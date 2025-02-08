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https://sarabic.ae/20250208/تقرير-الجيش-الإسرائيلي-يبدأ-بالانسحاب-من-محور-نتساريم-وسط-غزة-1097599440.html
تقرير: الجيش الإسرائيلي يبدأ بالانسحاب من محور نتساريم وسط غزة
تقرير: الجيش الإسرائيلي يبدأ بالانسحاب من محور نتساريم وسط غزة
سبوتنيك عربي
أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، أن الجيش الإسرائيلي سيبدأ بالانسحاب الكامل من محور نتساريم وسط قطاع غزة هذه الليلة. 08.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-08T21:40+0000
2025-02-08T21:40+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي
الأخبار
حركة حماس
غزة
قطاع غزة
التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
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وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، أن الجيش الإسرائيلي أصدر أمرا بإخلاء محور نتساريم بوسط غزة ضمن تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة "حماس" وتل أبيب في القطاع.وأوضحت الصحيفة أن الفرقة 162 التابعة للجيش الإسرائيلي تعيد انتشارها قرب الحدود وإخلاء محور نتساريم يعني عدم وجود قوات إسرائيلية بشمال القطاع.في وقت توقعت صحيفة "هآرتس"، أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من محور نتساريم بحلول صباح غد الأحد بحسب اتفاق وقف إطلاق النار، مع انسحاب القوات المتبقية إلى المنطقة العازلة في القطاع مما يتيح حرية الحركة من جنوب غزة إلى شمالها.وفي وقت سابق من اليوم السبت، سلمت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، الصليب الأحمر، 3 محتجزين إسرائيليين في إطار اتفاق التبادل بين حركة حماس وإسرائيل.وقال المركز الفلسطيني للإعلام، إن "المحتجزين الإسرائيليين الثلاثة ضمن الدفعة الخامسة من المرحلة الأولى لاتفاق تبادل الأسرى مع إسرائيل"، فيما أكد الجيش الإسرائيلي، أن "الرهائن الثلاثة دخلوا نقطة الالتقاء مع القوات الإسرائيلية داخل قطاع غزة".وينص الاتفاق في مرحلته الأولى، التي تستمر لمدة 6 أسابيع (42 يومًا)، على وقف إطلاق النار وإطلاق سراح 33 رهينة إسرائيلية، فيما سيسمح يوميًا لـ50 جريحًا فلسطينيًا من العسكريين بالمرور إلى مصر للعلاج، بمرافقة 3 من أفراد عائلة كل جريح.كما تلتزم إسرائيل بإطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين من ذوي الأحكام العالية والمؤبدة، بالإضافة إلى إدخال 600 شاحنة مساعدات إغاثية يوميًا إلى قطاع غزة.وشارك في المفاوضات، إلى جانب المسؤولين القطريين والمصريين، ممثلون عن الإدارة الأمريكية السابقة (الرئيس السابق جو بايدن)، إضافة إلى ممثل عن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (قبل تنصيبه).ودخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ ظهر الأحد، 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، وذلك بعد حرب مدمرة شنتها القوات الإسرائيلية على قطاع غزة استمرت لأكثر من 15 شهرًا، وأسفرت عن سقوط أكثر من 200 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح ومفقود.ومنذ يوم الاثنين 27 يناير الماضي، بدأ الفلسطينيون النازحون من شمال قطاع غزة إلى جنوبه بالعودة إلى منازلهم التي هُجّروا منها منذ ما يقارب 15 شهرًا، حيث شهد شارع "الرشيد" (البحر) تدفق مئات الآلاف من النازحين سيرًا على الأقدام نحو شمال القطاع.
https://sarabic.ae/20250208/تقرير-نتنياهو-وجه-بإرسال-وفد-المفاوضات-اليوم-إلى-قطر-لاستكمال-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-1097595982.html
https://sarabic.ae/20250205/قيادي-في-حركة-حماس-لـ-سبوتنيك-غزة-التي-ركّعت-إسرائيل-قادرة-على-إفشال-خطط-ترامب-1097507730.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, حركة حماس, غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, حركة حماس, غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل

تقرير: الجيش الإسرائيلي يبدأ بالانسحاب من محور نتساريم وسط غزة

21:40 GMT 08.02.2025
© AP Photo / Mohammad Abu Samraمنظر جوي لفلسطينيين هجروا قسراً نتيجة للهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة لأكثر من 15 شهراً، ينتظرون في نقطة قريبة من ممر نتساريم في شارع الرشيد العودة إلى منازلهم في الشمال بعد اكتمال المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في 26 يناير 2025 في مدينة غزة، قطاع غزة.
منظر جوي لفلسطينيين هجروا قسراً نتيجة للهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة لأكثر من 15 شهراً، ينتظرون في نقطة قريبة من ممر نتساريم في شارع الرشيد العودة إلى منازلهم في الشمال بعد اكتمال المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في 26 يناير 2025 في مدينة غزة، قطاع غزة. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2025
© AP Photo / Mohammad Abu Samra
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أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، أن الجيش الإسرائيلي سيبدأ بالانسحاب الكامل من محور نتساريم وسط قطاع غزة هذه الليلة.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، أن الجيش الإسرائيلي أصدر أمرا بإخلاء محور نتساريم بوسط غزة ضمن تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة "حماس" وتل أبيب في القطاع.
وأوضحت الصحيفة أن الفرقة 162 التابعة للجيش الإسرائيلي تعيد انتشارها قرب الحدود وإخلاء محور نتساريم يعني عدم وجود قوات إسرائيلية بشمال القطاع.
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2025
تقرير: نتنياهو وجه بإرسال وفد المفاوضات اليوم إلى قطر لاستكمال اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
17:04 GMT
في وقت توقعت صحيفة "هآرتس"، أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من محور نتساريم بحلول صباح غد الأحد بحسب اتفاق وقف إطلاق النار، مع انسحاب القوات المتبقية إلى المنطقة العازلة في القطاع مما يتيح حرية الحركة من جنوب غزة إلى شمالها.
وفي وقت سابق من اليوم السبت، سلمت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، الصليب الأحمر، 3 محتجزين إسرائيليين في إطار اتفاق التبادل بين حركة حماس وإسرائيل.
وقال المركز الفلسطيني للإعلام، إن "المحتجزين الإسرائيليين الثلاثة ضمن الدفعة الخامسة من المرحلة الأولى لاتفاق تبادل الأسرى مع إسرائيل"، فيما أكد الجيش الإسرائيلي، أن "الرهائن الثلاثة دخلوا نقطة الالتقاء مع القوات الإسرائيلية داخل قطاع غزة".
وينص الاتفاق في مرحلته الأولى، التي تستمر لمدة 6 أسابيع (42 يومًا)، على وقف إطلاق النار وإطلاق سراح 33 رهينة إسرائيلية، فيما سيسمح يوميًا لـ50 جريحًا فلسطينيًا من العسكريين بالمرور إلى مصر للعلاج، بمرافقة 3 من أفراد عائلة كل جريح.
كما تلتزم إسرائيل بإطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين من ذوي الأحكام العالية والمؤبدة، بالإضافة إلى إدخال 600 شاحنة مساعدات إغاثية يوميًا إلى قطاع غزة.
وشارك في المفاوضات، إلى جانب المسؤولين القطريين والمصريين، ممثلون عن الإدارة الأمريكية السابقة (الرئيس السابق جو بايدن)، إضافة إلى ممثل عن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (قبل تنصيبه).
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2025
قيادي في حركة حماس لـ "سبوتنيك": غزة التي "ركّعت" إسرائيل قادرة على إفشال خطط ترامب
5 فبراير, 14:56 GMT
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ ظهر الأحد، 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، وذلك بعد حرب مدمرة شنتها القوات الإسرائيلية على قطاع غزة استمرت لأكثر من 15 شهرًا، وأسفرت عن سقوط أكثر من 200 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح ومفقود.
ومنذ يوم الاثنين 27 يناير الماضي، بدأ الفلسطينيون النازحون من شمال قطاع غزة إلى جنوبه بالعودة إلى منازلهم التي هُجّروا منها منذ ما يقارب 15 شهرًا، حيث شهد شارع "الرشيد" (البحر) تدفق مئات الآلاف من النازحين سيرًا على الأقدام نحو شمال القطاع.
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