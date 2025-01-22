https://sarabic.ae/20250122/عضو-في-الكونغرس-الأمريكي-يحدد-مشروع-قانون-يتم-إرساله-أولا-إلى-ترامب-للتوقيع-عليه-1097051801.html
عضو في الكونغرس الأمريكي يحدد مشروع قانون يتم إرساله أولا إلى ترامب للتوقيع عليه
عضو في الكونغرس الأمريكي يحدد مشروع قانون يتم إرساله أولا إلى ترامب للتوقيع عليه
سبوتنيك عربي
أفاد زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب الأمريكي، ستيف سكاليز، بأن أول مشروع قانون يرسله الكونغرس الجديد إلى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للتوقيع عليه... 22.01.2025, سبوتنيك عربي
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وقال سكاليزي للصحفيين: "اليوم نرسل للرئيس ترامب أول مشروع قانون له ليوقع عليه، قانون "لاكين رايلي"، أعتقد أن هذا أمر رائع".يذكر أنه تم تسمية الوثيقة على اسم جريمة قتل الشاب الأمريكي رايلي البالغ من العمر 22 عامًا، والتي حظيت بشهرة واسعة النطاق، وتدعو إلى إبقاء المهاجرين المعتقلين بتهمة ارتكاب جرائم بسيطة قيد الاحتجاز.وأدى ترامب، يوم الاثنين، القسم كالرئيس الـ47 لأمريكا، ليبدأ فترة ولاية أخرى مدتها 4 سنوات، فيما أدى جي دي فانس، القسم بصفته نائبا له.دوغين: أي محاولة أخرى لاغتيال ترامب ستشعل حربا أهلية في أمريكا
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العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
عضو في الكونغرس الأمريكي يحدد مشروع قانون يتم إرساله أولا إلى ترامب للتوقيع عليه
أفاد زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب الأمريكي، ستيف سكاليز، بأن أول مشروع قانون يرسله الكونغرس الجديد إلى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للتوقيع عليه سيكون بندا بشأن اتخاذ تدابير أكثر صرامة ضد المهاجرين المتهمين بارتكاب جرائم.
وقال سكاليزي للصحفيين: "اليوم نرسل للرئيس ترامب أول مشروع قانون له ليوقع عليه، قانون "لاكين رايلي"، أعتقد أن هذا أمر رائع".
وأوضح أن الرئيس الأمريكي السابق "جو بايدن لم يكن ليوقع على هذا القانون".
يذكر أنه تم تسمية الوثيقة على اسم جريمة قتل الشاب الأمريكي رايلي البالغ من العمر 22 عامًا، والتي حظيت بشهرة واسعة النطاق، وتدعو إلى إبقاء المهاجرين المعتقلين بتهمة ارتكاب جرائم بسيطة قيد الاحتجاز.
كما تم القبض على رجل أدين بقتل فتاة بتهمة السرقة من متجر قبل عدة أشهر من ارتكاب الجريمة ولكن تم إطلاق سراحه في انتظار المحاكمة، واستخدم الجمهوريون جريمة القتل في برامجهم الانتخابية كمثال على تفشي الجريمة بين المهاجرين غير الشرعيين.
وأدى ترامب، يوم الاثنين، القسم كالرئيس الـ47 لأمريكا، ليبدأ فترة ولاية أخرى مدتها 4 سنوات، فيما أدى جي دي فانس، القسم بصفته نائبا له.