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الجيش الإسرائيلي يجري مناورات في الضفة الغربية والجولان السوري المحتل
الجيش الإسرائيلي يجري مناورات في الضفة الغربية والجولان السوري المحتل
سبوتنيك عربي
بدأ الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، إجراء مناورات عسكرية في مناطق مختلفة من البلاد منها في الضفة الغربية والجولان السوري المحتل. 09.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-09T14:09+0000
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وذكرت القناة السابعة الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن الجيش بدأ فجر اليوم إجراء مناورات عسكرية لتقييم جاهزية الجيش بالتعامل مع أحداث وصفها بـ"الإرهابية" في قيادة المنطقة الوسطى.ويجري الجيش الإسرائيلي سيناريوهات متنوعة خلال المناورات، تشمل "تسللا إلى البلدات، هجمات على الطرق، عمليات إرهابية تحت غطاء تجمعات جماهيرية، ووقوع أحداث متعددة في عدة جبهات في وقت واحد".وأفادت القناة السابعة على موقعها الإلكتروني بأن المناورات العسكرية تجري بتوجيه من رئيس الأركان الجنرال هرتسي هاليفي، موضحة أن هذا التمرين يأتي استنادا إلى الدروس المستخلصة من الحرب وتقييم الوضع الأمني.ويجري الجيش الإسرائيلي تدريباته العسكرية في منطقة الضفة الغربية وغور الأردن والبحر الميت وهضبة الجولان السورية المحتلة.ويأتي هذا في وقت صرح وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الأحد، بأن بلاده لن تسمح لمحور الشر الإيراني بإقامة جبهة إرهاب شرقية تهدد مستوطنات شمال الضفة الغربية.ونشر كاتس تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "إكس"، صباح اليوم الأحد، أوضح من خلالها أن الجيش الإسرائيلي يوسع من عملياته العسكرية في الضفة الغربية.وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي أن قواته العسكرية توسع عملها في الضفة الغربية لتشمل "مخيم نور شمس" للاجئين، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي يدمر البنية التحتية لما زعم أنه "الإرهاب" في مخيمات اللاجئين ونمنع عودتها، على حد قوله.منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تتعرض الضفة الغربية إلى تصاعد في وتيرة الاقتحامات والمداهمات المتكررة، والعمليات العسكرية للجيش الإسرائيلي في مدن وقرى ومخيمات الفلسطينيين.ويغلق الجيش الإسرائيلي الضفة الغربية، منذ بدء الحرب على قطاع غزة، ويفصل المدن والقرى الفلسطينية عن بعضها بحواجز وبوابات عسكرية وسواتر ترابية. ومنذ 21 يناير/كانون الثاني الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة شمالي الضفة الغربية، حيث شنت قواته هجمات واسعة النطاق على مدينة جنين، مستهدفة أحياء سكنية بالكامل، ثم توسعت عملياته العسكرية في طولكرم وطوباس شمالي الضفة الغربية.وفي 21 يناير الماضي، بدأ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية في مدينة جنين ومخيمها، ووسّع الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في شمالي الضفة الغربية لتصل إلى مدينة طولكرم في 27 من الشهر نفسه، فيما بدأ قبل عدة أيام عملية عسكرية في بلدة طمون ومخيم الفارعة بمحافظة طوباس.وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن 70 فلسطينيا قتلوا في الضفة الغربية منذ مطلع العام، بينهم 10 أطفال وسيدة ومسنان، ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وسّع الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس، ما أسفر عن مقتل أكثر من 900 فلسطينيين، وإصابة نحو 7آلاف، واعتقال 14 ألفًا و300 آخرين، وفق معطيات فلسطينية رسمية.
https://sarabic.ae/20250209/بن-غفير-أصبحنا-نكتة-الشرق-الأوسط-1097610467.html
https://sarabic.ae/20250208/تقرير-الجيش-الإسرائيلي-يبدأ-بالانسحاب-من-محور-نتساريم-وسط-غزة-1097599440.html
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الجولان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار الضفة الغربية, غزة, قطاع غزة
الجولان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار الضفة الغربية, غزة, قطاع غزة

الجيش الإسرائيلي يجري مناورات في الضفة الغربية والجولان السوري المحتل

14:09 GMT 09.02.2025
© AP Photoالجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2025
© AP Photo
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بدأ الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، إجراء مناورات عسكرية في مناطق مختلفة من البلاد منها في الضفة الغربية والجولان السوري المحتل.
وذكرت القناة السابعة الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن الجيش بدأ فجر اليوم إجراء مناورات عسكرية لتقييم جاهزية الجيش بالتعامل مع أحداث وصفها بـ"الإرهابية" في قيادة المنطقة الوسطى.
وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2025
بن غفير: أصبحنا نكتة الشرق الأوسط
12:15 GMT
ويجري الجيش الإسرائيلي سيناريوهات متنوعة خلال المناورات، تشمل "تسللا إلى البلدات، هجمات على الطرق، عمليات إرهابية تحت غطاء تجمعات جماهيرية، ووقوع أحداث متعددة في عدة جبهات في وقت واحد".
وأفادت القناة السابعة على موقعها الإلكتروني بأن المناورات العسكرية تجري بتوجيه من رئيس الأركان الجنرال هرتسي هاليفي، موضحة أن هذا التمرين يأتي استنادا إلى الدروس المستخلصة من الحرب وتقييم الوضع الأمني.
ويجري الجيش الإسرائيلي تدريباته العسكرية في منطقة الضفة الغربية وغور الأردن والبحر الميت وهضبة الجولان السورية المحتلة.
ويأتي هذا في وقت صرح وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الأحد، بأن بلاده لن تسمح لمحور الشر الإيراني بإقامة جبهة إرهاب شرقية تهدد مستوطنات شمال الضفة الغربية.
ونشر كاتس تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "إكس"، صباح اليوم الأحد، أوضح من خلالها أن الجيش الإسرائيلي يوسع من عملياته العسكرية في الضفة الغربية.
وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي أن قواته العسكرية توسع عملها في الضفة الغربية لتشمل "مخيم نور شمس" للاجئين، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي يدمر البنية التحتية لما زعم أنه "الإرهاب" في مخيمات اللاجئين ونمنع عودتها، على حد قوله.
منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تتعرض الضفة الغربية إلى تصاعد في وتيرة الاقتحامات والمداهمات المتكررة، والعمليات العسكرية للجيش الإسرائيلي في مدن وقرى ومخيمات الفلسطينيين.
منظر جوي لفلسطينيين هجروا قسراً نتيجة للهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة لأكثر من 15 شهراً، ينتظرون في نقطة قريبة من ممر نتساريم في شارع الرشيد العودة إلى منازلهم في الشمال بعد اكتمال المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في 26 يناير 2025 في مدينة غزة، قطاع غزة. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2025
تقرير: الجيش الإسرائيلي يبدأ بالانسحاب من محور نتساريم وسط غزة
أمس, 21:40 GMT
ويغلق الجيش الإسرائيلي الضفة الغربية، منذ بدء الحرب على قطاع غزة، ويفصل المدن والقرى الفلسطينية عن بعضها بحواجز وبوابات عسكرية وسواتر ترابية. ومنذ 21 يناير/كانون الثاني الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة شمالي الضفة الغربية، حيث شنت قواته هجمات واسعة النطاق على مدينة جنين، مستهدفة أحياء سكنية بالكامل، ثم توسعت عملياته العسكرية في طولكرم وطوباس شمالي الضفة الغربية.
وفي 21 يناير الماضي، بدأ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية في مدينة جنين ومخيمها، ووسّع الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في شمالي الضفة الغربية لتصل إلى مدينة طولكرم في 27 من الشهر نفسه، فيما بدأ قبل عدة أيام عملية عسكرية في بلدة طمون ومخيم الفارعة بمحافظة طوباس.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن 70 فلسطينيا قتلوا في الضفة الغربية منذ مطلع العام، بينهم 10 أطفال وسيدة ومسنان، ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وسّع الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس، ما أسفر عن مقتل أكثر من 900 فلسطينيين، وإصابة نحو 7آلاف، واعتقال 14 ألفًا و300 آخرين، وفق معطيات فلسطينية رسمية.
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