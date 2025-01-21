11 قرارا مهما من ترامب فور توليه السلطة وأهم ردود الفعل الدولية
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinsonدونالد ترامب، أثناء أدائه القسم كالرئيس الـ47 لأمريكا، في مبنى الكونغرس، واشنطن، 20 يناير/ كانون الثاني 2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
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أدى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، يوم الاثنين في 20 يناير/ كانون الثاني، القسم داخل قاعة في مبنى الكونغرس الأمريكي، ليصبح الرئيس الـ47 في تاريخ أمريكا.
وأدى الرئيس ترامب، في بث مباشر نشر عبر صفحته على "إكس"، اليمين الدستورية، وسبقه إلى اليمين نائبه جي دي فانس، بحضور أعضاء الكونغرس الأمريكي ورؤساء ونواب رؤساء أمريكيين سابقين، هم جورج دبليو بوش، وبيل كلينتون، وباراك أوباما.
وسرعان ما أصدر ترامب قرارات لافتة ومثيرة للجدل، بعضها كان متوقعا إثر تصريحات ترامب السابقة، وأهم القرارات:
1.تعيينات الإدارة الجديدة، بما في ذلك على مستوى مجلس الوزراء.
2.انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية واتفاقية باريس للمناخ.
3.إلغاء 78 قرارًا تم اتخاذها خلال رئاسة بايدن (بما في ذلك إعادة تصنيف كوبا كدولة راعية للإرهاب).
4.فرض قيود للحصول على الجنسية الأمريكية عن طريق الولادة.
5.إضفاء صفة المنظمات الإرهابية على عصابات المخدرات.
6.العفو عن نحو 1.5 ألف متهم في حادثة اقتحام مبنى الكابيتول في يناير/ كانون الثاني 2021.
7.الأمر ببدء عملية إعادة تسمية خليج المكسيك إلى الخليج الأمريكي.
8.إدخال حالة الطوارئ على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة من أجل وقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين.
9.محاكمة مسؤولين سابقين في إدارة بايدن بتهمة الكشف بشكل غير قانوني عن معلومات حساسة.
10.مرسوم تنفيذي بشأن تطبيق "تيك توك"، يقضي بملكية شركة أمريكية لنصف شبكة التواصل الاجتماعي.
11.توجيه يأمر باستعادة حرية التعبير و"منع الرقابة الحكومية".
وتباينت ردود الفعل حول العالم، تجاه قرارات ترامب، بين مستنكر ومرحب ومحايد، وكان أهمها:
1.رفض رئيس بنما، خوسيه راؤول مولينو، مزاعم سيطرة الولايات المتحدة على قناة بنما، معتبراً أنه لا توجد دولة واحدة في العالم يمكنها التدخل في إدارتها؛
2.ووصف الرئيس الكوبي قرار ترامب بإعادة البلاد إلى قائمة الدول الراعية للإرهاب بأنه "غير مفاجئ"، ووصف هدفه بـ "تكثيف الحرب الاقتصادية الوحشية ضد كوبا من أجل فرض الهيمنة"؛
3.وأشار أردوغان إلى أنه فيما يتعلق بالتغييرات في الإدارة الأمريكية، سيتم في أنقرة مناقشة "خارطة طريق" دولية جديدة وعمليات في العراق وشمال سوريا؛
4.قال الحزب الحاكم في غرينلاند لوكالة "سبوتنيك" إنه ليس مستعدًا بعد للمطالبة باستقلال الجزيرة عن الدنمارك، فهناك خلافات داخلية؛
5.يعتزم مجلس الوزراء الياباني "العمل بشكل وثيق" مع الإدارة الأمريكية الجديدة لتعزيز التحالف بين البلدين، وسيستكشف سبل التعاون مع واشنطن بشأن المناخ (بعد انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس)؛
6.ترتفع مؤشرات الأسهم الرئيسية في آسيا، صباح الثلاثاء، حيث يدرس المحللون التأثير المحتمل لسياسة التعريفات الأمريكية المستقبلية على أسواق المنطقة.
أمس, 20:45 GMT
وفاز ترامب، الذي شغل سابقا منصب الرئاسة من 20 يناير 2017 إلى 20 يناير 2021، في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، التي جرت في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.
وبذلك أصبح ترامب أول سياسي أمريكي، منذ القرن التاسع عشر، يعود إلى البيت الأبيض لولاية ثانية، بعد انقطاع دام أربع سنوات.