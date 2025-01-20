https://sarabic.ae/20250120/حفل-تنصيب-دونالد-ترامب-رئيسا-للولايات-المتحدة-الأمريكية-فيديو-1096979383.html
بدء مراسم تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية... فيديو
بدء مراسم تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية... فيديو
سبوتنيك عربي
ينصب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، اليوم الاثنين، رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية، وسيؤدي اليمين الدستورية ليبدأ رسميًا فترة ولايته الثانية في البيت... 20.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-20T16:06+0000
2025-01-20T16:06+0000
2025-01-20T16:13+0000
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
بدء مراسم تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية... فيديو
16:06 GMT 20.01.2025 (تم التحديث: 16:13 GMT 20.01.2025)
يتبع
ينصب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، اليوم الاثنين، رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية، وسيؤدي اليمين الدستورية ليبدأ رسميًا فترة ولايته الثانية في البيت الأبيض.