأمر الذي أثار ردود أفعال فلسطينية وأردنية ومصرية وعربية رافضة لهذا الطرح، ومؤكدة على حق الشعب الفلسطيني في التمسك بأرضه والبقاء فيها.وفي هذا السياق، أكد اجتماع عربي رفيع المستوى استضافته القاهرة، السبت الماضي، على استمرار دعم صمود الشعب الفلسطيني وحقه في البقاء على أرضه وحمايته من أي محاولات للتهجير، والرفض التام لأي محاولات لتقسيم قطاع غزة.وشدد وزراء خارجية مصر والأردن والإمارات والسعودية وقطر، إلى جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في بيان مشترك عقب اجتماعهم بالقاهرة بشأن الأوضاع في غزة، على "استمرار الدعم الكامل لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه، وتمسكه بحقوقه المشروعة وفقًا للقانون الدولي".وأكدوا على "رفض المساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف، سواء من خلال الأنشطة الاستيطانية، أو الطرد وهدم المنازل، أو ضم الأرض، أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم بأي صورة من الصور أو تحت أي ظروف ومبررات، بما يهدد الاستقرار وينذر بمزيد من امتداد الصراع إلى المنطقة، ويقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها".

https://sarabic.ae/20250209/نتنياهو-ترامب-عازم-على-تنفيذ-خطته-الثورية-في-قطاع-غزة-1097623446.html

https://sarabic.ae/20250209/أردوغان-شعب-غزة-لن-يخرج-من-وطنه-الأبدي-1097622413.html

مصر

قطاع غزة

غزة

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

مصر, أخبار مصر الآن, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, بنيامين نتنياهو, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم العربي