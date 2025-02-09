https://sarabic.ae/20250209/نتنياهو-ترامب-عازم-على-تنفيذ-خطته-الثورية-في-قطاع-غزة-1097623446.html
نتنياهو: ترامب عازم على تنفيذ "خطته الثورية" في قطاع غزة
نتنياهو: ترامب عازم على تنفيذ "خطته الثورية" في قطاع غزة
سبوتنيك عربي
أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، مجدداً باقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القاضي بالاستيلاء على قطاع غزة وتهجير سكانه، معتبرا أنه... 09.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-09T20:53+0000
2025-02-09T20:53+0000
2025-02-09T20:53+0000
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وقال نتنياهو، لدى عودته إلى إسرائيل من زيارة أجراها لواشنطن، إن الحليفين متفقان على "ضمان ألا يشكل قطاع غزة مجددا تهديدا لإسرائيل"، مضيفا أن "ترامب خرج برؤية مختلفة تماما وأفضل بكثير لإسرائيل، في مقاربة ثورية وخلاقة".وأشار إلى أن "ترامب عازم على تنفيذ خطته"، مؤكدا أن محادثاته مع الرئيس الأمريكي تحمل إنجازات عظيمة يمكن أن تضمن أمن إسرائيل للأجيال القادمة.وشدد على أن "الزيارة حقّقت إنجازات هائلة وتم الاتفاق على تنفيذ أهداف الحرب وعلى رأسها تصفية حماس ومنع إيران من امتلاك سلاح نووي"، مشيرا إلى أن "إسرائيل تطبق اتفاقيات وقف إطلاق النار".وأعلن نتنياهو، أنه "أعطى تعليمات بألا يقترب أحد من المنطقة الأمنية"، متوقعا من حركة حماس أن تفي بالتزاماتها في اتفاق وقف إطلاق النار.وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة ستتولى السيطرة على قطاع غزة وتشرف على إزالة المتفجرات والذخائر وتفكيك المباني المدمرة، مشيرًا إلى أن سكان القطاع يمكنهم العيش في مناطق أخرى "جميلة وآمنة" بدلاً من الأراضي المدمرة.وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن "الولايات المتحدة ستسيطر على قطاع غزة وتعمل على تفكيك المتفجرات وإزالة الأنقاض، كما ستوفر الرعاية الاجتماعية وفرص عمل لا حصر لها لسكان المنطقة".وكان ترامب قد دعا، سابقا، إلى نقل وتوطين عدد كبير من الفلسطينيين إلى كل من الأردن ومصر و"دول عربية أخرى"، الأمر الذي أثار ردود أفعال فلسطينية وأردنية ومصرية وعربية رافضة لهذا الطرح، ومؤكدة على حق الشعب الفلسطيني في التمسك بأرضه والبقاء فيها.وفي هذا السياق، أكد اجتماع عربي رفيع المستوى استضافته القاهرة، السبت الماضي، على استمرار دعم صمود الشعب الفلسطيني وحقه في البقاء على أرضه وحمايته من أي محاولات للتهجير، والرفض التام لأي محاولات لتقسيم قطاع غزة.وشدد وزراء خارجية مصر والأردن والإمارات والسعودية وقطر، إلى جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في بيان مشترك عقب اجتماعهم بالقاهرة بشأن الأوضاع في غزة، على "استمرار الدعم الكامل لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه، وتمسكه بحقوقه المشروعة وفقًا للقانون الدولي".وأكدوا على "رفض المساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف، سواء من خلال الأنشطة الاستيطانية، أو الطرد وهدم المنازل، أو ضم الأرض، أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم بأي صورة من الصور أو تحت أي ظروف ومبررات، بما يهدد الاستقرار وينذر بمزيد من امتداد الصراع إلى المنطقة، ويقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها".
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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, بنيامين نتنياهو, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, بنيامين نتنياهو, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم
نتنياهو: ترامب عازم على تنفيذ "خطته الثورية" في قطاع غزة
أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، مجدداً باقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القاضي بالاستيلاء على قطاع غزة وتهجير سكانه، معتبرا أنه "ثوري".
وقال نتنياهو، لدى عودته إلى إسرائيل
من زيارة أجراها لواشنطن، إن الحليفين متفقان على "ضمان ألا يشكل قطاع غزة مجددا تهديدا لإسرائيل"، مضيفا أن "ترامب خرج برؤية مختلفة تماما وأفضل بكثير لإسرائيل، في مقاربة ثورية وخلاقة".
وأشار إلى أن "ترامب عازم على تنفيذ خطته"، مؤكدا أن محادثاته مع الرئيس الأمريكي تحمل إنجازات عظيمة يمكن أن تضمن أمن إسرائيل للأجيال القادمة.
وشدد على أن "الزيارة حقّقت إنجازات هائلة وتم الاتفاق على تنفيذ أهداف الحرب وعلى رأسها تصفية حماس ومنع إيران من امتلاك سلاح نووي"، مشيرا إلى أن "إسرائيل تطبق اتفاقيات وقف إطلاق النار".
وأعلن نتنياهو، أنه "أعطى تعليمات بألا يقترب أحد من المنطقة الأمنية"، متوقعا من حركة حماس أن تفي بالتزاماتها في اتفاق وقف إطلاق النار.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة ستتولى السيطرة على قطاع غزة
وتشرف على إزالة المتفجرات والذخائر وتفكيك المباني المدمرة، مشيرًا إلى أن سكان القطاع يمكنهم العيش في مناطق أخرى "جميلة وآمنة" بدلاً من الأراضي المدمرة.
وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن "الولايات المتحدة ستسيطر على قطاع غزة وتعمل على تفكيك المتفجرات وإزالة الأنقاض، كما ستوفر الرعاية الاجتماعية وفرص عمل لا حصر لها لسكان المنطقة".
وأوضح أنه درس ملف إدارة غزة "لأشهر طويلة"، مشيرًا إلى أن "هذا القرار لم يُتخذ بسهولة، لكن كل من تحدثت معهم أحبوا الفكرة، وهناك دعم واسع على أعلى المستويات في البلاد".
وكان ترامب قد دعا، سابقا، إلى نقل وتوطين عدد كبير من الفلسطينيين إلى كل من الأردن ومصر
و"دول عربية أخرى"، الأمر الذي أثار ردود أفعال فلسطينية وأردنية ومصرية وعربية رافضة لهذا الطرح، ومؤكدة على حق الشعب الفلسطيني في التمسك بأرضه والبقاء فيها.
وفي هذا السياق، أكد اجتماع عربي رفيع المستوى استضافته القاهرة، السبت الماضي، على استمرار دعم صمود الشعب الفلسطيني وحقه في البقاء على أرضه وحمايته من أي محاولات للتهجير، والرفض التام لأي محاولات لتقسيم قطاع غزة.
وشدد وزراء خارجية مصر والأردن والإمارات والسعودية وقطر، إلى جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في بيان مشترك عقب اجتماعهم بالقاهرة
بشأن الأوضاع في غزة، على "استمرار الدعم الكامل لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه، وتمسكه بحقوقه المشروعة وفقًا للقانون الدولي".
وأكدوا على "رفض المساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف، سواء من خلال الأنشطة الاستيطانية، أو الطرد وهدم المنازل، أو ضم الأرض، أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم بأي صورة من الصور أو تحت أي ظروف ومبررات، بما يهدد الاستقرار وينذر بمزيد من امتداد الصراع إلى المنطقة، ويقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها".