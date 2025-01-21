https://sarabic.ae/20250121/أول-تعليق-من-كوبا-على-قرار-ترامب-بإلغاء-رفعها-من-قائمة-الدول-الراعية-للإرهاب-1096989128.html

أول تعليق من كوبا على قرار ترامب بإلغاء رفعها من قائمة الدول الراعية للإرهاب

أول تعليق من كوبا على قرار ترامب بإلغاء رفعها من قائمة الدول الراعية للإرهاب

سبوتنيك عربي

ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، قرار سلفه، الرئيس جو بايدن، الذي كان قد شطب اسم كوبا من قائمة "الدول الراعية... 21.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-21T02:21+0000

2025-01-21T02:21+0000

2025-01-21T02:21+0000

كوبا

الولايات المتحدة الأمريكية

دونالد ترامب

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وعلق الرئيس الكوبي، ميغيل دياز كانيل، على خطوة ترامب، معتبرا إياها غطرسة وتجاهلًا للحقائق.وأكد أن مثل هذه القرارات تعكس عدم مصداقية القوائم وآليات الإكراه الأحادية الجانب التي تتبعها واشنطن، مشيرا إلى أن "الحصار الاقتصادي المتطرف الذي فرضه ترامب تسبب بنقص الموارد وزيادة تدفق الهجرة من كوبا إلى الولايات المتحدة".وكان بايدن قرّ، الأسبوع الماضي، رفع كوبا عن القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب بهدف "تشجيع" المحادثات الجارية برعاية الكنيسة الكاثوليكية في الجزيرة للإفراج عن "عدد كبير من السجناء السياسيين"، بحسب ما أعلن مسؤول أميركي رفيع المستوى.وسارعت هافانا، حينها، إلى الترحيب بقرار بايدن، معتبرة إياه خطوة في "الاتجاه الصحيح".وقال وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز في منشور على منصة إكس إن "الولايات المتحدة اتخذت إجراءات تسير في الاتجاه الصحيح، لكن الحصار لا يزال قائما"، في إشارة إلى الحظر الاقتصادي الأمريكي المفروض منذ 1962 على الجزيرة الشيوعية.

https://sarabic.ae/20241025/كوبا-تعلن-استعدادها-لتقاسم-خبرتها-في-مجال-الأدوية-والعلوم-مع-بريكس-1094147746.html

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