https://sarabic.ae/20250204/لافروف-المفهوم-الجيوسياسي-الأمريكي-الولايات-المتحدة-أولا-يتناغم-مع-شعارات-هتلر-1097450754.html
لافروف: المفهوم الجيوسياسي الأمريكي "الولايات المتحدة أولا" يتناغم مع شعارات هتلر
لافروف: المفهوم الجيوسياسي الأمريكي "الولايات المتحدة أولا" يتناغم مع شعارات هتلر
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن تحول الولايات المتحدة إلى مفهوم "أمريكا أولاً" يحمل تناغماً مقلقاً مع شعار "ألمانيا أولاً" الذي كان سائداً في عهد... 04.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-04T08:14+0000
2025-02-04T08:14+0000
2025-02-04T08:14+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/18/1082393640_0:0:2997:1687_1920x0_80_0_0_6c2c03665f450a5f922765c7c88d556b.jpg
وقال لافروف: "التحول إلى مفهوم "أمريكا أولاً" يحمل تناغماً مزعجاً مع شعار "ألمانيا أولاً" الذي كان سائداً في عهد هتلر، كما أن الاعتماد على "صنع السلام من خلال القوة" قد يدفن الدبلوماسية في النهاية".واتفق مع الخبراء الذين يعتقدون أنه لن تكون هناك عودة إلى الوضع السابق الذي كانت الولايات المتحدة وحلفاؤها ينادون به حتى الآن لأن الظروف الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية والجيوسياسية قد تغيرت بشكل لا رجعة فيه.وقال في مقال له في مجلة ”روسيا في السياسة العالمية": "التعددية القطبية آخذة في التعزيز، وبدلاً من مواجهة هذه العملية الموضوعية، يمكن للولايات المتحدة أن تصبح في المنظور التاريخي أحد مراكز القوة المسؤولة إلى جانب روسيا والصين والقوى الأخرى في جنوب العالم وشرقه وشماله وغربه".ووفقا له، فإن الرأي القائل بأنه ليس من المناسب مناقشة النظام العالمي المطلوب في سياق الصراع الدائر في أوكرانيا هو "من الشيطان". وأشار لافروف إلى أنه حتى في ذروة الحرب العالمية الثانية، ناقش الحلفاء النظام العالمي بعد الحرب.عضو في الكونغرس الأمريكي يحدد مشروع قانون يتم إرساله أولا إلى ترامب للتوقيع عليهوزير الدفاع الأمريكي الجديد يوجه رسالة إلى الصين ويتعهد بإنهاء الحروب وردعها بمسؤولية
https://sarabic.ae/20250126/ترامب-يكشف-عن-الدولة-الأولى-التي-سيزورها-في-أول-رحلة-خارجية-له-1097162358.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/18/1082393640_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_a6cea84e53614bfde2e679e299eb2efb.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, العالم
لافروف: المفهوم الجيوسياسي الأمريكي "الولايات المتحدة أولا" يتناغم مع شعارات هتلر
صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن تحول الولايات المتحدة إلى مفهوم "أمريكا أولاً" يحمل تناغماً مقلقاً مع شعار "ألمانيا أولاً" الذي كان سائداً في عهد هتلر، وأن الاعتماد على "إحلال السلام من خلال القوة" يمكن أن يدفن الدبلوماسية.
وقال لافروف: "التحول إلى مفهوم "أمريكا أولاً" يحمل تناغماً مزعجاً مع شعار "ألمانيا أولاً" الذي كان سائداً في عهد هتلر، كما أن الاعتماد على "صنع السلام من خلال القوة" قد يدفن الدبلوماسية في النهاية".
وأشار إلى أن مثل هذه التصريحات والتصورات الإيديولوجية لا تظهر حتى ظلا من الاحترام لالتزامات واشنطن القانونية الدولية بموجب ميثاق الأمم المتحدة.
واتفق مع الخبراء الذين يعتقدون أنه لن تكون هناك عودة إلى الوضع السابق الذي كانت الولايات المتحدة وحلفاؤها ينادون به حتى الآن لأن الظروف الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية والجيوسياسية قد تغيرت بشكل لا رجعة فيه.
ويعتقد لافروف أن التوقعات صحيحة، حيث ستفهم الولايات المتحدة ذات يوم أنه ليس من الضروري المبالغة في مجال مسؤوليتها عن الشؤون الدولية، وستشعر بالانسجام التام كواحدة من الدول الرائدة، ولكن لم تعد مهيمنة.
وقال في مقال له في مجلة ”روسيا في السياسة العالمية": "التعددية القطبية آخذة في التعزيز، وبدلاً من مواجهة هذه العملية الموضوعية، يمكن للولايات المتحدة أن تصبح في المنظور التاريخي أحد مراكز القوة المسؤولة إلى جانب روسيا والصين والقوى الأخرى في جنوب العالم وشرقه وشماله وغربه".
وتابع: "روسيا مستعدة للعمل المشترك الصادق للاتفاق على توازن المصالح وتعزيز الأسس القانونية للعلاقات الدولية".
ووفقا له، فإن الرأي القائل بأنه ليس من المناسب مناقشة النظام العالمي المطلوب في سياق الصراع الدائر في أوكرانيا هو "من الشيطان". وأشار لافروف إلى أنه حتى في ذروة الحرب العالمية الثانية، ناقش الحلفاء النظام العالمي بعد الحرب.