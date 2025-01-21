https://sarabic.ae/20250121/11-قرارا-مهما-من-ترامب-فور-توليه-السلطة-وأهم-ردود-الفعل-الدولية--1096991995.html

11 قرارا مهما من ترامب فور توليه السلطة وأهم ردود الفعل الدولية

11 قرارا مهما من ترامب فور توليه السلطة وأهم ردود الفعل الدولية

سبوتنيك عربي

أدى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، يوم الاثنين في 20 يناير/ كانون الثاني، القسم داخل قاعة في مبنى الكونغرس الأمريكي، ليصبح الرئيس الـ47 في تاريخ أمريكا. 21.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-21T07:17+0000

2025-01-21T07:17+0000

2025-01-21T07:17+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

دونالد ترامب

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وأدى الرئيس ترامب، في بث مباشر نشر عبر صفحته على "إكس"، اليمين الدستورية، وسبقه إلى اليمين نائبه جي دي فانس، بحضور أعضاء الكونغرس الأمريكي ورؤساء ونواب رؤساء أمريكيين سابقين، هم جورج دبليو بوش، وبيل كلينتون، وباراك أوباما.وسرعان ما أصدر ترامب قرارات لافتة ومثيرة للجدل، بعضها كان متوقعا إثر تصريحات ترامب السابقة، وأهم القرارات:وتباينت ردود الفعل حول العالم، تجاه قرارات ترامب، بين مستنكر ومرحب ومحايد، وكان أهمها:وفاز ترامب، الذي شغل سابقا منصب الرئاسة من 20 يناير 2017 إلى 20 يناير 2021، في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، التي جرت في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.وبذلك أصبح ترامب أول سياسي أمريكي، منذ القرن التاسع عشر، يعود إلى البيت الأبيض لولاية ثانية، بعد انقطاع دام أربع سنوات.روسيا تهنئ الرئيس المنتخب دونالد ترامب على توليه منصب رئيس الولايات المتحدة الأمريكيةبوتين: روسيا منفتحة على الحوار مع إدارة ترامب بشأن الصراع الأوكراني

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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, دونالد ترامب