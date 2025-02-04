https://sarabic.ae/20250204/لافروف-الحوار-في-سوريا-لا-يسير-بشكل-جيد-وهناك-مشاكل-لدى-السلطات-1097456142.html

لافروف: الحوار في سوريا "لا يسير بشكل جيد" وهناك مشاكل لدى السلطات

لافروف: الحوار في سوريا "لا يسير بشكل جيد" وهناك مشاكل لدى السلطات

سبوتنيك عربي

صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، بأن موسكو ترى أن هناك مشاكل لدى السلطات السورية الجديدة، التي يمثلها الآن أحمد الشرع، مشيرًا إلى أن... 04.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-04T11:14+0000

2025-02-04T11:14+0000

2025-02-04T11:14+0000

العالم العربي

أخبار الشرق الأوسط

أخبار سوريا اليوم

روسيا

الصين

إيران

مؤتمر فالداي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/04/1097456262_0:0:3154:1774_1920x0_80_0_0_45fec2ce3328f0bdebc4205906a4d72a.jpg

وقال لافروف خلال مشاركته في مؤتمر الشرق الأوسط الرابع عشر لنادي "فالداي" للحوار: "في سوريا، هناك مشاكل كبيرة، بما فيها المشكلة مع الحكومة التي يمثلها الآن الزعيم أحمد الشرع، بينها وبين تلك المجموعات التي كانت جزءًا من هذا الهيكل، بعد تغير السلطة في سوريا".وفي السياق ذاته، أكد لافروف أن محاولات "إبعاد" روسيا والصين وإيران عن سوريا لا تتماشى مع النوايا الحسنة، مشيرا إلى أن الغرب يريد تنحية هذه الدول جانبا.وقال: "محاولات إبعاد روسيا والصين وإيران عن عملية الدعم الخارجي للتسوية السورية لا يمكن أن تكون مدفوعة بالنوايا الحسنة، لكنها تكشف مع ذلك عن خطط الغرب لدفع منافسيه للتنحي جانبًا".وفي وقت سابق من اليوم، صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بأن هناك إشارات حول ظهور مشاكل في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين "حماس" وإسرائيل.وينعقد المؤتمر في موسكو يومي 4 و5 فبراير/ شباط، حيث سيناقش المتحدثون آخر التطورات في الشرق الأوسط، مثل تصاعد الوضع في سوريا، والخلاف المتفاقم بين إيران وإسرائيل، والصراع في قطاع غزة والأزمة في البحر الأحمر.افتتاح مؤتمر "فالداي" الـ14 حول الشرق الأوسط في موسكو... فيديو

https://sarabic.ae/20250204/بث-مباشر-لافروف-يتحدث-خلال-مؤتمر-فالداي-الـ14-حول-الشرق-الأوسط-فيديو-1097453276.html

الصين

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, أخبار الشرق الأوسط, أخبار سوريا اليوم, روسيا, الصين, إيران, مؤتمر فالداي