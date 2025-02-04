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أردوغان: سنرفع العلاقات مع سوريا إلى المستوى الاستراتيجي

أردوغان: سنرفع العلاقات مع سوريا إلى المستوى الاستراتيجي

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، أن أنقرة ستعمل على رفع العلاقات مع دمشق إلى مستوى استراتيجي، وتحقيق الأمن والاستقرار الاقتصادي في سوريا. 04.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-04T19:35+0000

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2025-02-04T19:35+0000

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وقال أردوغان خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع: "الشعب السوري أصبح حرا في توجيه مستقبله ووقفنا إلى جانبه في الأوقات العصيبة وسنستمر في الوقوف إلى جانبه". وأضاف: "العقوبات الغربية على سوريا تقف حجر عثرة أمام نهضتها وجاهزون لدعم سوريا في المرحلة الجديدة".وتابع: "ناقشنا الخطوات المشتركة ضد التنظيم الإرهابي والانفصالي والموالين له في شمال شرق سوريا، ومستعدون لتقديم جميع الدعم اللازم لسوريا في مكافحة المنظمات الإرهابية بما فيها "داعش" (محظور في روسيا ودول عدة) وحزب العمال الكردستاني".وأكد أنه ناقش مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي السورية وفقاً لاتفاق فض الاشتباك بين البلدين.وتابع: "العلاقة بين سوريا وتركيا ممتدة عبر التاريخ والجغرافيا وندعو الرئيس أردوغان إلى زيارة سوريا في أقرب فرصة ممكنة".وتأتي زيارة الشرع إلى تركيا بعد زيارته الرسمية الخارجية الأولى إلى السعودية، ووصل إلى تركيا برفقة وزير خارجيته أسعد الشيباني في أول زيارة سيلتقي خلالها الرئيس رجب طيب أردوغان.لافروف: الحوار في سوريا "لا يسير بشكل جيد" وهناك مشاكل لدى السلطاتالرئيس الإيراني: موقفنا من سوريا هو تشكيل حكومة شاملة تمثل أبناء الشعب كافة

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أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي