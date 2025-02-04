https://sarabic.ae/20250204/بث-مباشر-لافروف-يتحدث-خلال-مؤتمر-فالداي-الـ14-حول-الشرق-الأوسط-فيديو-1097453276.html

لافروف: هناك إشارات على وجود مشاكل في تنفيذ الاتفاق بين "حماس" وإسرائيل

لافروف: هناك إشارات على وجود مشاكل في تنفيذ الاتفاق بين "حماس" وإسرائيل

سبوتنيك عربي

صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، بأن هناك إشارات حول ظهور مشاكل في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين "حماس" وإسرائيل. 04.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-04T09:25+0000

2025-02-04T09:25+0000

2025-02-04T10:11+0000

روسيا

العالم العربي

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وقال لافروف خلال مشاركته في مؤتمر الشرق الأوسط الرابع عشر لنادي "فالداي" للحوار، إن هناك مؤشرات على مشاكل في المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بسبب عدم رضا إسرائيل عن أفعال "حماس" في المرحلة الأولى من الهدنة.وأكد لافروف، أن مفتاح حل جميع المشاكل في الشرق الأوسط هو إقامة الدولة الفلسطينية، مشيرا إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن قد تبنوا العديد من القرارات بشأن هذا الموضوع.وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أن عدد القتلى المدنيين في غزة وصل إلى أكثر من 46 ألفا خلال عام واحد، وهو يفوق بكثير عدد الضحايا في أزمة أوكرانيا خلال 10 سنوات.وافتتح نادي "فالداي" الدولي للحوار، اليوم الثلاثاء، بدعم من معهد الدراسات الشرقية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، مؤتمر الشرق الأوسط الرابع عشر حول موضوع "الشرق الأوسط - 2025: التعلم من الماضي، وعدم الضياع في الحاضر والتخطيط للمستقبل"، في موسكو.وينعقد المؤتمر في موسكو يومي 4 و5 فبراير/ شباط، حيث سيناقش المتحدثون آخر التطورات في الشرق الأوسط، مثل تصاعد الوضع في سوريا، والخلاف المتفاقم بين إيران وإسرائيل، والصراع في قطاع غزة والأزمة في البحر الأحمر.

https://sarabic.ae/20250204/افتتاح-مؤتمر-فالداي-الـ14-حول-الشرق-الأوسط-في-موسكو-فيديو--1097449439.html

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وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يشارك في مؤتمر "فالداي" الـ14 حول الشرق الأوسط في موسكو. سبوتنيك عربي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يشارك في مؤتمر "فالداي" الـ14 حول الشرق الأوسط في موسكو. 2025-02-04T09:25+0000 true PT16M01S

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