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تقرير: نتنياهو وجه بإرسال وفد المفاوضات اليوم إلى قطر لاستكمال اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
تقرير: نتنياهو وجه بإرسال وفد المفاوضات اليوم إلى قطر لاستكمال اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
سبوتنيك عربي
وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، بإرسال بإرسال وفد المفاوضات إلى الدوحة لمناقشة تفاصيل فنية في الاتفاق الموقع مع حركة "حماس". 08.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-08T17:04+0000
2025-02-08T17:04+0000
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وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، بأن نتنياهو وجه بإرسال وفد المفاوضات إلى الدوحة بمشاركة مسؤول ملف الأسرى والمفقودين، بدعوى استكمال تفاصيل فنية في اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.ونقلت القناة الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني عن مصدر سياسي، أن وفدا تفاوضيا إسرائيليا سيتوجه إلى الدوحة اليوم السبت، لبحث التفاصيل الفنية للاتفاق.وأكدت أنه من المقرر أن يعقد رئيس الوزراء نتنياهو اجتماعا للحكومة بشأن مفاوضات المرحلة الثانية من الصفقة عند عودته إلى إسرائيل.وفي وقت سابق من اليوم السبت، سلمت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، الصليب الأحمر، 3 محتجزين إسرائيليين في إطار اتفاق التبادل بين حركة حماس وإسرائيل.وقال المركز الفلسطيني للإعلام، إن "المحتجزين الإسرائيليين الثلاثة ضمن الدفعة الخامسة من المرحلة الأولى لاتفاق تبادل الأسرى مع إسرائيل"، فيما أكد الجيش الإسرائيلي، أن "الرهائن الثلاثة دخلوا نقطة الالتقاء مع القوات الإسرائيلية داخل قطاع غزة".وينص الاتفاق في مرحلته الأولى، التي تستمر لمدة 6 أسابيع (42 يومًا)، على وقف إطلاق النار وإطلاق سراح 33 رهينة إسرائيلية، فيما سيسمح يوميًا لـ50 جريحًا فلسطينيًا من العسكريين بالمرور إلى مصر للعلاج، بمرافقة 3 من أفراد عائلة كل جريح.كما تلتزم إسرائيل بإطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين من ذوي الأحكام العالية والمؤبدة، بالإضافة إلى إدخال 600 شاحنة مساعدات إغاثية يوميًا إلى قطاع غزة.وشارك في المفاوضات، إلى جانب المسؤولين القطريين والمصريين، ممثلون عن الإدارة الأمريكية السابقة (الرئيس السابق جو بايدن)، إضافة إلى ممثل عن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (قبل تنصيبه).ودخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ ظهر الأحد، 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، وذلك بعد حرب مدمرة شنتها القوات الإسرائيلية على قطاع غزة استمرت لأكثر من 15 شهرًا، وأسفرت عن سقوط أكثر من 200 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح ومفقود.ومنذ يوم الاثنين 27 يناير الماضي، بدأ الفلسطينيون النازحون من شمال قطاع غزة إلى جنوبه بالعودة إلى منازلهم التي هُجّروا منها منذ ما يقارب 15 شهرًا، حيث شهد شارع "الرشيد" (البحر) تدفق مئات الآلاف من النازحين سيرًا على الأقدام نحو شمال القطاع.
https://sarabic.ae/20250208/حماس-لن-نسمح-للقوات-الأمريكية-بدخول-غزة-تحت-أي-ظرف-1097584468.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم

تقرير: نتنياهو وجه بإرسال وفد المفاوضات اليوم إلى قطر لاستكمال اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

17:04 GMT 08.02.2025
© AP Photo / Yariv Katzرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2025
© AP Photo / Yariv Katz
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وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، بإرسال بإرسال وفد المفاوضات إلى الدوحة لمناقشة تفاصيل فنية في الاتفاق الموقع مع حركة "حماس".
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، بأن نتنياهو وجه بإرسال وفد المفاوضات إلى الدوحة بمشاركة مسؤول ملف الأسرى والمفقودين، بدعوى استكمال تفاصيل فنية في اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
ونقلت القناة الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني عن مصدر سياسي، أن وفدا تفاوضيا إسرائيليا سيتوجه إلى الدوحة اليوم السبت، لبحث التفاصيل الفنية للاتفاق.
وأكدت أنه من المقرر أن يعقد رئيس الوزراء نتنياهو اجتماعا للحكومة بشأن مفاوضات المرحلة الثانية من الصفقة عند عودته إلى إسرائيل.
مقاتلون من كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أثناء الإفراج عن رهائن إسرائيليين بموجب اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في قطاع مدينة غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2025
"حماس": لن نسمح للقوات الأمريكية بدخول غزة تحت أي ظرف
07:45 GMT
وفي وقت سابق من اليوم السبت، سلمت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، الصليب الأحمر، 3 محتجزين إسرائيليين في إطار اتفاق التبادل بين حركة حماس وإسرائيل.
وقال المركز الفلسطيني للإعلام، إن "المحتجزين الإسرائيليين الثلاثة ضمن الدفعة الخامسة من المرحلة الأولى لاتفاق تبادل الأسرى مع إسرائيل"، فيما أكد الجيش الإسرائيلي، أن "الرهائن الثلاثة دخلوا نقطة الالتقاء مع القوات الإسرائيلية داخل قطاع غزة".
وينص الاتفاق في مرحلته الأولى، التي تستمر لمدة 6 أسابيع (42 يومًا)، على وقف إطلاق النار وإطلاق سراح 33 رهينة إسرائيلية، فيما سيسمح يوميًا لـ50 جريحًا فلسطينيًا من العسكريين بالمرور إلى مصر للعلاج، بمرافقة 3 من أفراد عائلة كل جريح.
كما تلتزم إسرائيل بإطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين من ذوي الأحكام العالية والمؤبدة، بالإضافة إلى إدخال 600 شاحنة مساعدات إغاثية يوميًا إلى قطاع غزة.
وشارك في المفاوضات، إلى جانب المسؤولين القطريين والمصريين، ممثلون عن الإدارة الأمريكية السابقة (الرئيس السابق جو بايدن)، إضافة إلى ممثل عن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (قبل تنصيبه).
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2025
إعلام: مقترح نتنياهو للمرحلة الثانية من هدنة غزة يتضمن تنازل "حماس" عن حكم القطاع
6 فبراير, 21:48 GMT
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ ظهر الأحد، 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، وذلك بعد حرب مدمرة شنتها القوات الإسرائيلية على قطاع غزة استمرت لأكثر من 15 شهرًا، وأسفرت عن سقوط أكثر من 200 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح ومفقود.
ومنذ يوم الاثنين 27 يناير الماضي، بدأ الفلسطينيون النازحون من شمال قطاع غزة إلى جنوبه بالعودة إلى منازلهم التي هُجّروا منها منذ ما يقارب 15 شهرًا، حيث شهد شارع "الرشيد" (البحر) تدفق مئات الآلاف من النازحين سيرًا على الأقدام نحو شمال القطاع.
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