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https://sarabic.ae/20250209/أردوغان-شعب-غزة-لن-يخرج-من-وطنه-الأبدي-1097622413.html
أردوغان: شعب غزة لن يخرج من وطنه الأبدي
أردوغان: شعب غزة لن يخرج من وطنه الأبدي
سبوتنيك عربي
قال الرئيس التركي، رجب طيب ‌‏أردوغان، إن إسرائيل تواصل خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مضيفا أنه سيبحث مستجدات القضية الفلسطينية خلال زياراته الخارجية. 09.02.2025, سبوتنيك عربي
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جاء ذلك في تصريحات صحفية نقلتها وكالة "الأناضول" التركية، اليوم الأحد، قال فيها إن "المقترحات التي قدمتها الإدارة الأمريكية بشأن غزة تحت ضغط الإدارة الصهيونية ليس فيها ما يستحق المناقشة".وتابع: "رغم مؤامرات وألاعيب إسرائيل، فإن عمليات تبادل الأسرى والمعتقلين مستمرة ويسعدنا التزام حماس بوعدها".وأضاف: "للأسف نرى أن الإدارة الإسرائيلية تفكر في خطط أكثر خبثا ولا إنسانية بدلا من جعل وقف إطلاق النار دائما في غزة".وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في واشنطن، يوم 4 فبراير/ شباط 2025، إنه يريد نقل جميع سكان غزة إلى خارج القطاع.وردا على سؤال حول عدد من يريد تهجيرهم من القطاع، قال ترامب: "جميعهم"، مشيرا إلى أن عدد الفلسطينيين في قطاع غزة يتراوح بين 1.7 و1.8 مليون نسمة، وأن هذا العدد يجب نقله خارج القطاع إلى مناطق مجاورة.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ ظهر الأحد، 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، وذلك بعد حرب مدمرة شنتها القوات الإسرائيلية على قطاع غزة استمرت لأكثر من 15 شهرًا، وأسفرت عن مقتل أكثر من 47 ألف فلسطيني ونحو 1500 إسرائيلي.
https://sarabic.ae/20250208/مصر-تستعد-لقمة-عربية-طارئة-لمواجهة-مخطط-تهجير-الفلسطينيين-من-غزة-1097593264.html
https://sarabic.ae/20241004/أردوغان-يحذر-من-خطة-شريرة-بجعبة-إسرائيل-بعد-عام-من-الحرب-على-غزة-1093439313.html
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أخبار العالم الآن, العالم, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, أخبار فلسطين اليوم, غزة, إسرائيل
أخبار العالم الآن, العالم, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, أخبار فلسطين اليوم, غزة, إسرائيل

أردوغان: شعب غزة لن يخرج من وطنه الأبدي

20:12 GMT 09.02.2025
© Getty Images / Anadolu / Contributorسكان قطاع غزة
سكان قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2025
© Getty Images / Anadolu / Contributor
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قال الرئيس التركي، رجب طيب ‌‏أردوغان، إن إسرائيل تواصل خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مضيفا أنه سيبحث مستجدات القضية الفلسطينية خلال زياراته الخارجية.
جاء ذلك في تصريحات صحفية نقلتها وكالة "الأناضول" التركية، اليوم الأحد، قال فيها إن "المقترحات التي قدمتها الإدارة الأمريكية بشأن غزة تحت ضغط الإدارة الصهيونية ليس فيها ما يستحق المناقشة".
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أمس, 13:08 GMT
وتابع: "رغم مؤامرات وألاعيب إسرائيل، فإن عمليات تبادل الأسرى والمعتقلين مستمرة ويسعدنا التزام حماس بوعدها".

لا أحد يملك إخراج شعب غزة من وطنه الأبدي الذي ظل قائما لآلاف السنين.. فلسطين بما في ذلك غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية ملك للفلسطينيين".

رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي
وأضاف: "للأسف نرى أن الإدارة الإسرائيلية تفكر في خطط أكثر خبثا ولا إنسانية بدلا من جعل وقف إطلاق النار دائما في غزة".
وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في واشنطن، يوم 4 فبراير/ شباط 2025، إنه يريد نقل جميع سكان غزة إلى خارج القطاع.
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أردوغان يحذر من "خطة شريرة" بجعبة إسرائيل بعد عام من الحرب على غزة
4 أكتوبر 2024, 15:05 GMT
وردا على سؤال حول عدد من يريد تهجيرهم من القطاع، قال ترامب: "جميعهم"، مشيرا إلى أن عدد الفلسطينيين في قطاع غزة يتراوح بين 1.7 و1.8 مليون نسمة، وأن هذا العدد يجب نقله خارج القطاع إلى مناطق مجاورة.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ ظهر الأحد، 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، وذلك بعد حرب مدمرة شنتها القوات الإسرائيلية على قطاع غزة استمرت لأكثر من 15 شهرًا، وأسفرت عن مقتل أكثر من 47 ألف فلسطيني ونحو 1500 إسرائيلي.
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