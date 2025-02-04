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أردوغان: سنرفع العلاقات مع سوريا إلى المستوى الاستراتيجي
أردوغان: سنرفع العلاقات مع سوريا إلى المستوى الاستراتيجي
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، أن أنقرة ستعمل على رفع العلاقات مع دمشق إلى مستوى استراتيجي، وتحقيق الأمن والاستقرار الاقتصادي في سوريا. 04.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-04T19:35+0000
2025-02-04T19:35+0000
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وقال أردوغان خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع: "الشعب السوري أصبح حرا في توجيه مستقبله ووقفنا إلى جانبه في الأوقات العصيبة وسنستمر في الوقوف إلى جانبه". وأضاف: "العقوبات الغربية على سوريا تقف حجر عثرة أمام نهضتها وجاهزون لدعم سوريا في المرحلة الجديدة".وتابع: "ناقشنا الخطوات المشتركة ضد التنظيم الإرهابي والانفصالي والموالين له في شمال شرق سوريا، ومستعدون لتقديم جميع الدعم اللازم لسوريا في مكافحة المنظمات الإرهابية بما فيها "داعش" (محظور في روسيا ودول عدة) وحزب العمال الكردستاني".وأكد أنه ناقش مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي السورية وفقاً لاتفاق فض الاشتباك بين البلدين.وتابع: "العلاقة بين سوريا وتركيا ممتدة عبر التاريخ والجغرافيا وندعو الرئيس أردوغان إلى زيارة سوريا في أقرب فرصة ممكنة".وتأتي زيارة الشرع إلى تركيا بعد زيارته الرسمية الخارجية الأولى إلى السعودية، ووصل إلى تركيا برفقة وزير خارجيته أسعد الشيباني في أول زيارة سيلتقي خلالها الرئيس رجب طيب أردوغان.لافروف: الحوار في سوريا "لا يسير بشكل جيد" وهناك مشاكل لدى السلطاتالرئيس الإيراني: موقفنا من سوريا هو تشكيل حكومة شاملة تمثل أبناء الشعب كافة
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أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي

أردوغان: سنرفع العلاقات مع سوريا إلى المستوى الاستراتيجي

19:35 GMT 04.02.2025
© AP Photoالرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، أن أنقرة ستعمل على رفع العلاقات مع دمشق إلى مستوى استراتيجي، وتحقيق الأمن والاستقرار الاقتصادي في سوريا.
وقال أردوغان خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع: "الشعب السوري أصبح حرا في توجيه مستقبله ووقفنا إلى جانبه في الأوقات العصيبة وسنستمر في الوقوف إلى جانبه".

وتابع: "ستشهد الفترة المقبلة كثافة في الزيارات واللقاءات مع الجانب السوري وسنرفع العلاقات إلى المستوى الاستراتيجي".

وأضاف: "العقوبات الغربية على سوريا تقف حجر عثرة أمام نهضتها وجاهزون لدعم سوريا في المرحلة الجديدة".
الشرع يصل أنقرة ويلتقي أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2025
في ثاني زيارة خارجية... الشرع يصل أنقرة ويلتقي أردوغان... صور وفيديو
15:42 GMT
وتابع: "ناقشنا الخطوات المشتركة ضد التنظيم الإرهابي والانفصالي والموالين له في شمال شرق سوريا، ومستعدون لتقديم جميع الدعم اللازم لسوريا في مكافحة المنظمات الإرهابية بما فيها "داعش" (محظور في روسيا ودول عدة) وحزب العمال الكردستاني".

وفي السياق ذاته، قال الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع: "الشعب السوري لن ينسى ما قدمته تركيا لسوريا طيلة السنوات الماضية، وأن اليوم هناك علاقات أخوية متميزة بين البلدين ونؤكد على تحويلها إلى شراكة استراتيجية عميقة في كافة المجالات".

وأكد أنه ناقش مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي السورية وفقاً لاتفاق فض الاشتباك بين البلدين.
علم تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2025
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12:44 GMT
وتابع: "العلاقة بين سوريا وتركيا ممتدة عبر التاريخ والجغرافيا وندعو الرئيس أردوغان إلى زيارة سوريا في أقرب فرصة ممكنة".

وفي وقت سابق من اليوم، وصل الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، إلى العاصمة التركية أنقرة حيث سيلتقي خلالها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

وتأتي زيارة الشرع إلى تركيا بعد زيارته الرسمية الخارجية الأولى إلى السعودية، ووصل إلى تركيا برفقة وزير خارجيته أسعد الشيباني في أول زيارة سيلتقي خلالها الرئيس رجب طيب أردوغان.
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