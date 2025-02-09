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https://sarabic.ae/20250209/أول-تعليق-من-إسرائيل-حول-نقل-سكان-غزة-إلى-دولة-عربية-لم-يكن-اسمها-مطروحا-1097608067.html
أول تعليق من إسرائيل حول نقل سكان غزة إلى دولة عربية لم يكن اسمها مطروحا
أول تعليق من إسرائيل حول نقل سكان غزة إلى دولة عربية لم يكن اسمها مطروحا
سبوتنيك عربي
كشف القنصل العام لإسرائيل في جنوب غرب المحيط الهادئ، إسرائيل باشار، حقيقة تهجير سكان غزة إلى المملكة. 09.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-09T10:37+0000
2025-02-09T10:37+0000
أخبار المغرب اليوم
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إسرائيل
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غزة
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دونالد ترامب
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وذكرت صحيفة هسبريس، أمس السبت، أنه قد أوضح "تصريحاته حول تهجير الفلسطينيين إلى المغرب، لم تكن دقيقة وتأكيد مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد خبر زائف".وقال باشار إن "تصريحاتي حول المغرب لم تكن دقيقة".ونقلت الصحيفة عن يوسف بن دافيد، مدير مكتب الاتصال الإسرائيلي بالمملكة المغربية، أن "تصريح القنصل العام لإسرائيل في جنوب غرب المحيط الهادئ، إسرائيل باشار، لإحدى الوسائل الإعلامية والذي تحدث فيه عن المغرب، تم التأكيد أنه (تصريح) غير دقيق تماما".وتابع بن دافيد: "نؤكد أن هذا التصريح تم التراجع عنه"، فيما أفادت مصادر من المكتب نفسه أن "هذا الأمر جاء بشائعات بدأت أولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي على خلفية مشروع ترامب بغزة قبل أن تنتشر إلى وسائل الإعلام".وشددت المصادر على أن العلاقات بين المغرب وإسرائيل تشهد تحولا إيجابيا، آخره تحيين خرائط مكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، لتضم الصحراء المغربية بالكامل"، وفق تعبيرها. ويوم الأربعاء الماضي، كشفت قناة إسرائيلية عن المناطق التي يفكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نقل سكان قطاع غزة إليها، حيث أوضحت القناة الإسرائيلية الـ 12،أن الرئيس ترامب يفكر في خطة بديلة لمصر والأردن لنقل الأهالي الفلسطينيين من قطاع غزة إليها.وأكدت القناة أن "صوماليلاند" (أرض الصومال) و"بونتلاند"، ومعهما "المغرب" هي الأماكن المرشحة لاستقبال الفلسطينيين الذين ترغب الإدارة الأمريكية في نقلهم إليها، وأن ما قاله الرئيس ترامب بشأن تهجير سكان غزة ليست تصريحات بل خطط مسبقة.وأشارت القناة على موقعها الإلكتروني إلى أن البيت الأبيض يخطط لتهجير سكان غزة إلى مناطق "أرض الصومال وبونتلاند ودولة المغرب"، وبأن "أرض الصومال وبونتلاند" هما إقليمان داخل دولة الصومال غير معترف بهما دوليا كدولتين مستقلتين.وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة الأمريكية، ستتولى السيطرة على قطاع غزة وتشرف على إزالة المتفجرات والذخائر وتفكيك المباني المدمرة، مشيرًا إلى أن سكان القطاع يمكنهم العيش في مناطق أخرى "جميلة وآمنة"، بدلاً من الأراضي المدمرة، بحسب زعمه.وأوضح ترامب أنه درس ملف إدارة غزة "لأشهر طويلة"، مشيرًا بالقول: "هذا القرار لم يُتخذ بسهولة، لكن كل من تحدثت معهم أحبوا الفكرة، وهناك دعم واسع على أعلى المستويات في البلاد".وكان ترامب قد دعا، سابقا، إلى نقل وتوطين عدد كبير من الفلسطينيين إلى كل من الأردن ومصر و"دول عربية أخرى"، الأمر الذي أثار ردود أفعال فلسطينية وأردنية ومصرية وعربية رافضة لهذا الطرح، ومؤكدة على حق الشعب الفلسطيني في التمسك بأرضه والبقاء فيها.
https://sarabic.ae/20250205/غير-مصر-والأردن-تقرير-يكشف-عن-مناطق-أخرى-يفكر-ترامب-في-تهجير-سكان-غزة-إليها-1097518144.html
https://sarabic.ae/20250208/تقرير-الجيش-الإسرائيلي-يبدأ-بالانسحاب-من-محور-نتساريم-وسط-غزة-1097599440.html
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أخبار المغرب اليوم, الصومال, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, غزة, العالم العربي, الأخبار, دونالد ترامب
أخبار المغرب اليوم, الصومال, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, غزة, العالم العربي, الأخبار, دونالد ترامب

أول تعليق من إسرائيل حول نقل سكان غزة إلى دولة عربية لم يكن اسمها مطروحا

10:37 GMT 09.02.2025
© Sputnik . Ajwad Jradatآلاف الفلسطينيين النازحين يعودون إلى شمال قطاع غزة
آلاف الفلسطينيين النازحين يعودون إلى شمال قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2025
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
كشف القنصل العام لإسرائيل في جنوب غرب المحيط الهادئ، إسرائيل باشار، حقيقة تهجير سكان غزة إلى المملكة.
وذكرت صحيفة هسبريس، أمس السبت، أنه قد أوضح "تصريحاته حول تهجير الفلسطينيين إلى المغرب، لم تكن دقيقة وتأكيد مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد خبر زائف".
صورة جوية التقطتها طائرة بدون طيار تظهر نازحين فلسطينيين يتجمعون مع أمتعتهم بالقرب من حاجز في شارع الرشيد، في انتظار العودة إلى منازلهم في الجزء الشمالي من قطاع غزة، 26 يناير 2025، بعد أيام من دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس حيز التنفيذ. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2025
غير مصر والأردن.. تقرير يكشف عن مناطق أخرى يفكر ترامب في تهجير سكان غزة إليها
5 فبراير, 21:09 GMT
وقال باشار إن "تصريحاتي حول المغرب لم تكن دقيقة".
ونقلت الصحيفة عن يوسف بن دافيد، مدير مكتب الاتصال الإسرائيلي بالمملكة المغربية، أن "تصريح القنصل العام لإسرائيل في جنوب غرب المحيط الهادئ، إسرائيل باشار، لإحدى الوسائل الإعلامية والذي تحدث فيه عن المغرب، تم التأكيد أنه (تصريح) غير دقيق تماما".
وتابع بن دافيد: "نؤكد أن هذا التصريح تم التراجع عنه"، فيما أفادت مصادر من المكتب نفسه أن "هذا الأمر جاء بشائعات بدأت أولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي على خلفية مشروع ترامب بغزة قبل أن تنتشر إلى وسائل الإعلام".
وشددت المصادر على أن العلاقات بين المغرب وإسرائيل تشهد تحولا إيجابيا، آخره تحيين خرائط مكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، لتضم الصحراء المغربية بالكامل"، وفق تعبيرها.
ويوم الأربعاء الماضي، كشفت قناة إسرائيلية عن المناطق التي يفكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نقل سكان قطاع غزة إليها، حيث أوضحت القناة الإسرائيلية الـ 12،أن الرئيس ترامب يفكر في خطة بديلة لمصر والأردن لنقل الأهالي الفلسطينيين من قطاع غزة إليها.
وأكدت القناة أن "صوماليلاند" (أرض الصومال) و"بونتلاند"، ومعهما "المغرب" هي الأماكن المرشحة لاستقبال الفلسطينيين الذين ترغب الإدارة الأمريكية في نقلهم إليها، وأن ما قاله الرئيس ترامب بشأن تهجير سكان غزة ليست تصريحات بل خطط مسبقة.
منظر جوي لفلسطينيين هجروا قسراً نتيجة للهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة لأكثر من 15 شهراً، ينتظرون في نقطة قريبة من ممر نتساريم في شارع الرشيد العودة إلى منازلهم في الشمال بعد اكتمال المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في 26 يناير 2025 في مدينة غزة، قطاع غزة. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2025
تقرير: الجيش الإسرائيلي يبدأ بالانسحاب من محور نتساريم وسط غزة
أمس, 21:40 GMT
وأشارت القناة على موقعها الإلكتروني إلى أن البيت الأبيض يخطط لتهجير سكان غزة إلى مناطق "أرض الصومال وبونتلاند ودولة المغرب"، وبأن "أرض الصومال وبونتلاند" هما إقليمان داخل دولة الصومال غير معترف بهما دوليا كدولتين مستقلتين.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة الأمريكية، ستتولى السيطرة على قطاع غزة وتشرف على إزالة المتفجرات والذخائر وتفكيك المباني المدمرة، مشيرًا إلى أن سكان القطاع يمكنهم العيش في مناطق أخرى "جميلة وآمنة"، بدلاً من الأراضي المدمرة، بحسب زعمه.
وأوضح ترامب أنه درس ملف إدارة غزة "لأشهر طويلة"، مشيرًا بالقول: "هذا القرار لم يُتخذ بسهولة، لكن كل من تحدثت معهم أحبوا الفكرة، وهناك دعم واسع على أعلى المستويات في البلاد".
وكان ترامب قد دعا، سابقا، إلى نقل وتوطين عدد كبير من الفلسطينيين إلى كل من الأردن ومصر و"دول عربية أخرى"، الأمر الذي أثار ردود أفعال فلسطينية وأردنية ومصرية وعربية رافضة لهذا الطرح، ومؤكدة على حق الشعب الفلسطيني في التمسك بأرضه والبقاء فيها.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:20 GMT
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