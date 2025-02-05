بعد "خطة غزة".. ترامب يجهز لمفاجأة ثقيلة في دولة عربية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بعد زيارة الشرع للرياض ما هي آفاق العلاقات بين السعودية وسوريا
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
من الملعب
أرسنال يدك شباك السيتي بخماسية وصدارة ريال مدريد مهددة
10:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: إيران تهدد بأن أي محاولة لضرب أراضيها سيجر المنطقة برمتها إلى حرب طويلة
10:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
11:03 GMT
57 د
مساحة حرة
أسباب توجه الجزائر لمراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
12:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:50 GMT
10 د
لقاء سبوتنيك
سوريا وتحديات بناء دولة جديدة بكل مؤسساتها مع ترقب محيطها العربي والدولي
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: السعودية وتركيا قوتان للشرع في الإقليم
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
أي مصير ينتظر المنطقة بعد لقاء ترامب – نتنياهو
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل بدأت الحرب التجارية بين أوروبا وواشنطن؟
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل بدأت الحرب التجارية بين أوروبا وواشنطن؟
09:18 GMT
29 د
ملفات ساخنة
أي مصير ينتظر المنطقة بعد لقاء ترامب – نتنياهو
10:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:33 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: إيران تهدد بأن أي محاولة لضرب أراضيها سيجر المنطقة برمتها إلى حرب طويلة
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
11:33 GMT
27 د
من الملعب
أرسنال يدك شباك السيتي بخماسية وصدارة ريال مدريد مهددة
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الشاعر يوسف برودسكي... أصغر حاصل على جائزة نوبل
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
13:03 GMT
14 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
13:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
13:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبيرة: غزة والضفة تبادل هدايا بين ترامب ونتنياهو
17:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
بوتين وترمب.. لقاء مرتقب لإنهاء التوترات الدولية
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250205/بعد-خطة-غزة-ترامب-يجهز-لمفاجأة-ثقيلة-في-دولة-عربية-1097509186.html
بعد "خطة غزة".. ترامب يجهز لمفاجأة ثقيلة في دولة عربية
بعد "خطة غزة".. ترامب يجهز لمفاجأة ثقيلة في دولة عربية
سبوتنيك عربي
كشفت وسائل إعلام أمريكية، أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، تُعد خططاً لسحب جميع قواتها من سوريا، وذلك بعد أن أعرب الرئيس دونالد ترامب، ومسؤولون مقربون... 05.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-05T15:55+0000
2025-02-05T15:55+0000
العالم
العالم العربي
دونالد ترامب
أخبار سوريا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/16/1097034158_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_912d8771416f386de3832b007c4d18e4.jpg
وأفادت التقارير الأمريكية بأن مسؤولي البنتاغون شرعوا في وضع خطط للانسحاب الكامل من سوريا، والذي قد يتم خلال فترة تتراوح بين 30 إلى 90 يوماً.وفي سياق متصل، زار مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي مايك والتز، مقر القيادة المركزية للجيش الأمريكي في فلوريدا، يوم الجمعة الماضية، حيث تلقى إحاطات من كبار المسؤولين العسكريين حول الوضع في الشرق الأوسط.من ناحية أخرى، أوضح مسؤول كبير في البيت الأبيض، أن "التخفيض المحتمل للقوات الأمريكية في سوريا، لم يكن موضوع الإحاطة أو الغرض من زيارة والتز"، مؤكداً أن زيارته تهدف إلى فهم "عقلية المنطقة بأكملها".يأتي ذلك في الوقت الذي أعرب فيه مسؤولون أمريكيون كبار، في الماضي، عن مخاوفهم من احتمال عودة نشاط تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عدة) في سوريا، ووفقاً لمصادر متعددة، ساعدت المخابرات الأمريكية في منع هجوم كان التنظيم يُخطط لتنفيذه على مزار شيعي بالقرب من دمشق.وأكد كبار المسؤولين أن هذا التعاون لا يعني دعم الحكومة السورية، لكنه يُشكك في قدرة النظام على السيطرة الفعالة على البلاد والتحرك ضد "داعش".وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة ستتولى السيطرة على قطاع غزة وتشرف على إزالة المتفجرات والذخائر وتفكيك المباني المدمرة، مشيرًا إلى أن سكان القطاع يمكنهم العيش في مناطق أخرى "جميلة وآمنة" بدلاً من الأراضي المدمرة.وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن "الولايات المتحدة ستسيطر على قطاع غزة وتعمل على تفكيك المتفجرات وإزالة الأنقاض، كما ستوفر الرعاية الاجتماعية وفرص عمل لا حصر لها لسكان المنطقة".وأوضح أنه درس ملف إدارة غزة "لأشهر طويلة"، مشيرًا إلى أن "هذا القرار لم يُتخذ بسهولة، لكن كل من تحدثت معهم أحبوا الفكرة، وهناك دعم واسع على أعلى المستويات في البلاد".
https://sarabic.ae/20250204/أردوغان-سنرفع-العلاقات-مع-سوريا-إلى-المستوى-الاستراتيجي-1097479420.html
https://sarabic.ae/20250204/الرئيس-الإيراني-موقفنا-من-سوريا-هو-تشكيل-حكومة-شاملة-تمثل--أبناء-الشعب-كافة-1097458837.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/16/1097034158_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_befb2789766ae1746a9fee347e873ad1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, العالم العربي, دونالد ترامب, أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار
العالم, العالم العربي, دونالد ترامب, أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار

بعد "خطة غزة".. ترامب يجهز لمفاجأة ثقيلة في دولة عربية

15:55 GMT 05.02.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinsonالرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
تابعنا عبر
كشفت وسائل إعلام أمريكية، أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، تُعد خططاً لسحب جميع قواتها من سوريا، وذلك بعد أن أعرب الرئيس دونالد ترامب، ومسؤولون مقربون منه عن رغبتهم في إنهاء الوجود العسكري الأمريكي في البلاد.
وأفادت التقارير الأمريكية بأن مسؤولي البنتاغون شرعوا في وضع خطط للانسحاب الكامل من سوريا، والذي قد يتم خلال فترة تتراوح بين 30 إلى 90 يوماً.
وفي سياق متصل، زار مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي مايك والتز، مقر القيادة المركزية للجيش الأمريكي في فلوريدا، يوم الجمعة الماضية، حيث تلقى إحاطات من كبار المسؤولين العسكريين حول الوضع في الشرق الأوسط.
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2025
أردوغان: سنرفع العلاقات مع سوريا إلى المستوى الاستراتيجي
أمس, 19:35 GMT
من ناحية أخرى، أوضح مسؤول كبير في البيت الأبيض، أن "التخفيض المحتمل للقوات الأمريكية في سوريا، لم يكن موضوع الإحاطة أو الغرض من زيارة والتز"، مؤكداً أن زيارته تهدف إلى فهم "عقلية المنطقة بأكملها".
يأتي ذلك في الوقت الذي أعرب فيه مسؤولون أمريكيون كبار، في الماضي، عن مخاوفهم من احتمال عودة نشاط تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عدة) في سوريا، ووفقاً لمصادر متعددة، ساعدت المخابرات الأمريكية في منع هجوم كان التنظيم يُخطط لتنفيذه على مزار شيعي بالقرب من دمشق.
وأكد كبار المسؤولين أن هذا التعاون لا يعني دعم الحكومة السورية، لكنه يُشكك في قدرة النظام على السيطرة الفعالة على البلاد والتحرك ضد "داعش".
الرئیس الإيراني، مسعود بزشكیان - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2025
الرئيس الإيراني: موقفنا من سوريا هو تشكيل حكومة شاملة تمثل أبناء الشعب كافة
أمس, 11:41 GMT
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة ستتولى السيطرة على قطاع غزة وتشرف على إزالة المتفجرات والذخائر وتفكيك المباني المدمرة، مشيرًا إلى أن سكان القطاع يمكنهم العيش في مناطق أخرى "جميلة وآمنة" بدلاً من الأراضي المدمرة.
وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن "الولايات المتحدة ستسيطر على قطاع غزة وتعمل على تفكيك المتفجرات وإزالة الأنقاض، كما ستوفر الرعاية الاجتماعية وفرص عمل لا حصر لها لسكان المنطقة".
وأوضح أنه درس ملف إدارة غزة "لأشهر طويلة"، مشيرًا إلى أن "هذا القرار لم يُتخذ بسهولة، لكن كل من تحدثت معهم أحبوا الفكرة، وهناك دعم واسع على أعلى المستويات في البلاد".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня БМ-21 Град Центрального военного округа ведет огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:46 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала