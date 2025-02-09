https://sarabic.ae/20250209/كاتس-نواصل-توسيع-العملية-العسكرية-بالضفة-الغربية-لتشمل-مخيم-نور-شمس-1097606610.html
كاتس: نواصل توسيع العملية العسكرية بالضفة الغربية لتشمل مخيم "نور شمس"
كاتس: نواصل توسيع العملية العسكرية بالضفة الغربية لتشمل مخيم "نور شمس"
سبوتنيك عربي
صرح وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الأحد، بأن بلاده لن تسمح لمحور الشر الإيراني بإقامة جبهة إرهاب شرقية تهدد مستوطنات شمال الضفة الغربية. 09.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-09T09:40+0000
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ونشر كاتس تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "إكس"، صباح اليوم الأحد، أوضح من خلالها أن الجيش الإسرائيلي يوسع من عملياته العسكرية في الضفة الغربية.وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي أن قواته العسكرية توسع عملها في الضفة الغربية لتشمل "مخيم نور شمس" للاجئين، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي يدمر البنية التحتية لما زعم أنه "الإرهاب" في مخيمات اللاجئين ونمنع عودتها، على حد قوله.منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تتعرض الضفة الغربية إلى تصاعد في وتيرة الاقتحامات والمداهمات المتكررة، والعمليات العسكرية للجيش الإسرائيلي في مدن وقرى ومخيمات الفلسطينيين. ويغلق الجيش الإسرائيلي الضفة الغربية، منذ بدء الحرب على قطاع غزة، ويفصل المدن والقرى الفلسطينية عن بعضها بحواجز وبوابات عسكرية وسواتر ترابية. ومنذ 21 يناير/كانون الثاني الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة شمالي الضفة الغربية، حيث شنت قواته هجمات واسعة النطاق على مدينة جنين، مستهدفة أحياء سكنية بالكامل، ثم توسعت عملياته العسكرية في طولكرم وطوباس شمالي الضفة الغربية.وفي 21 يناير الماضي، بدأ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية في مدينة جنين ومخيمها، ووسّع الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في شمالي الضفة الغربية لتصل إلى مدينة طولكرم في 27 من الشهر نفسه، فيما بدأ قبل عدة أيام عملية عسكرية في بلدة طمون ومخيم الفارعة بمحافظة طوباس. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن 70 فلسطينيا قتلوا في الضفة الغربية منذ مطلع العام، بينهم 10 أطفال وسيدة ومسنان، ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وسّع الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس، ما أسفر عن مقتل أكثر من 900 فلسطينيين، وإصابة نحو 7آلاف، واعتقال 14 ألفًا و300 آخرين، وفق معطيات فلسطينية رسمية.
https://sarabic.ae/20250206/مسؤول-فلسطيني-لـسبوتنيك-الضفة-باتت-ساحة-للانتهاكات-والاعتداءات-الإسرائيلية-بكل-أنواعها-1097544785.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, غزة, العالم العربي, الأخبار, أخبار الضفة الغربية
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, غزة, العالم العربي, الأخبار, أخبار الضفة الغربية
كاتس: نواصل توسيع العملية العسكرية بالضفة الغربية لتشمل مخيم "نور شمس"
صرح وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الأحد، بأن بلاده لن تسمح لمحور الشر الإيراني بإقامة جبهة إرهاب شرقية تهدد مستوطنات شمال الضفة الغربية.
ونشر كاتس تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "إكس"، صباح اليوم الأحد، أوضح من خلالها أن الجيش الإسرائيلي يوسع من عملياته العسكرية في الضفة الغربية.
وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي أن قواته العسكرية توسع عملها في الضفة الغربية لتشمل "مخيم نور شمس" للاجئين، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي يدمر البنية التحتية لما زعم أنه "الإرهاب" في مخيمات اللاجئين ونمنع عودتها، على حد قوله.
منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة
بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تتعرض الضفة الغربية إلى تصاعد في وتيرة الاقتحامات والمداهمات المتكررة، والعمليات العسكرية للجيش الإسرائيلي في مدن وقرى ومخيمات الفلسطينيين.
ويغلق الجيش الإسرائيلي الضفة الغربية، منذ بدء الحرب على قطاع غزة، ويفصل المدن والقرى الفلسطينية عن بعضها بحواجز وبوابات عسكرية وسواتر ترابية. ومنذ 21 يناير/كانون الثاني الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة شمالي الضفة الغربية، حيث شنت قواته هجمات واسعة النطاق على مدينة جنين، مستهدفة أحياء سكنية بالكامل، ثم توسعت عملياته العسكرية في طولكرم وطوباس شمالي الضفة الغربية.
وفي 21 يناير الماضي، بدأ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية في مدينة جنين
ومخيمها، ووسّع الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في شمالي الضفة الغربية لتصل إلى مدينة طولكرم في 27 من الشهر نفسه، فيما بدأ قبل عدة أيام عملية عسكرية في بلدة طمون ومخيم الفارعة بمحافظة طوباس.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن 70 فلسطينيا قتلوا في الضفة الغربية منذ مطلع العام، بينهم 10 أطفال وسيدة ومسنان، ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وسّع الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس، ما أسفر عن مقتل أكثر من 900 فلسطينيين، وإصابة نحو 7آلاف، واعتقال 14 ألفًا و300 آخرين، وفق معطيات فلسطينية رسمية.