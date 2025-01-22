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عضو في الكونغرس الأمريكي يحدد مشروع قانون يتم إرساله أولا إلى ترامب للتوقيع عليه
عضو في الكونغرس الأمريكي يحدد مشروع قانون يتم إرساله أولا إلى ترامب للتوقيع عليه
سبوتنيك عربي
أفاد زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب الأمريكي، ستيف سكاليز، بأن أول مشروع قانون يرسله الكونغرس الجديد إلى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للتوقيع عليه... 22.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-22T17:27+0000
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وقال سكاليزي للصحفيين: "اليوم نرسل للرئيس ترامب أول مشروع قانون له ليوقع عليه، قانون "لاكين رايلي"، أعتقد أن هذا أمر رائع".يذكر أنه تم تسمية الوثيقة على اسم جريمة قتل الشاب الأمريكي رايلي البالغ من العمر 22 عامًا، والتي حظيت بشهرة واسعة النطاق، وتدعو إلى إبقاء المهاجرين المعتقلين بتهمة ارتكاب جرائم بسيطة قيد الاحتجاز.وأدى ترامب، يوم الاثنين، القسم كالرئيس الـ47 لأمريكا، ليبدأ فترة ولاية أخرى مدتها 4 سنوات، فيما أدى جي دي فانس، القسم بصفته نائبا له.دوغين: أي محاولة أخرى لاغتيال ترامب ستشعل حربا أهلية في أمريكا
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العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية

عضو في الكونغرس الأمريكي يحدد مشروع قانون يتم إرساله أولا إلى ترامب للتوقيع عليه

17:27 GMT 22.01.2025
© AP Photo / Mariam Zuhaibالعلم الأمريكي يرفرف فوق مبنى الكونغرس الأمريكي
العلم الأمريكي يرفرف فوق مبنى الكونغرس الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2025
© AP Photo / Mariam Zuhaib
تابعنا عبر
أفاد زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب الأمريكي، ستيف سكاليز، بأن أول مشروع قانون يرسله الكونغرس الجديد إلى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للتوقيع عليه سيكون بندا بشأن اتخاذ تدابير أكثر صرامة ضد المهاجرين المتهمين بارتكاب جرائم.
وقال سكاليزي للصحفيين: "اليوم نرسل للرئيس ترامب أول مشروع قانون له ليوقع عليه، قانون "لاكين رايلي"، أعتقد أن هذا أمر رائع".

وأوضح أن الرئيس الأمريكي السابق "جو بايدن لم يكن ليوقع على هذا القانون".

دونالد ترامب، أثناء أدائه القسم كالرئيس الـ47 لأمريكا، في مبنى الكونغرس، واشنطن، 20 يناير/ كانون الثاني 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2025
11 قرارا مهما من ترامب فور توليه السلطة وأهم ردود الفعل الدولية
أمس, 07:17 GMT
يذكر أنه تم تسمية الوثيقة على اسم جريمة قتل الشاب الأمريكي رايلي البالغ من العمر 22 عامًا، والتي حظيت بشهرة واسعة النطاق، وتدعو إلى إبقاء المهاجرين المعتقلين بتهمة ارتكاب جرائم بسيطة قيد الاحتجاز.

كما تم القبض على رجل أدين بقتل فتاة بتهمة السرقة من متجر قبل عدة أشهر من ارتكاب الجريمة ولكن تم إطلاق سراحه في انتظار المحاكمة، واستخدم الجمهوريون جريمة القتل في برامجهم الانتخابية كمثال على تفشي الجريمة بين المهاجرين غير الشرعيين.

وأدى ترامب، يوم الاثنين، القسم كالرئيس الـ47 لأمريكا، ليبدأ فترة ولاية أخرى مدتها 4 سنوات، فيما أدى جي دي فانس، القسم بصفته نائبا له.
دوغين: أي محاولة أخرى لاغتيال ترامب ستشعل حربا أهلية في أمريكا
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