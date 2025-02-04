https://sarabic.ae/20250204/لافروف-الحوار-في-سوريا-لا-يسير-بشكل-جيد-وهناك-مشاكل-لدى-السلطات-1097456142.html
لافروف: الحوار في سوريا "لا يسير بشكل جيد" وهناك مشاكل لدى السلطات
لافروف: الحوار في سوريا "لا يسير بشكل جيد" وهناك مشاكل لدى السلطات
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، بأن موسكو ترى أن هناك مشاكل لدى السلطات السورية الجديدة، التي يمثلها الآن أحمد الشرع، مشيرًا إلى أن... 04.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-04T11:14+0000
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وقال لافروف خلال مشاركته في مؤتمر الشرق الأوسط الرابع عشر لنادي "فالداي" للحوار: "في سوريا، هناك مشاكل كبيرة، بما فيها المشكلة مع الحكومة التي يمثلها الآن الزعيم أحمد الشرع، بينها وبين تلك المجموعات التي كانت جزءًا من هذا الهيكل، بعد تغير السلطة في سوريا".وفي السياق ذاته، أكد لافروف أن محاولات "إبعاد" روسيا والصين وإيران عن سوريا لا تتماشى مع النوايا الحسنة، مشيرا إلى أن الغرب يريد تنحية هذه الدول جانبا.وقال: "محاولات إبعاد روسيا والصين وإيران عن عملية الدعم الخارجي للتسوية السورية لا يمكن أن تكون مدفوعة بالنوايا الحسنة، لكنها تكشف مع ذلك عن خطط الغرب لدفع منافسيه للتنحي جانبًا".وفي وقت سابق من اليوم، صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بأن هناك إشارات حول ظهور مشاكل في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين "حماس" وإسرائيل.وينعقد المؤتمر في موسكو يومي 4 و5 فبراير/ شباط، حيث سيناقش المتحدثون آخر التطورات في الشرق الأوسط، مثل تصاعد الوضع في سوريا، والخلاف المتفاقم بين إيران وإسرائيل، والصراع في قطاع غزة والأزمة في البحر الأحمر.افتتاح مؤتمر "فالداي" الـ14 حول الشرق الأوسط في موسكو... فيديو
https://sarabic.ae/20250204/بث-مباشر-لافروف-يتحدث-خلال-مؤتمر-فالداي-الـ14-حول-الشرق-الأوسط-فيديو-1097453276.html
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العالم العربي, أخبار الشرق الأوسط, أخبار سوريا اليوم, روسيا, الصين, إيران, مؤتمر فالداي
العالم العربي, أخبار الشرق الأوسط, أخبار سوريا اليوم, روسيا, الصين, إيران, مؤتمر فالداي
لافروف: الحوار في سوريا "لا يسير بشكل جيد" وهناك مشاكل لدى السلطات
صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، بأن موسكو ترى أن هناك مشاكل لدى السلطات السورية الجديدة، التي يمثلها الآن أحمد الشرع، مشيرًا إلى أن الحوار والتفاهم داخل البلاد "لم ينجحا بشكل جيد".
وقال لافروف خلال مشاركته في مؤتمر الشرق الأوسط الرابع عشر لنادي "فالداي" للحوار: "في سوريا، هناك مشاكل كبيرة، بما فيها المشكلة مع الحكومة التي يمثلها الآن الزعيم أحمد الشرع، بينها وبين تلك المجموعات التي كانت جزءًا من هذا الهيكل، بعد تغير السلطة في سوريا".
وتابع: "لم ينجح الحوار والتفاهم بشكل جيد هناك، من الضروري تعزيز الحوار الوطني بشكل نشط وبناء، وليس محاولة تسجيل نقاط جيوسياسية، بل التفكير في مستقبل الشعب السوري، لهذا من الضروري توحيد جهود جميع الأطراف الخارجية".
وفي السياق ذاته، أكد لافروف أن محاولات "إبعاد" روسيا والصين وإيران عن سوريا لا تتماشى مع النوايا الحسنة، مشيرا إلى أن الغرب يريد تنحية هذه الدول جانبا.
وقال: "محاولات إبعاد روسيا والصين وإيران عن عملية الدعم الخارجي للتسوية السورية لا يمكن أن تكون مدفوعة بالنوايا الحسنة، لكنها تكشف مع ذلك عن خطط الغرب لدفع منافسيه للتنحي جانبًا".
وفي وقت سابق من اليوم، صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بأن هناك إشارات حول ظهور مشاكل في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين "حماس" وإسرائيل.
وقال لافروف إن هناك مؤشرات على مشاكل في المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بسبب عدم رضا إسرائيل عن أفعال "حماس" في المرحلة الأولى من الهدنة.
وينعقد المؤتمر في موسكو يومي 4 و5 فبراير/ شباط، حيث سيناقش المتحدثون آخر التطورات في الشرق الأوسط، مثل تصاعد الوضع في سوريا، والخلاف المتفاقم بين إيران وإسرائيل، والصراع في قطاع غزة والأزمة في البحر الأحمر.