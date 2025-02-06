https://sarabic.ae/20250206/مسؤول-فلسطيني-لـسبوتنيك-الضفة-باتت-ساحة-للانتهاكات-والاعتداءات-الإسرائيلية-بكل-أنواعها-1097544785.html

مسؤول فلسطيني لـ"سبوتنيك": الضفة باتت ساحة للانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية بكل أنواعها

مسؤول فلسطيني لـ"سبوتنيك": الضفة باتت ساحة للانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية بكل أنواعها

سبوتنيك عربي

صرح أمير داوود، مدير دائرة التوثيق والنشر في "هيئة مقاومة الجدار والاستيطان" الفلسطينية، بأن "الضفة الغربية بالتوازي مع حرب الإبادة الجماعية، التي لا تزال... 06.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-06T17:42+0000

2025-02-06T17:42+0000

2025-02-06T17:42+0000

أخبار الضفة الغربية

إسرائيل

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وأضاف داوود، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الوضع على كل المستويات غير مسبوق، حيث تجاوزت إسرائيل كل الخطوط الحمراء، بشكل أكثر خطورة من اجتياحات القرى والمدن الفلسطينية في عام 2002".وأكد أن "المدن الفلسطينية تتعرض لاقتحام يومي، لا سيما المناطق المصنفة "أ"، حيث تقوم إسرائيل بتدمير ممنهج للبنية التحتية، وتدمير كامل للمنازل، وتحديدًا في مخيمات جنين وطولكرم والفرعة، حيث هناك 3 محافظات تخضع بشكل كامل لحكم عسكري احتلالي".وأكد أن "إسرائيل تقوم كذلك بخطوات لا تقل خطورة عن اقتحام الضفة الغربية عسكريًا، تتمثل في محاولة الزج بالكثير من القوانين للكنيست الإسرائيلي، وكلها مرتبطة بأراضي الضفة الغربية، حيث تم مناقشة مؤخرا مشروع قانون يسمح بتملك الإسرائيليين لأراضي الضفة، بالمخالفة للقانون الأردني المطبق".ويرى داوود أن "القانون ينطوي على مخاطر كبيرة، إذ يحول الضفة الغربية من أراضٍ واقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي بالقوة العسكرية، إلى أخرى مدنية تخضع للسيادة الإسرائيلية، وتحاول إسرائيل صبغ هذه الصبغة المدنية على تواجدها بالضفة الغربية".وأوضح أن "إقرار الكنيست الذي يختص بالأراضي الإسرائيلية لقوانين ضد الضفة الغربية، تحوّل جذري وعميق يمهد لضم الأراضي الفلسطينية لإسرائيل، وتغيير طبيعتها"، مؤكدًا أن "إسرائيل ماضية في مخططها الاستيطاني نتيجة الأغلبية الفاشية التي تحكم الكنيست".وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية - "وفا"، بأن "الرئيس عباس، طالب مجلس الأمن، بالتدخل العاجل وتحمل مسؤولياته بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والضغط على دولة الاحتلال لوقف جرائمها الخطيرة المتمثلة في عمليات تهجير المواطنين الفلسطينيين، وتنفيذ سياسة التطهير العرقي، التي تعتبر جريمة حرب وإبادة جماعية وفقا للقانون الدولي".وأشارت طلبات الرئيس الفلسطيني إلى "قيام إسرائيل بتدمير مربعات سكنية كاملة في مخيمي جنين وطولكرم، وتفجير عشرات المنازل وإجبار المواطنين على النزوح من منازلهم في طمون ومخيم الفارعة في طوباس، وتدمير البنية التحتية بشكل ممنهج، بالإضافة إلى سياسة القتل التي أدت إلى استشهاد عشرات المواطنين، وجرح المئات، واعتقال الآلاف وإرهاب المستوطنين وحرق منازل وممتلكات المواطنين، التي تهدف جميعها إلى تهجير شعبنا من أرضه ووطنه".وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلي وجهاز الـ"شاباك" والشرطة، قد شنوا عملية واسعة في مدينة جنين، بزعم القضاء على "الإرهاب"، مؤكدة أن "العملية تمثل خطوة إضافية في سبيل تحقيق الأمن في الضفة الغربية".وجاء ذلك بعد أيام من وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ودخول اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، حيّز التنفيذ، الأسبوع الماضي، بعد 471 يوما من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

https://sarabic.ae/20250206/الجيش-الإسرائيلي-يوسع-عملياته-العسكرية-شمالي-الضفة-الغربية-ويتسبب-في-تهجير-5-آلاف-عائلة-1097501914.html

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