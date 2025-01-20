https://sarabic.ae/20250120/مسؤول-روسي-دول-الاتحاد-الأوروبي-لديها-شعور-سيئ-بشأن-رئاسة-ترامب-1096984474.html
مسؤول روسي: دول الاتحاد الأوروبي لديها شعور سيئ بشأن رئاسة ترامب
مسؤول روسي: دول الاتحاد الأوروبي لديها شعور سيئ بشأن رئاسة ترامب
سبوتنيك عربي
أفاد السيناتور الروسي، أليكسي بوشكوف، بأن دول الاتحاد الأوروبي لديها شعور سيئ تجاه رئاسة دونالد ترامب لأمريكا، فهو يوجه ضربات موجعة لجميع قيم النخبة الليبرالية... 20.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-20T19:41+0000
2025-01-20T19:41+0000
2025-01-20T19:41+0000
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وكتب بوشكوف على قناته في "تلغرام": "ضربة موجعة لكل العقيدة الاجتماعية و"القيم" التي تتبناها النخبة الليبرالية الأوروبية الحاكمة. من الآن فصاعدا لن يتم الاعتراف إلا بجنسين في الولايات المتحدة، الذكر والأنثى! وهذا، في "قلعة الديمقراطية الليبرالية"، والتي كانت النخب الحاكمة في أوروبا تنظر إليها دائمًا بنظرة متحفظة! إن الليبراليين الأوروبيين يشعرون بالصدمة والرعب".وتولى ترامب منصبه رسميًا رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية، حيث أدى اليمين الدستورية في حفل تنصيب أقيم في مبنى الكابيتول، اليوم الاثنين.وخلال خطاب تنصيبه، أكد ترامب أن السياسة الرسمية للولايات المتحدة الآن هي الاعتراف بجنسين فقط، الذكر والأنثى، كما وعد بإصدار مرسوم لإنهاء الرقابة التي تفرضها الدولة.روسيا تهنئ الرئيس المنتخب دونالد ترامب على توليه منصب رئيس الولايات المتحدة الأمريكيةدونالد ترامب يؤدي اليمين الدستورية ويصبح الرئيس الـ47 لأمريكا
https://sarabic.ae/20250120/حفل-تنصيب-دونالد-ترامب-رئيسا-للولايات-المتحدة-الأمريكية-فيديو-1096979383.html
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العالم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
مسؤول روسي: دول الاتحاد الأوروبي لديها شعور سيئ بشأن رئاسة ترامب
أفاد السيناتور الروسي، أليكسي بوشكوف، بأن دول الاتحاد الأوروبي لديها شعور سيئ تجاه رئاسة دونالد ترامب لأمريكا، فهو يوجه ضربات موجعة لجميع قيم النخبة الليبرالية الأوروبية.
وكتب بوشكوف على قناته في "تلغرام": "ضربة موجعة لكل العقيدة الاجتماعية و"القيم" التي تتبناها النخبة الليبرالية الأوروبية الحاكمة. من الآن فصاعدا لن يتم الاعتراف إلا بجنسين في الولايات المتحدة، الذكر والأنثى! وهذا، في "قلعة الديمقراطية الليبرالية"، والتي كانت النخب الحاكمة في أوروبا تنظر إليها دائمًا بنظرة متحفظة! إن الليبراليين الأوروبيين يشعرون بالصدمة والرعب".
وتابع: "في واقع الأمر، قام ترامب بتفجير نظام "القيم المشتركة" الذي وحد بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وأعلن أيضًا الحرب على الرقابة الليبرالية التي تسيطر على وسائل الإعلام البريطانية والفرنسية والألمانية. فون دير لاين صامتة، وأعضاء البرلمان الأوروبي في بروكسل صامتون، وكل العواصم الأوروبية الرائدة صامتة. "ليس لديهم كلمات، فقط مشاعر، وتوقعات سيئة".
وتولى ترامب منصبه رسميًا رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية، حيث أدى اليمين الدستورية في حفل تنصيب أقيم في مبنى الكابيتول
، اليوم الاثنين.
وخلال خطاب تنصيبه، أكد ترامب أن السياسة الرسمية للولايات المتحدة الآن هي الاعتراف بجنسين فقط، الذكر والأنثى، كما وعد بإصدار مرسوم لإنهاء الرقابة التي تفرضها الدولة.