https://sarabic.ae/20250209/أول-تعليق-عربي-على-اعتماد-إسرائيل-تسمية-يهودا-والسامرة-بدلا-من-الضفة-الغربية-1097621337.html

أول تعليق عربي على اعتماد إسرائيل تسمية "يهودا والسامرة" بدلا من الضفة الغربية

أول تعليق عربي على اعتماد إسرائيل تسمية "يهودا والسامرة" بدلا من الضفة الغربية

سبوتنيك عربي

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأحد، على "مصادقة اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في إسرائيل، على مشروع قانون لاعتماد تسمية "يهودا والسامرة" بدلا من... 09.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-09T19:23+0000

2025-02-09T19:23+0000

2025-02-09T19:23+0000

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واعتبرت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، هذه القرار، "تصعيداً خطيراً في إجراءات الاحتلال أحادية الجانب غير القانونية، وتمهيداً لاستكمال ضم الضفة الغربية وفرض القانون الإسرائيلي عليها بقوة، وتقويض ممنهج لفرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض وحل الصراع بالطرق السياسية السلمية".وأكدت الوزارة أن "هذا المشروع وغيره من إجراءات الاحتلال لن ينشئ حقاً لإسرائيل في أرض دولة فلسطين، وهو باطل وغير شرعي وانتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وتهديد سافر لأمن واستقرار المنطقة والعالم".وطالبت الخارجية الفلسطينية، بتدخل دولي عاجل لوقف محاولات الاحتلال تغيير الواقع السياسي والقانوني والجغرافي لأرض دولة فلسطين المعترف بها دولياً، كما طالبت الدول كافة بربط مستوى علاقتها مع إسرائيل بمدى التزام حكومتها بالقانون الدولي ومدى انصياعها لقرارات الشرعية الدولية.وصرح وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في وقت سابق اليوم، بأن بلاده لن تسمح لمحور الشر الإيراني بإقامة جبهة إرهاب شرقية تهدد مستوطنات شمال الضفة الغربية.ونشر كاتس تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "إكس"، أوضح من خلالها، أن الجيش الإسرائيلي يوسع من عملياته العسكرية في الضفة الغربية.وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي أن قواته العسكرية توسع عملها في الضفة الغربية لتشمل "مخيم نور شمس" للاجئين، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي يدمر البنية التحتية لما زعم أنه "الإرهاب" في مخيمات اللاجئين لمنع عودتها، على حد قوله.ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تتعرض الضفة الغربية إلى تصاعد في وتيرة الاقتحامات والمداهمات المتكررة، والعمليات العسكرية للجيش الإسرائيلي في مدن وقرى ومخيمات الفلسطينيين.ويغلق الجيش الإسرائيلي الضفة الغربية، منذ بدء الحرب على قطاع غزة، ويفصل المدن والقرى الفلسطينية عن بعضها بحواجز وبوابات عسكرية وسواتر ترابية. ومنذ 21 يناير/ كانون الثاني الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة شمالي الضفة الغربية، حيث شنت قواته هجمات واسعة النطاق على مدينة جنين، مستهدفة أحياء سكنية بالكامل، ثم توسعت عملياته العسكرية في طولكرم وطوباس شمالي الضفة الغربية.وفي 21 يناير الماضي، بدأ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية في مدينة جنين ومخيمها، ووسّع الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في شمالي الضفة الغربية لتصل إلى مدينة طولكرم في 27 من الشهر نفسه، فيما بدأ قبل عدة أيام عملية عسكرية في بلدة طمون ومخيم الفارعة بمحافظة طوباس.وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن 70 فلسطينيا قتلوا في الضفة الغربية منذ مطلع العام، بينهم 10 أطفال وسيدة ومسنان، ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وسّع الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس، ما أسفر عن مقتل أكثر من 900 فلسطينيين، وإصابة نحو 7آلاف، واعتقال 14 ألفًا و300 آخرين، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

https://sarabic.ae/20250209/الجيش-الإسرائيلي-يجري-مناورات-في-الضفة-الغربية-والجولان-السوري-المحتل-1097614102.html

https://sarabic.ae/20250208/وزير-الخارجية-المصري-أي-تصورات-لليوم-التالي-يجب-أن-تضمن-وحدة-غزة-والضفة-1097584147.html

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