https://sarabic.ae/20250209/بن-غفير-أصبحنا-نكتة-الشرق-الأوسط-1097610467.html

بن غفير: أصبحنا نكتة الشرق الأوسط

بن غفير: أصبحنا نكتة الشرق الأوسط

سبوتنيك عربي

دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي المستقيل، إيتمار بن غفير، اليوم الأحد للبدء فورا بتعزيز الهجرة الطوعية من قطاع غزة. 09.02.2025, سبوتنيك عربي

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ونقلت إذاعة "كول بارما" الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، عن بن غفير، أننا "أصبحنا نكتة الشرق الأوسط وكنت المعارض الوحيد بالمجلس الوزاري المصغر (الكابينيت) لإدخال المساعدات الإنسانية لغزة".ودعا بن غفير إلى البدء فورا في تعزيز الهجرة الطوعية للفلسطينيين من قطاع غزة، مضيفا أن "الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يقول: إن هناك وقتا لكن مصلحة إسرائيل لا تحتمل تأخيرا".ويأتي هذا في وقت طلبت الحكومة الإسرائيلية من بن غفير تأجيل عرض قانون تشجيع الهجرة من غزة أسبوعين حتى يبحثه "الكابينت".وكان نتنياهو قد صرح بأنه لا يوجد خطأ في فكرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير الفلسطينيين من غزة، وذلك بعد أن قوبل مقترح ترامب بانتقادات دولية واسعة النطاق، مشيرا إلى أنه يجب متابعة الفكرة وتنفيذها.وقال نتنياهو في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز": "الفكرة الفعلية هي السماح لسكان غزة الذين يريدون المغادرة بالمغادرة. أعني، ما الخطأ في ذلك؟ يمكنهم المغادرة، ثم يمكنهم العودة بعد ذلك، ويمكنهم الانتقال والعودة. لكن عليك إعادة بناء غزة".وأكد نتنياهو أن محاربة "حماس" تظل من مسؤولية إسرائيل، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي لم يتحدث عن إرسال قوات إلى غزة للمساعدة في هذه المهمة.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن "الولايات المتحدة سوف تسيطر على قطاع غزة وتشرف على تفكيك المتفجرات أو الذخائر هناك والتخلص من المباني المدمرة وستوفر الرعاية الاجتماعية التي ستمكن من توفير عدد لا يحصى من فرص العمل لسكان المنطقة".وقد أثارت فكرة ترامب ردود فعل دولية منددة وبعض الاعتراضات من الجمهوريين في الكونغرس، الذين كانوا إلى حد كبير قد تبنوا مبادرات ترامب مثل تعليق المساعدات الخارجية وتقليص أعداد الموظفين الفيدراليين.وكان من غير الواضح ما إذا كان ترامب سيتابع اقتراحه أم أنه يتخذ موقفًا متطرفًا كاستراتيجية تفاوضية كما فعل في قضايا أخرى.

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