https://sarabic.ae/20250205/بعد-خطة-غزة-ترامب-يجهز-لمفاجأة-ثقيلة-في-دولة-عربية-1097509186.html

بعد "خطة غزة".. ترامب يجهز لمفاجأة ثقيلة في دولة عربية

بعد "خطة غزة".. ترامب يجهز لمفاجأة ثقيلة في دولة عربية

سبوتنيك عربي

كشفت وسائل إعلام أمريكية، أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، تُعد خططاً لسحب جميع قواتها من سوريا، وذلك بعد أن أعرب الرئيس دونالد ترامب، ومسؤولون مقربون... 05.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-05T15:55+0000

2025-02-05T15:55+0000

2025-02-05T15:55+0000

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وأفادت التقارير الأمريكية بأن مسؤولي البنتاغون شرعوا في وضع خطط للانسحاب الكامل من سوريا، والذي قد يتم خلال فترة تتراوح بين 30 إلى 90 يوماً.وفي سياق متصل، زار مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي مايك والتز، مقر القيادة المركزية للجيش الأمريكي في فلوريدا، يوم الجمعة الماضية، حيث تلقى إحاطات من كبار المسؤولين العسكريين حول الوضع في الشرق الأوسط.من ناحية أخرى، أوضح مسؤول كبير في البيت الأبيض، أن "التخفيض المحتمل للقوات الأمريكية في سوريا، لم يكن موضوع الإحاطة أو الغرض من زيارة والتز"، مؤكداً أن زيارته تهدف إلى فهم "عقلية المنطقة بأكملها".يأتي ذلك في الوقت الذي أعرب فيه مسؤولون أمريكيون كبار، في الماضي، عن مخاوفهم من احتمال عودة نشاط تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عدة) في سوريا، ووفقاً لمصادر متعددة، ساعدت المخابرات الأمريكية في منع هجوم كان التنظيم يُخطط لتنفيذه على مزار شيعي بالقرب من دمشق.وأكد كبار المسؤولين أن هذا التعاون لا يعني دعم الحكومة السورية، لكنه يُشكك في قدرة النظام على السيطرة الفعالة على البلاد والتحرك ضد "داعش".وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة ستتولى السيطرة على قطاع غزة وتشرف على إزالة المتفجرات والذخائر وتفكيك المباني المدمرة، مشيرًا إلى أن سكان القطاع يمكنهم العيش في مناطق أخرى "جميلة وآمنة" بدلاً من الأراضي المدمرة.وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن "الولايات المتحدة ستسيطر على قطاع غزة وتعمل على تفكيك المتفجرات وإزالة الأنقاض، كما ستوفر الرعاية الاجتماعية وفرص عمل لا حصر لها لسكان المنطقة".وأوضح أنه درس ملف إدارة غزة "لأشهر طويلة"، مشيرًا إلى أن "هذا القرار لم يُتخذ بسهولة، لكن كل من تحدثت معهم أحبوا الفكرة، وهناك دعم واسع على أعلى المستويات في البلاد".

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