https://sarabic.ae/20250120/رئيس-وزراء-فرنسا-يحذر-من-سحق-أوروبا-على-يد-ترامب-1096985613.html
رئيس وزراء فرنسا يحذر من "سحق" أوروبا على يد ترامب
رئيس وزراء فرنسا يحذر من "سحق" أوروبا على يد ترامب
سبوتنيك عربي
حذر رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو من تهميش أوروبا على يد الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، الذي تم تنصيبه ليصبح الرئيس الأمريكي الـ 47. 20.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-20T20:45+0000
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وقال بايرو، في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، إنه يجب على فرنسا والدول الأوروبية أن تتصدى لسياسات ترامب، وإلا سيتم سحق القارة بأكملها.وأضاف: "إدارة ترامب تعكس رغبة غير مسبوقة في فرض هيمنتها بعدة أساليب أبرزها الدولار والسياسات الصناعية والسيطرة على الأبحاث العلمية والاستثمار العالمي".وأكد رئيس وزراء فرنسا على استحالة العمل دون أوروبا، لكنه حذر في نفس الوقت من أن تصبح الدول الأوروبية تحت رحمة الهيمنة الأمريكية.وتابع: "يجب على الأوروبيين أن يتحدوا حتى يتمكنوا من استعادة زمام الأمور في أيديهم".وأدى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، القسم، يوم الاثنين 20 يناير/ كانون الثاني 2025، داخل قاعة في مبنى الكونغرس الأمريكي، ليصبح الرئيس الـ47 في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، بحضور أعضاء الكونغرس الأمريكي ورؤساء ونواب رؤساء أمريكيين سابقين، هم جورج دبليو بوش، وبيل كلينتون، وباراك أوباما.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار فرنسا , الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار فرنسا , الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب
رئيس وزراء فرنسا يحذر من "سحق" أوروبا على يد ترامب
حذر رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو من تهميش أوروبا على يد الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، الذي تم تنصيبه ليصبح الرئيس الأمريكي الـ 47.
وقال بايرو، في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، إنه يجب على فرنسا والدول الأوروبية أن تتصدى لسياسات ترامب
، وإلا سيتم سحق القارة بأكملها.
22 نوفمبر 2024, 18:36 GMT
وأضاف: "إدارة ترامب تعكس رغبة غير مسبوقة في فرض هيمنتها بعدة أساليب أبرزها الدولار والسياسات الصناعية والسيطرة على الأبحاث العلمية والاستثمار العالمي".
وأكد رئيس وزراء فرنسا على استحالة العمل دون أوروبا
، لكنه حذر في نفس الوقت من أن تصبح الدول الأوروبية تحت رحمة الهيمنة الأمريكية.
وتابع: "يجب على الأوروبيين أن يتحدوا حتى يتمكنوا من استعادة زمام الأمور في أيديهم".
وأدى الرئيس الأمريكي
المنتخب دونالد ترامب، القسم، يوم الاثنين 20 يناير/ كانون الثاني 2025، داخل قاعة في مبنى الكونغرس الأمريكي، ليصبح الرئيس الـ47 في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، بحضور أعضاء الكونغرس الأمريكي ورؤساء ونواب رؤساء أمريكيين سابقين، هم جورج دبليو بوش، وبيل كلينتون، وباراك أوباما.