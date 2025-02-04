https://sarabic.ae/20250204/لافروف-المفهوم-الجيوسياسي-الأمريكي-الولايات-المتحدة-أولا-يتناغم-مع-شعارات-هتلر-1097450754.html

لافروف: المفهوم الجيوسياسي الأمريكي "الولايات المتحدة أولا" يتناغم مع شعارات هتلر

لافروف: المفهوم الجيوسياسي الأمريكي "الولايات المتحدة أولا" يتناغم مع شعارات هتلر

سبوتنيك عربي

صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن تحول الولايات المتحدة إلى مفهوم "أمريكا أولاً" يحمل تناغماً مقلقاً مع شعار "ألمانيا أولاً" الذي كان سائداً في عهد... 04.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-04T08:14+0000

2025-02-04T08:14+0000

2025-02-04T08:14+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

روسيا

العالم

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وقال لافروف: "التحول إلى مفهوم "أمريكا أولاً" يحمل تناغماً مزعجاً مع شعار "ألمانيا أولاً" الذي كان سائداً في عهد هتلر، كما أن الاعتماد على "صنع السلام من خلال القوة" قد يدفن الدبلوماسية في النهاية".واتفق مع الخبراء الذين يعتقدون أنه لن تكون هناك عودة إلى الوضع السابق الذي كانت الولايات المتحدة وحلفاؤها ينادون به حتى الآن لأن الظروف الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية والجيوسياسية قد تغيرت بشكل لا رجعة فيه.وقال في مقال له في مجلة ”روسيا في السياسة العالمية": "التعددية القطبية آخذة في التعزيز، وبدلاً من مواجهة هذه العملية الموضوعية، يمكن للولايات المتحدة أن تصبح في المنظور التاريخي أحد مراكز القوة المسؤولة إلى جانب روسيا والصين والقوى الأخرى في جنوب العالم وشرقه وشماله وغربه".ووفقا له، فإن الرأي القائل بأنه ليس من المناسب مناقشة النظام العالمي المطلوب في سياق الصراع الدائر في أوكرانيا هو "من الشيطان". وأشار لافروف إلى أنه حتى في ذروة الحرب العالمية الثانية، ناقش الحلفاء النظام العالمي بعد الحرب.عضو في الكونغرس الأمريكي يحدد مشروع قانون يتم إرساله أولا إلى ترامب للتوقيع عليهوزير الدفاع الأمريكي الجديد يوجه رسالة إلى الصين ويتعهد بإنهاء الحروب وردعها بمسؤولية

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