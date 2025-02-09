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https://sarabic.ae/20250209/بن-غفير-أصبحنا-نكتة-الشرق-الأوسط-1097610467.html
بن غفير: أصبحنا نكتة الشرق الأوسط
بن غفير: أصبحنا نكتة الشرق الأوسط
سبوتنيك عربي
دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي المستقيل، إيتمار بن غفير، اليوم الأحد للبدء فورا بتعزيز الهجرة الطوعية من قطاع غزة. 09.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-09T12:15+0000
2025-02-09T12:15+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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ونقلت إذاعة "كول بارما" الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، عن بن غفير، أننا "أصبحنا نكتة الشرق الأوسط وكنت المعارض الوحيد بالمجلس الوزاري المصغر (الكابينيت) لإدخال المساعدات الإنسانية لغزة".ودعا بن غفير إلى البدء فورا في تعزيز الهجرة الطوعية للفلسطينيين من قطاع غزة، مضيفا أن "الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يقول: إن هناك وقتا لكن مصلحة إسرائيل لا تحتمل تأخيرا".ويأتي هذا في وقت طلبت الحكومة الإسرائيلية من بن غفير تأجيل عرض قانون تشجيع الهجرة من غزة أسبوعين حتى يبحثه "الكابينت".وكان نتنياهو قد صرح بأنه لا يوجد خطأ في فكرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير الفلسطينيين من غزة، وذلك بعد أن قوبل مقترح ترامب بانتقادات دولية واسعة النطاق، مشيرا إلى أنه يجب متابعة الفكرة وتنفيذها.وقال نتنياهو في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز": "الفكرة الفعلية هي السماح لسكان غزة الذين يريدون المغادرة بالمغادرة. أعني، ما الخطأ في ذلك؟ يمكنهم المغادرة، ثم يمكنهم العودة بعد ذلك، ويمكنهم الانتقال والعودة. لكن عليك إعادة بناء غزة".وأكد نتنياهو أن محاربة "حماس" تظل من مسؤولية إسرائيل، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي لم يتحدث عن إرسال قوات إلى غزة للمساعدة في هذه المهمة.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن "الولايات المتحدة سوف تسيطر على قطاع غزة وتشرف على تفكيك المتفجرات أو الذخائر هناك والتخلص من المباني المدمرة وستوفر الرعاية الاجتماعية التي ستمكن من توفير عدد لا يحصى من فرص العمل لسكان المنطقة".وقد أثارت فكرة ترامب ردود فعل دولية منددة وبعض الاعتراضات من الجمهوريين في الكونغرس، الذين كانوا إلى حد كبير قد تبنوا مبادرات ترامب مثل تعليق المساعدات الخارجية وتقليص أعداد الموظفين الفيدراليين.وكان من غير الواضح ما إذا كان ترامب سيتابع اقتراحه أم أنه يتخذ موقفًا متطرفًا كاستراتيجية تفاوضية كما فعل في قضايا أخرى.
https://sarabic.ae/20250205/غير-مصر-والأردن-تقرير-يكشف-عن-مناطق-أخرى-يفكر-ترامب-في-تهجير-سكان-غزة-إليها-1097518144.html
https://sarabic.ae/20250209/أول-تعليق-من-إسرائيل-حول-نقل-سكان-غزة-إلى-دولة-عربية-لم-يكن-اسمها-مطروحا-1097608067.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, غزة, العالم العربي, الأخبار
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, غزة, العالم العربي, الأخبار

بن غفير: أصبحنا نكتة الشرق الأوسط

12:15 GMT 09.02.2025
© AP Photo / Abir Sultanوزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير
وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2025
© AP Photo / Abir Sultan
تابعنا عبر
دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي المستقيل، إيتمار بن غفير، اليوم الأحد للبدء فورا بتعزيز الهجرة الطوعية من قطاع غزة.
ونقلت إذاعة "كول بارما" الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، عن بن غفير، أننا "أصبحنا نكتة الشرق الأوسط وكنت المعارض الوحيد بالمجلس الوزاري المصغر (الكابينيت) لإدخال المساعدات الإنسانية لغزة".
ودعا بن غفير إلى البدء فورا في تعزيز الهجرة الطوعية للفلسطينيين من قطاع غزة، مضيفا أن "الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يقول: إن هناك وقتا لكن مصلحة إسرائيل لا تحتمل تأخيرا".
ويأتي هذا في وقت طلبت الحكومة الإسرائيلية من بن غفير تأجيل عرض قانون تشجيع الهجرة من غزة أسبوعين حتى يبحثه "الكابينت".
صورة جوية التقطتها طائرة بدون طيار تظهر نازحين فلسطينيين يتجمعون مع أمتعتهم بالقرب من حاجز في شارع الرشيد، في انتظار العودة إلى منازلهم في الجزء الشمالي من قطاع غزة، 26 يناير 2025، بعد أيام من دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس حيز التنفيذ. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2025
غير مصر والأردن.. تقرير يكشف عن مناطق أخرى يفكر ترامب في تهجير سكان غزة إليها
5 فبراير, 21:09 GMT
وكان نتنياهو قد صرح بأنه لا يوجد خطأ في فكرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير الفلسطينيين من غزة، وذلك بعد أن قوبل مقترح ترامب بانتقادات دولية واسعة النطاق، مشيرا إلى أنه يجب متابعة الفكرة وتنفيذها.
وقال نتنياهو في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز": "الفكرة الفعلية هي السماح لسكان غزة الذين يريدون المغادرة بالمغادرة. أعني، ما الخطأ في ذلك؟ يمكنهم المغادرة، ثم يمكنهم العودة بعد ذلك، ويمكنهم الانتقال والعودة. لكن عليك إعادة بناء غزة".
وأكد نتنياهو أن محاربة "حماس" تظل من مسؤولية إسرائيل، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي لم يتحدث عن إرسال قوات إلى غزة للمساعدة في هذه المهمة.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن "الولايات المتحدة سوف تسيطر على قطاع غزة وتشرف على تفكيك المتفجرات أو الذخائر هناك والتخلص من المباني المدمرة وستوفر الرعاية الاجتماعية التي ستمكن من توفير عدد لا يحصى من فرص العمل لسكان المنطقة".
آلاف الفلسطينيين النازحين يعودون إلى شمال قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2025
أول تعليق من إسرائيل حول نقل سكان غزة إلى دولة عربية لم يكن اسمها مطروحا
10:37 GMT
وقد أثارت فكرة ترامب ردود فعل دولية منددة وبعض الاعتراضات من الجمهوريين في الكونغرس، الذين كانوا إلى حد كبير قد تبنوا مبادرات ترامب مثل تعليق المساعدات الخارجية وتقليص أعداد الموظفين الفيدراليين.
وكان من غير الواضح ما إذا كان ترامب سيتابع اقتراحه أم أنه يتخذ موقفًا متطرفًا كاستراتيجية تفاوضية كما فعل في قضايا أخرى.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:20 GMT
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